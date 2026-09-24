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F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el trazado callejero de Bakú.