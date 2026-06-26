Katherine Legge estalla contra F1 Academy: “segrega” a las mujeres y frena su ascenso

Katherine Legge, quien ha competido en distintos campeonatos, entre ellos la IndyCar Series, la NASCAR Cup y la Fórmula E, realizó una contundente valoración sobre la F1 Academy.

La piloto británica describió la categoría exclusivamente femenina como un "artificio" que segrega innecesariamente a las mujeres y que, en última instancia, frena su progresión en la escalera tradicional de los monoplazas.

Durante su participación en el programa Welcome To The Party, Legge expresó su preocupación por el concepto de una categoría exclusivamente femenina.

"El problema que tenemos ahora es que surgió la F1 Academy, o la W Series, como se conocía antes. La premisa es darles a estas mujeres la oportunidad de subir al primer escalón de la escalera y, desde ahí, salir a competir con los hombres", dijo Legge.

"Y quiero decir que, hace 10 o 15 años, éramos seis las que competíamos profesionalmente. Era como una bola de nieve bajando por una colina. Cada vez había más y más y más mujeres. Luego apareció la F1 Academy y, de alguna manera, absorbió a todo el talento femenino joven de esas categorías inferiores. Y no han salido de ahí".

"Así que no hay nadie detrás de mí. ¿Quién va a llenar ese vacío? Todas se fueron a formar parte de esa categoría exclusivamente femenina, y yo amo el deporte femenino con todo mi corazón, pero no hay absolutamente ninguna razón para segregarnos, porque podemos competir contra los hombres".

La campeona de la F1 Academy recibe un asiento financiado íntegramente para competir en otra categoría, como el Campeonato GB3, con el objetivo de ayudarla a progresar en la escalera tradicional de los monoplazas. Sin embargo, también ha habido críticas porque no existe financiación suficiente para seguir impulsando sus carreras más allá de ese paso.

La campeona de 2023, Marta García, recibió un asiento financiado para ascender al Campeonato Europeo de Fórmula Regional 2024 y desde entonces pasó a competir en carreras de resistencia.

La campeona de 2024, Abbi Pulling, pasó al Campeonato GB3, además de conseguir un puesto como piloto junior y de simulador del equipo Nissan de Fórmula E.

La campeona de 2025, Doriane Pin, pasó a la categoría LMP2 de la European Le Mans Series y también fue promovida a piloto de desarrollo del equipo Mercedes de Fórmula 1. Además, se convirtió en la primera mujer en probar un monoplaza de Fórmula 1 de Mercedes.

Legge añadió: "Es un artificio. Tienen dinero, patrocinadores y todo lo necesario para mantener su categoría femenina. Pero luego, para salir de ahí, les dicen: 'Ah, puedes ser piloto de pruebas en Fórmula E, o piloto de reserva en Fórmula 1, o lo que sea'. Después ya no hay dinero para apoyarlas a hacer lo que deberían haber hecho desde el principio, que es competir en Fórmula 4, Fórmula 3 o algo por el estilo.

"Quedan atrapadas en ese ciclo y es como si, si vas a crear una categoría femenina, entonces hazla para todas, no solo para las jóvenes que están empezando y las saques de ese camino. Y después dennos un auto de Fórmula 1, el mismo equipamiento que tienen los hombres.

"Por cierto, sigo sin estar de acuerdo con ello, porque no hay ninguna razón para segregarnos. Pero me gustaría hablar con todos los patrocinadores y con las personas involucradas en el proyecto y preguntarles por qué les parece bien apoyar esta segregación que, al final, termina frenando la carrera de estas jóvenes".

La F1 Academy disputó su temporada inaugural en 2023 y desde entonces no ha dejado de crecer. Su directora general, Susie Wolff, dejó claro desde el principio que la situación ideal sería que las mujeres compitieran junto a los hombres; sin embargo, la categoría fue creada para aumentar el número de niñas y mujeres que ingresan al automovilismo.

Doriane Pin, PREMA Racing Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images

"Existe una enorme audiencia de mujeres que ama la Fórmula 1, y con razón", dijo Wolff durante el Autosport Business Exchange London en 2025. "A mí me encanta la Fórmula 1. Podemos amar este deporte y es correcto que, a medida que avanzamos, demostremos que este deporte está evolucionando y tomando medidas conscientes para conectar con el público femenino.

"Eso no significa que esté embarcada en una cruzada feminista para demostrar de lo que son capaces las mujeres, en absoluto. Pero este es un deporte en el que hombres y mujeres pueden competir entre sí, uno de los pocos deportes del mundo donde eso es posible, y cuando llevas puesto el casco, no importa cuál sea tu género.

"Cuando asumí este cargo, fui a reunirme con los directores de los equipos de Fórmula 1. Les dije: 'Por favor, no me vean como una mujer al frente de un proyecto para mujeres'. Creo que la F1 Academy puede ser un elemento muy positivo para el desarrollo de la Fórmula 1, pero necesito que ellos formen parte de este camino".

Wolff agregó: "Si no aumentamos la participación y no conseguimos que más niñas compitan, las mejores nunca llegarán a la cima y, al final, todo se reduce al talento.

"Estamos aquí para crear esa oportunidad, con la esperanza de que las más talentosas la aprovechen con las dos manos y puedan seguir avanzando.

"Pero sin duda teníamos que centrarnos en intentar cambiar la idea preconcebida de que este es un mundo de hombres e inspirar no solo a la próxima generación de niñas, sino también a los padres de esa próxima generación para que comprendan que existe una oportunidad.

"Ahora hay posibilidades para las mujeres jóvenes en el automovilismo, tanto dentro como fuera de la pista. De repente, estas jóvenes y las madres de esas jóvenes pueden ver que existe un camino".