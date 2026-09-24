2026 Fórmula 1 GP de Azerbaiyán
F1 EN VIVO: la FP2 del Gran Premio de Azerbaiyán de F1 2026 en Bakú
Sigue en vivo todo lo que sucede el viernes en los entrenamientos libres del Gran Premio de Azerbaiyán de la F1 2026 con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el trazado callejero de Bakú.
Clasificación en directo
Resumen
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Arranca la segunda parte de la clasificación en la F2
Se demora el inicio de la clasificación de F2
Horarios para toda Latinoamérica de la FP2 más tarde:
Horarios, pronóstico del tiempo y cómo ver las prácticas del jueves del GP de Azerbaiyán de F1 2026 desde Bakú
La F1 llega al circuito callejero de Bakú donde la emoción siempre está garantizada y con la actividad iniciando el jueves.
Russell lidera la FP1 en Azerbaiyán y Antonelli tiene problemas; Colapinto y Checo Pérez quedan fuera del top 15
George Russell fue el más rápido en la primera práctica para el GP de Azerbaiyán de F1 en Bakú, donde Kimi Antonelli sufrió una falla en su Mercedes. Checo Pérez fue 17°, una posición por delante de Franco Colapinto.
Se termina la sesión
Ocon se queda detenido pero aún no hay neutralización oficial
Se acaba la neutralización y tendremos un intento más para todos los que ya están en pista
Lindbland toca el muro sobre el final de la sesión, tenemos VSC. Hulkenberg también se detiene y esto parece que se acabará
Piastri no volverá a salir, ya que detectan un problema con su auto. Ambos McLaren están detenidos y con problemas en este momento
Checo sube al 13°, lleva las gomas medias en un mix de compuestos en toda la parrilla ahora mismo. Hay quienes siguen con los duros, como Gasly, Bortoleto y Stroll, otros tienen rato con el blando, Russell, Verstappen, Hulkenberg, Bearman. Y con el medio, además de Checo, están los Ferrari, Franco y Alonso
Audi probando los rebufos
Russell, ahora sí, se queda con el mejor tiempo hasta el momento, 1:45.387
Verstappen retoma el primer lugar con un tiempo de 1:45.787, fue mejor por 0.474 de Russell y 0.478 de Kimi
Ya estamos como un bingo, otra amarilla. Esta vez fue breve
¡Franco sube al 7°!
¡Otra bandera amarilla!
Se reanuda la actividad
¡Bandera amarilla problemas para Antonelli que se queda detenido en la curva 7!
Antonelli a pista con blandos
Antonelli llega a imponer su ley, 1° con 1;46.265
Sale humo de los frenos de Sainz. Albon ya había reportado problemas similares
Aparece Mercedes con Russell tomando el 2° lugar, 1:48.109 para él, a +1.4 de Verstappen
Max toma el primer lugar con 1:49.202, Norris es 2° y Leclerc 3°
Franco también va en su vuelta de instalación
Lindblad ha instalado los alerones aerodinámicos para realizar algunas pruebas aerodinámicas; este fin de semana vuelve a tener a Liam Lawson como compañero de equipo
Piastri y Hadjar reportan problemas de frenos
Hadjar entre los primeros en salir, recordemos que viene de perderse las carreras anteriores
¡Semáforo en verde y esto comenzó!
Con esta cita arrancamos un triplete que irá luego a Malasia y Singapur
Por: Luis Ramírez