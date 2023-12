Maite Cáceres: "Veo una evolución increíble en mí como piloto"

Con el objetivo de impulsar a que las mujeres crezcan en la escalera hacia la Fórmula 1, en 2023 nació la F1 Academy, un campeonato formativo reservado exclusivamente a jóvenes corredoras, entre las que estuvo Maite Cáceres como parte de la alienación de Campos Racing.

La piloto uruguaya, quien en 2022 había tenido su primer año en el exterior corriendo en monoplazas en la F4 de Estados Unidos, enfrentó el certamen de la F1 Academy siendo la menos experimentada de la parrilla, pero eso no le impidió destacarse y demostrar una clara línea ascendente de aprendizaje a lo largo de una temporada que la vio competir en circuitos icónicos como Monza, Zandvoort y Barcelona.

En diálogo con Motorsport.com al tiempo que trabaja para definir su proyecto 2024, Cáceres explica lo que mejoró como piloto durante 2023, dónde siente que debe poner el foco para la siguiente campaña y la importancia que está teniendo la F1 Academy para el crecimiento femenino en el deporte motor.

- ¿Qué balance hacés de la temporada en la F1 Academy?

La de este año fue una experiencia invaluable. Ir a competir a Europa para mí ya era un sueño totalmente irreal para los cuatro años que llevaba corriendo. Y cuando me surgió la posibilidad de la F1 Academy, por la ayuda económica también, vimos que era la oportunidad de poder hacerlo. Y me gustó mucho correr con las otras pilotos y con mis compañeras de equipo porque es una forma de medirte en el más alto nivel que es Europa en estos circuitos, corriendo con estos equipos, que los cinco que compiten en la F1 Academy también lo hacen en la Fórmula 2 y la Fórmula 3. Tienen mucha experiencia.

Claramente también fue un año difícil. No conocer los circuitos fue difícil, y también el hecho de no conocer la forma de trabajo, que fue diferente. Por más que fui súper bienvenida por el equipo Campos, teníamos distintas formas de trabajar. Yo venía con el aprendizaje de Estados Unidos, pero la verdad que fue una experiencia de esas que decís que fue dura, pero la necesitaba. Y me formó, porque veo una evolución increíble en mí como piloto. Viendo cómo empezó Austria, cómo seguimos luego en Valencia, Barcelona y el salto en Zandvoort después del parón que tuvimos. Apuntaba que allí en la segunda mitad del año con la experiencia iba a dar un salto. No esperábamos que fuera Zandvoort el circuito para entrar en el top 10, top 8 porque era uno de los circuitos más difíciles del calendario y a mí me cayó bien.

Vi el salto de calidad que pude dar dentro de la categoría, entonces para mí fue muy bueno eso. Monza también fue otro gran escenario para mí y después Paul Ricard, que creo que fue donde mejor se dio todo al clasificar a tres décimas de la punta. Con la misma cantidad de tiempo en pista que el resto, porque tuvimos pruebas previas, pude estar a tres décimas de la pole. Eso fue ver que todavía falta ese rodaje, pero creo que vamos por el camino correcto y estoy muy contenta. Me hubiera gustado poder entrenar en muchos de los circuitos de los que fui, pero me tocaba llegar por primera vez y las pistas en Europa son muy diferentes a las de Estados Unidos. Primero por el tipo de asfalto que utilizan y también el estilo de las curvas que manejan hace que sean mucho más rápidas. En Estados Unidos trabajás más con muros, acá podés utilizar toda la pista e incluso abrirte mucho. Todo eso fue un desarrollo muy interesante que fuimos haciendo con el equipo. Obvio que aún queda mucho, pero poniendo en perspectiva, con los recursos que tenía, haber hecho todo este año para mí fue increíble.

Maite Cáceres en la F1 Academy.

- ¿Cuál fue el mayor desafío que tuviste que afrontar?

