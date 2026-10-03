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GP de Bahrein

2026 Fórmula 1 GP de Bahrein

Bahrain
1 oct 2026 al 4 oct 2026
Sepang International Circuit, MY
Live Text
Fórmula 1 GP de Bahrein

F1 EN VIVO: la carrera del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Bahréin de la F1 2026 en Malasia con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el circuito de Sepang.

Lando Norris, McLaren, Fernando Alonso, Aston Martin, Lewis Hamilton, Ferrari

Clasificación en directo

Resumen

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¡Gracias a todos por acompañarnos! Nos leemos de nuevo la semana que viene con el GP Singapur, último fin de semana sprint del año

¡Ojito a cómo quedan los campeonatos tras este paso por Malasia! 

Formula 1

Así queda el campeonato de pilotos y constructores después del GP de Bahréin en Malasia de la F1 2026

Tras verse obligado a abandonar de forma cruel al final del Gran Premio de Baréin, en Malasia, George Russell ve cómo Kimi Antonelli se aleja de nuevo irremediablemente en el liderato del campeonato.

Así queda el campeonato de pilotos y constructores después del GP de Bahréin en Malasia de la F1 2026

 

 

¡¡Falla el himno!!

 

5 conclusiones que ya nos dejan nuestros expertos

Formula 1

Cinco conclusiones rápidas del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

Primera victoria de Max Verstappen y Red Bull este año, en un día en que los problemas de unidad de potencia de la F1 quedaron expuestos de nuevo.

Cinco conclusiones rápidas del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia

 

Formula 1

Verstappen gana un alocado GP de Bahréin en Malasia, Colapinto avanza a 13° y Checo Pérez es 19°

Verstappen, con Red Bull, logró su primera victoria de la F1 2026 en un GP de Bahréin en Malasia que inicialmente se vio demorado por una fuerte lluvia y luego por un fallo técnico en varios coches. Antonelli y Hamilton completaron el podio, mientras que Franco Colapinto llegó 13° tras arrancar 21° y Checo Pérez fue 19°.

Verstappen gana un alocado GP de Bahréin en Malasia, Colapinto avanza a 13° y Checo Pérez es 19°

Antonelli cruza la meta a 2,3 segundos, en segunda posición. Lewis Hamilton queda tercero, a otros 2,6 segundos

 

 

¡¡ESTO ES VICTORIA PARA MAX VERSTAPPEN!! La primera del año

¡ÚLTIMA VUELTA!

Leclerc también pasa a Hadjar 

¡Franco es 13°!

¡¡HAMILTON PASA A HADJAR Y SE METE EN EL PODIO!! 
 

¡SE RELANZA LA CARRERA! 
 

 

 

¡¡RUSSELL SE QUEDA DETENIDO Y NORRIS A LA GRAVA!!
 

¡POR FIN SE VA EL SAFETY CAR! Fue eterno

Piastri con 5 y Checo con 7 son los que más veces entraron a pits en esta carrera

Este relanzamiento -cuando sea que pase- estará interesante

¡Sale el Safety Car!

Antonelli ahora sí va a boxes

Antonelli es el nuevo líder, no pararon en Mercedes

Franco también para

¡MAX SE VA A BOXES!

¡¡VIRTUAL SAFETY CAR!!

 

Formula 1

Un comisario de pista de F1 en Sepang se roba el show durante el retraso del GP de Bahréin

Un retraso por lluvia en el Gran Premio de Bahréin en Sepang dejó un momento viral cuando un comisario local entretuvo a los aficionados.

Un comisario de pista de F1 en Sepang se roba el show durante el retraso del GP de Bahréin

Alonso ya es 10°

Hamilton se queja de que el neumático medio se siente terrible 

 

Antonelli también para

Max a boxes

 

 

Mucha degradación para Max, tiene 18 vueltas con esos blandos

Hadjar, Alonso y Hamilton a boxes

Parece ser que, al igual que en Bakú la semana pasada, el neumático blando ha demostrado ser mejor de lo esperado para la carrera, y el medio considerablemente menos bueno

En términos de ganancias netas, Hamilton está alcanzando a Hadjar y Russell, pero no a Antonelli y Verstappen

Colapinto es 15°

Antonelli se va largo y pierde tiempo con Verstappen, tiene a Russell encima y pide revisar su ala delantera

Puede que Antonelli sea más rápido que Russell, pero no tiene respuesta al ritmo de Verstappen: está a tres décimas de segundo alrededor de la vuelta 21

 

 Bortoleto recibe una penalización de 10 segundos por causar una colisión con Sainz

¡ANTONELLI PASA A RUSSELL Y TOMA EL SEGUNDO LUGAR! 

 

Por: Gaby Manzo

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