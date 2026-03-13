F1 EN DIRECTO: la carrera sprint y clasificacion del GP China 2026
Sigue en vivo todo lo que sucede en la primera carrera sprint de la temporada 2026 de F1 en el Gran Premio de China que se disputa en el circuito de Shanghai.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
Ferrari logra el 2-3 con Leclerc y Hamilton.
Victoria de Russell
Sanción a Checo Pérez por no respetar el procedimiento del safety car
Se anuncia investigación sobre Antonelli y Piastri por no respetar el procedimiento del safety car.
Vta 18: Hamilton adelanta a Norris para tomar la tercera posición.
Piastri adelantó a Antonelli en el reinicio para tomar el séptimo. De inmediato pasa a Bearman que no se detuvo en pits.
Vta 17: Reinicia la carrera con Russell en la cima
Se acaba en esta vuelta el safety car
Carlos Sainz está en la posición 11, Alonso 13, Colapinto en 15 y Checo Pérez en 19
Cadillac informa que Bottas se ha retirado por pérdida de potencia en el motor.
Los dos Ferrari y los dos McLaren hacen parada de pits. Antonelli también para en pits y ha cumplido con su sanción
Sale el coche de seguridad por el monoplaza detenido de Hulkenberg
Antonelli no ha tenido problemas para adelantar a Leclerc y tomar el segundo puesto, pero es efímero porque tiene su sanción de 10 segundos.
Problemas para Nico Hulkenberg. Se queda detenido en la pista en la curva 1.
Vta 13: Le piden a Bottas también ir a la zona de los pits.
Lindblad abandona la carrera. Racing Bulls le avisó que era necesario detener el coche.
Vta 11: Antonelli ya adelanta a Hamilton y toma la tercera posición.
Pasamos la mitad de la carrera. Antonelli está listo para adelantar a los Ferrari, pero tiene la sanción. En este momento con el castifo podría quedar séptimo
Franco Colapinto en la posición 14 seguido por Carlos Sainz. Fernando Alonso es 18 y Sergio Pérez en 21.
Vta 9: Los Ferrari de Leclerc y Hamilton peleando lado a lado por el segundo lugar. Russell ya tiene tres segundos de ventaja y Antonelli ya está detrás de ellos.
Antonelli ya es cuarto sobre los dos monoplazas de McLaren, pero ahora tiene que pagar 10 segundos de sanción.
Vta 8: Leclerc toma el segundo puesto por delante de Hamilton pero Russell se ha escapado a dos segundos.
Sanción a Antonelli por causar la colisión con Hadjar. 10 segundos de penalización
Vta 7: Antonelli adelanta a Piastri
Piastri ha respondido y ya retomó la quinta posición.
Vta 6: Russell de nuevo el líder de la carrera. Leclerc cierra la diferencia con Hamilton. Norris se ha quedado en el cuarto a más de dos segundos.
Vta 5: Antonelli ya es quinto tras adelantar a Piastri.
Vta 4: Hamilton retoma el liderato.
Vta 3: Russell se lanza al ataque de nuevo y toma la cima de la carrera dejando a Hamilton y Leclerc en 2-3.
Anuncian investigación por el contacto entre Antonelli y Hadjar en la curva 6.
Antonelli adelanta a Bearman y Gasly para colocarse en sexto.
Colapinto en la posición 12, Sainz en 14, Alonso en 18 y Pérez en 19