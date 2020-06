Simracing: ¿vista desde adentro o fuera del cockpit?

El simracing está viviendo su momento álgido estos meses debido al aplazamiento de los principales campeonatos del motor, desde la Fórmula 1, hasta el Mundial de Rallies, por la pandemia de la COVID-19. Las competiciones virtuales e iniciativas diversas se han visto potenciadas desde principios de marzo y muchos de los pilotos reales han participado de ellas, uniéndose con algunos simracers en pista.

Más allá de la variedad de simuladores/videojuegos que actualmente existen en el mercado, llama la atención del aficionado en muchos casos las vistas que eligen los pilotos reales a la hora de conducir desde el salón de su casa.

La lógica podría hacer pensar que la cámara del interior de la cabina/cockpit sería la más elegida, dado que recrea bastante fielmente la posición que tienen los ojos de los pilotos dentro de un coche de competición.

Pero hemos visto algunos eventos con pilotos reales –incluso alguno de Toyota con sus seis titulares de LMP1– en el que conducían con la vista en tercera persona (en la que se ve el auto desde detrás).

De hecho, Olivier Solberg, piloto del WRC3 e hijo del campeón del mundo de rallies Petter, dejó claro en las últimas semanas que prefiere esa vista "porque me hace ir más rápido", mientras entrenaba para el campeonato virtual de DiRT Rally 2.0 que ha organizado durante el confinamiento. Su padre también utiliza la misma, por extraño que pueda parecer.

Es, quizás, la posibilidad de ver cómo se comporta el coche en su totalidad en cada curva lo que les da mejores sensaciones a estos dos pilotos de rallies. Pero si pasamos a los circuitos, los habituales al simracing, como Dani Juncadella o Lando Norris, lo tienen muy claro.

"Siempre uso la del cockpit, la real. Siempre tienes muchos jugadores que usan la que se ve desde arriba [techo o capó], porque puedes ver más, puedes ver el lateral del coche de manera más sencilla, dónde lo colocas... pero no lo entiendo. