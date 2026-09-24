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GP de Azerbaiyán

2026 Fórmula 1 GP de Azerbaiyán

Azerbaijan
23 sept 2026 al 26 sept 2026
Baku City Circuit, AZ

F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú

Clasificación en directo

Resumen

Live Text

 

 

 

Formula 1

La contundente reacción de Verstappen ante la carrera sprint en Mónaco para 2027 y la revelación de Checo Pérez

La carrera sprint prevista en Mónaco para 2027 ha provocado reacciones encontradas entre los pilotos de F1, y Max Verstappen fue claro sobre su sentimiento al respecto.

La contundente reacción de Verstappen ante la carrera sprint en Mónaco para 2027 y la revelación de Checo Pérez

Arranca la segunda parte de la clasificación en la F2 

 

 

 

 

Formula 1

Sin lugar con Alpine en la F1, Paul Aron se acerca a la Fórmula E para 2027

El piloto estonio podría encontrar un asiento en la Fórmula E al no tener sitio en la parrilla de la Fórmula 1 para la próxima temporada.

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Se demora el inicio de la clasificación de F2 

 

 

Formula 1

Coulthard propone una carrera sprint de F1 en Madrid tras la incorporación de Mónaco en 2027

David Coulthard cree que añadir una carrera sprint al fin de semana del Gran Premio de España podría aumentar el espectáculo en el nuevo circuito de Madring

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Horarios para toda Latinoamérica de la FP2 más tarde:

Formula 1

Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver las prácticas del jueves del GP de Azerbaiyán de F1 2026 desde Bakú

La F1 llega al circuito callejero de Bakú donde la emoción siempre está garantizada y con la actividad iniciando el jueves.

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Formula 1

¿Será un acierto la "gran transformación" del monoplaza de Fórmula 1 de Williams?

Un nuevo chasis más ligero promete mucha "innovación", pero Carlos Sainz afirma que ahí es donde el coche debería haber empezado la temporada.

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Formula 1

Russell lidera la FP1 en Azerbaiyán y Antonelli tiene problemas; Colapinto y Checo Pérez quedan fuera del top 15

George Russell fue el más rápido en la primera práctica para el GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú, donde Kimi Antonelli sufrió una falla en su Mercedes. Checo Pérez fue 17°, una posición por delante de Franco Colapinto.

Russell lidera la FP1 en Azerbaiyán y Antonelli tiene problemas; Colapinto y Checo Pérez quedan fuera del top 15

Se termina la sesión 

Ocon se queda detenido pero aún no hay neutralización oficial

Se acaba la neutralización y tendremos un intento más para todos los que ya están en pista 

Lindbland toca el muro sobre el final de la sesión, tenemos VSC. Hulkenberg también se detiene y esto parece que se acabará 

 

 

Piastri no volverá a salir, ya que detectan un problema con su auto. Ambos McLaren están detenidos y con problemas en este momento

Checo sube al 13°, lleva las gomas medias en un mix de compuestos en toda la parrilla ahora mismo. Hay quienes siguen con los duros, como Gasly, Bortoleto y Stroll, otros tienen rato con el blando, Russell, Verstappen, Hulkenberg, Bearman. Y con el medio, además de Checo, están los Ferrari, Franco y Alonso

Audi probando los rebufos 

 

Russell, ahora sí, se queda con el mejor tiempo hasta el momento, 1:45.387

Verstappen retoma el primer lugar con un tiempo de 1:45.787, fue mejor por 0.474 de Russell y 0.478 de Kimi

Ya estamos como un bingo, otra amarilla. Esta vez fue breve

¡Franco sube al 7°!

¡Otra bandera amarilla!

Se reanuda la actividad 

¡Bandera amarilla problemas para Antonelli que se queda detenido en la curva 7! 

 

Antonelli a pista con blandos

Antonelli llega a imponer su ley, 1° con 1;46.265

Sale humo de los frenos de Sainz. Albon ya había reportado problemas similares

 

Aparece Mercedes con Russell tomando el 2° lugar, 1:48.109 para él, a +1.4 de Verstappen

Max toma el primer lugar con 1:49.202, Norris es 2° y Leclerc 3°

Franco también va en su vuelta de instalación

Lindblad ha instalado los alerones aerodinámicos para realizar algunas pruebas aerodinámicas; este fin de semana vuelve a tener a Liam Lawson como compañero de equipo

Piastri y Hadjar reportan problemas de frenos 

Hadjar entre los primeros en salir, recordemos que viene de perderse las carreras anteriores 

 

¡Semáforo en verde y esto comenzó!

 

 

 

Formula 1

Hadjar guarda silencio sobre las circunstancias de su lesión que lo alejó tres carreras

Isack Hadjar celebra en Bakú su regreso a la Fórmula 1, ni él mismo sabe cuál es la duración de su contrato y guarda un llamativo silencio sobre las circunstancias del accidente

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Con esta cita arrancamos un triplete que irá luego a Malasia y Singapur

 

 
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Por: Luis Ramírez

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