El mayor desafío que tuve fue el hecho de estar limitada de presupuesto. En un momento la situación era que no podía romper el auto porque no había para repuestos. Y esa es una de las limitaciones que tuve. No conocer los circuitos también. Muchas de las chicas llevaban años corriendo en la Fórmula 4 y Barcelona para ellas es como El Pinar de Montevideo para mí. Claramente entramos sabiendo que ese era el desafío principal que teníamos y lo afronté con esa ilusión y esas ganas. Estuve dando pelea y quedé contenta y con ganas de más, de aprender más, de apuntarme qué puedo mejorar, porque siempre hay para mejorar.

- ¿Dónde sentís que lograste mejorar más este año y en qué aspectos te gustaría poner el foco para 2024?

Este año, todo. Por ejemplo, el warm up que le teníamos que hacer al neumático era específico de determinada forma y determinadas temperaturas. En Estados Unidos no se hablaba de temperaturas. Era calentar el neumático y salir. Si ponés en perspectiva todo eso, desde la práctica, la clasificación o semanas antes con la preparación que tenía que hacer físicamente, pero sobre todo en las carreras es donde noté una progresión muy grande. En clasificación es donde todavía tendría que mejorar, sacarle provecho al neumático nuevo, pero todo lo que es ir para adelante, pelear posiciones, en todo eso he mejorado muchísimo. Aproveché también mi experiencia que tenía de correr con neumáticos usados en Uruguay y se vio que en las últimas vueltas era cuando mejor iba en las carreras. Mi foco ahora es mejorar la posición en clasificación para no tener que remontar tanto en carrera. Además, en estos autos sufrimos con el aire sucio al estar detrás de otro, y en circuitos como Paul Ricard, que son curvas rápidas, también Barcelona, se gasta mucho el neumático al estar detrás de alguien.

Maite Cáceres corrió con Campos Racing en la F1 Academy 2023.

- ¿Qué balance hacés de F1 Academy como campeonato y el propósito que tiene?

Lo que está haciendo la F1 Academy es increíble. Está abriendo puertas para muchas chicas de una manera orgánica. No es que de repente quieren poner a todas las chicas en la F1. No es así. Así como los chicos se ganaron su lugar dentro del automovilismo con tantos años, nosotras tenemos que prepararnos de igual manera que ellos. Y sabemos que hay un condicionante para nosotras que es lo económico, conseguir ese presupuesto. Entonces que nos brinden ayuda económica, que nos pongan a competir en los mismos formatos en que se hace la F4, nos dan el tiempo en pista, tenemos muchos días de pruebas. Todo eso ayuda a que la inserción sea más fácil. Y la progresión está clara. Después de la F1 Academy, la campeona se va a la Fórmula Regional Europea para luego prepararse para F3 y de ahí a la F2. No es que queremos separar el deporte entre femenino y masculino, sino que es una ayuda para impulsarnos y entrar en lo que es la escalera a Fórmula 1, lo cual es muy importante. También tener el apoyo de los equipos de F1 es importante. Susie Wolff ha hecho un trabajo increíble en poder conseguirlo y en que compitamos también en 2024 en los mismos fines de semana que la F1. Eso le da visibilidad y ayuda a que nosotras podamos continuar con este deporte. No solamente en la F1 Academy, sino que se está abriendo un campeonato de karting para niñas. Está claro que se quiere dar una ayuda no cuando ya todas están en lo alto, sino una ayuda desde los primeros pasos. A vece es difícil porque una piensa cuántas chicas quedarán por la vuelta porque quizás la familia no compite o porque no tienen los recursos. Y también sirve para muchas mujeres al ver que otras pueden hacerlo, yo también podré. Es lo que se busca con esta visibilidad, que es incentivar a las chicas.

- ¿Cómo fue trabajar junto a Susie Wolff como directora de la serie?

