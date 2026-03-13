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F1 EN DIRECTO: la carrera sprint y clasificacion del GP China 2026

Clasificación en directo

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Ferrari logra el 2-3 con Leclerc y Hamilton. 

Victoria de Russell

Sanción a Checo Pérez por no respetar el procedimiento del safety car

Se anuncia investigación sobre Antonelli y Piastri por no respetar el procedimiento del safety car. 

Vta 18: Hamilton adelanta a Norris para tomar la tercera posición. 

Piastri adelantó a Antonelli en el reinicio para tomar el séptimo. De inmediato pasa a Bearman que no se detuvo en pits. 

Vta 17: Reinicia la carrera con Russell en la cima 

Se acaba en esta vuelta el safety car

Carlos Sainz está en la posición 11, Alonso 13, Colapinto en 15 y Checo Pérez en 19 

Cadillac informa que Bottas se ha retirado por pérdida de potencia en el motor. 

Los dos Ferrari y los dos McLaren hacen parada de pits. Antonelli también para en pits y ha cumplido con su sanción 

Sale el coche de seguridad por el monoplaza detenido de Hulkenberg

Antonelli no ha tenido problemas para adelantar a Leclerc y tomar el segundo puesto, pero es efímero porque tiene su sanción de 10 segundos. 

Problemas para Nico Hulkenberg. Se queda detenido en la pista en la curva 1. 

Vta 13: Le piden a Bottas también ir a la zona de los pits. 

Lindblad abandona la carrera. Racing Bulls le avisó que era necesario detener el coche. 

Vta 11: Antonelli ya adelanta a Hamilton y toma la tercera posición. 

Pasamos la mitad de la carrera. Antonelli está listo para adelantar a los Ferrari, pero tiene la sanción. En este momento con el castifo podría quedar séptimo

Franco Colapinto en la posición 14 seguido por Carlos Sainz. Fernando Alonso es 18 y Sergio Pérez en 21. 

 

Vta 9: Los Ferrari de Leclerc y Hamilton peleando lado a lado por el segundo lugar. Russell ya tiene tres segundos de ventaja y Antonelli ya está detrás de ellos. 

Antonelli ya es cuarto sobre los dos monoplazas de McLaren, pero ahora tiene que pagar 10 segundos de sanción. 

Vta 8: Leclerc toma el segundo puesto por delante de Hamilton pero Russell se ha escapado a dos segundos. 

Sanción a Antonelli por causar la colisión con Hadjar. 10 segundos de penalización 

Vta 7: Antonelli adelanta a Piastri 

Piastri ha respondido y ya retomó la quinta posición. 

Vta 6: Russell de nuevo el líder de la carrera. Leclerc cierra la diferencia con Hamilton. Norris se ha quedado en el cuarto a más de dos segundos. 

Vta 5: Antonelli ya es quinto tras adelantar a Piastri. 

Vta 4: Hamilton retoma el liderato. 

Vta 3: Russell se lanza al ataque de nuevo y toma la cima de la carrera dejando a Hamilton y Leclerc en 2-3. 

Anuncian investigación por el contacto entre Antonelli y Hadjar en la curva 6. 

Antonelli adelanta a Bearman y Gasly para colocarse en sexto. 

Colapinto en la posición 12, Sainz en 14, Alonso en 18 y Pérez en 19