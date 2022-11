Así vivimos el GP de Abu Dhabi 2022 de F1

16:45 Sebastian Vettel: "Disfruté de la carrera, una vez que se apagaron los semáforos fue modo de carrera completo. No hemos tenido la mejor estrategia, pero en general ha sido un gran día y gracias por el apoyo. Tantas banderas, tantas caras de apoyo. Estoy seguro de que voy a echar de menos esto más de lo que puedo pensar. No tengo mucho más que decir, me siento vacío, ha sido un gran fin de semana. Estos dos últimos años han sido decepcionantes para mí desde el punto de vista deportivo pero grandes para mí en mi vida. Quiero que los demás pilotos continúen con el buen trabajo, creo que hay cosas mucho más grandes e importantes que correr en círculos.