Yo la conocí en Paul Ricard en las pruebas de pretemporada. Ella nos dio una charla acerca de todos los desafíos que ella enfrentó, porque no olvidemos que ella lo hizo en un momento donde no era nada natural y era ella sola contra un montón de pilotos diciendo cosas. Creo que es una mujer que enfrentó muchos desafíos, muchos más de los que enfrenta ahora y ella nos dijo claramente que aprovechemos esta oportunidad porque lo que se está viviendo con el deporte es algo que no ha pasado anteriormente. Sus palabras inspiran muchísimo, es una referente súper abierta para cualquier duda que tengas. Daba consejos, sobre todo en la preparación de enfrentar un fin de semana de una F1 Academy que recién empezaba. Había mucha expectativa y ella estuvo para apoyarnos, se acercaba al auto y te daba palabras de aliento. Eso fue sumamente interesante y cuando necesitabas hablar, ella estaba.

Lewis Hamilton se reunió con las pilotos de la F1 Academy 2023 en Austin.

- ¿Cómo fue el encuentro con Lewis Hamilton en Austin? ¿Qué consejos te llevaste de esa experiencia?

Me sorprendió muchísimo. Una espera que ellos tengan una agenda mucho más ocupada de la que nosotras tenemos y una no espera que un piloto de F1 se pueda acercar y lo hizo. Y no solamente se sacó una foto y nos saludó, sino que vino a hablarnos una por una, a preguntarnos cuándo habíamos empezado, pero lo más sorprendente de todo fue que hasta nos dio consejos a la hora de trabajar con el ingeniero, ciertas cosas y no tenía necesidad de hacerlo y él igual quería impulsarnos. Y después de todo, darnos visibilidad a nosotras a través de sus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo, porque es una persona muy influyente en el mundo del automovilismo y creo que no solo en el automovilismo. George Russell también se acercó, que quizás no fue lo mismo que ese encuentro con Hamilton, pero igual tuvo muy buenos deseos y se veía su interés hacia la categoría, que eso es también lo más importante que ellos demuestren. Y luego cuando estábamos corriendo, se veía que estaban mirando la carrera. Para nosotras también fue un honor.

- ¿Cuáles son los planes para el año que viene?

Tenemos dos propuestas muy interesantes para el año que viene en la F1 Academy acerca de lo que podemos llegar a hacer. Se dieron estas negociaciones y estamos tratando de tomar la mejor oportunidad. ¡Espero que pronto pueda dar la noticia!

- Hay pistas muy interesantes en el calendario 2024 como Yeda, Miami, Singapur, que serán nuevas para todas.

¡Exacto! Eso es lo interesante que plantean, que van a ser circuitos sobre todo callejeros, algo que no hemos hecho este año. Vamos a ir a Qatar, Miami, Singapur, tendremos carreras nocturnas. Ojala algún día me toque correr en Brasil, Uruguay o Argentina.

- ¿Crees que va a cambiar el impacto del campeonato al compartir los fines de semana con la F1? ¿Cómo fue Austin en ese sentido?

El fin de semana de Austin fue completamente diferente a lo que nosotras estábamos acostumbradas. En algunos momentos del año compartimos con el WEC y el DTM, pero nunca con una magnitud como lo fue con la Fórmula 1. Fue un fin de semana con mucho apoyo de Latinoamérica, fue increíble. Nunca me imaginé ese apoyo. Incluso me contaban que cuando estaban en las gradas y veían que yo era de Latinoamérica, empezaban a gritar. Fue muy lindo sentir todo ese cariño. A una ya le genera emoción el apoyo de su país, pero ver gente de México, Colombia, Argentina, Brasil diciendo que te apoyan fue como un sueño.

Y hablando un poco más de lo técnico, un fin de semana con la F1 cambia muchísimo lo que es el manejo del auto. La cantidad de grip que dejan los autos de F1 te cambia toda la puesta a punto y a la hora de manejar hay que ser muy prolija y detallista con la línea que tomás, porque fuera de la línea la pista está súper sucia. Desde afuera no se ven esos detalles, pero trabajamos mucho con eso. Nosotras por lo general abríamos la pista en Austin, y cuando pasaba la F1, después de la carrera sprint por ejemplo, me acuerdo que era otro circuito, otro auto, otros neumáticos. Era impresionante la cantidad de grip que dejaba la F1. Es muy importante a la hora de hablar con tu ingeniero poder transmitirle estas cosas que una va sintiendo, eso también fue otra experiencia.