2026 Fórmula 1 GP de Bahrein
F1 EN VIVO: la carrera del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia
Sigue en vivo todo lo que sucede en la carrera del Gran Premio de Bahréin de la F1 2026 en Malasia con la participación de Checo Pérez y Franco Colapinto en el circuito de Sepang.
Clasificación en directo
Resumen
Live Text
¡Gracias a todos por acompañarnos! Nos leemos de nuevo la semana que viene con el GP Singapur, último fin de semana sprint del año
¡Ojito a cómo quedan los campeonatos tras este paso por Malasia!
Así queda el campeonato de pilotos y constructores después del GP de Bahréin en Malasia de la F1 2026
Tras verse obligado a abandonar de forma cruel al final del Gran Premio de Baréin, en Malasia, George Russell ve cómo Kimi Antonelli se aleja de nuevo irremediablemente en el liderato del campeonato.
¡¡Falla el himno!!
5 conclusiones que ya nos dejan nuestros expertos
Cinco conclusiones rápidas del GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia
Primera victoria de Max Verstappen y Red Bull este año, en un día en que los problemas de unidad de potencia de la F1 quedaron expuestos de nuevo.
Verstappen gana un alocado GP de Bahréin en Malasia, Colapinto avanza a 13° y Checo Pérez es 19°
Verstappen, con Red Bull, logró su primera victoria de la F1 2026 en un GP de Bahréin en Malasia que inicialmente se vio demorado por una fuerte lluvia y luego por un fallo técnico en varios coches. Antonelli y Hamilton completaron el podio, mientras que Franco Colapinto llegó 13° tras arrancar 21° y Checo Pérez fue 19°.
Antonelli cruza la meta a 2,3 segundos, en segunda posición. Lewis Hamilton queda tercero, a otros 2,6 segundos
¡¡ESTO ES VICTORIA PARA MAX VERSTAPPEN!! La primera del año
¡ÚLTIMA VUELTA!
Leclerc también pasa a Hadjar
¡Franco es 13°!
¡¡HAMILTON PASA A HADJAR Y SE METE EN EL PODIO!!
¡SE RELANZA LA CARRERA!
¡¡RUSSELL SE QUEDA DETENIDO Y NORRIS A LA GRAVA!!
¡POR FIN SE VA EL SAFETY CAR! Fue eterno
Piastri con 5 y Checo con 7 son los que más veces entraron a pits en esta carrera
Este relanzamiento -cuando sea que pase- estará interesante
¡Sale el Safety Car!
Antonelli ahora sí va a boxes
Antonelli es el nuevo líder, no pararon en Mercedes
Franco también para
¡MAX SE VA A BOXES!
¡¡VIRTUAL SAFETY CAR!!
Alonso ya es 10°
Hamilton se queja de que el neumático medio se siente terrible
Antonelli también para
Max a boxes
Mucha degradación para Max, tiene 18 vueltas con esos blandos
Hadjar, Alonso y Hamilton a boxes
Parece ser que, al igual que en Bakú la semana pasada, el neumático blando ha demostrado ser mejor de lo esperado para la carrera, y el medio considerablemente menos bueno
En términos de ganancias netas, Hamilton está alcanzando a Hadjar y Russell, pero no a Antonelli y Verstappen
Colapinto es 15°
Antonelli se va largo y pierde tiempo con Verstappen, tiene a Russell encima y pide revisar su ala delantera
Puede que Antonelli sea más rápido que Russell, pero no tiene respuesta al ritmo de Verstappen: está a tres décimas de segundo alrededor de la vuelta 21
Bortoleto recibe una penalización de 10 segundos por causar una colisión con Sainz
¡ANTONELLI PASA A RUSSELL Y TOMA EL SEGUNDO LUGAR!
Por: Gaby Manzo