Hamilton seguirá con Loeb y Gutiérrez en su equipo de Extreme E

El dúo terminó subcampeón en la campaña inaugural del campeonato de coches todoterrenos eléctricos después de haber encabezado las cinco sesiones de clasificación de la temporada.

Problemas con la dirección asistida y algunos incidentes contribuyeron a que la pareja no ganara ninguna ronda hasta la competencia final en Dorset, donde sellaron el segundo puesto en el campeonato por detrás de Rosberg X Racing.

Aunque los dos equipos empataron en puntos, una consecuencia de los persistentes cambios en el formato y el sistema de puntuación, RXR se embolsó el título gracias a sus tres victorias a lo largo de la temporada.

Como se esperaba, Loeb, nueve veces campeón del mundo de rallies, y Gutiérrez, especialista en cross-country, volverán al equipo X44 para 2022, cuando McLaren Racing se incorpore a la parrilla.

Loeb fue uno de los pilotos más destacados de Extreme E que presionó al diseñador de coches Spark Racing Technology para que la maquinaria fuera más robusta.

Gutiérrez, por su parte, batalló contra una lesión en la espalda que sufrió en una prueba de rally en Kazajstán.

Cristina Gutierrez, Sebastien Loeb, X44 Photo by: Alastair Staley / Motorsport Images

Loeb, que ganó su 80° prueba en el Mundial de Rallies el pasado fin de semana al triunfar con M-Sport en el inicio de la temporada en Montecarlo, dijo: "Estoy muy contento de volver a conducir para X44 en la segunda temporada de Extreme E".

"El año pasado fue un gran reto para nosotros, tuvimos muchos problemas con el coche y también algo de mala suerte, pero fuimos los primeros en la clasificación de todas las carreras y terminamos el año con una victoria e igualados en puntos en el campeonato, así que nos sentimos optimistas".

"Creo que los otros equipos son muy fuertes, pero Cristina y yo hemos demostrado que sabemos ganar carreras en algunos de los terrenos más difíciles del mundo, así que lo daremos todo para conseguir más podios".

Antes de que la nueva temporada comience en Neom, Arabia Saudita (dejando atrás la ubicación en el desierto de Al Ula que se utilizó en 2021) entre el 19 y el 20 de febrero, Gutiérrez dijo: "Estuvimos muy cerca de ganar el campeonato el año pasado y ahora estamos aún más motivados e ilusionados por conducir bien y presionar para conseguir el primer puesto en 2022".

"Desde que me uní al equipo, he aprendido mucho y me siento más fuerte y más rápido con cada carrera, así que estoy emocionada por volver a subirme al coche y demostrar lo que puedo hacer".

"También estoy deseando explorar el planeta y aprender más sobre los lugares en los que competimos".

"Al poner de relieve los retos del cambio climático a los que se enfrentan los entornos remotos en los que competimos, espero seguir informándome sobre lo que podemos hacer para ayudar".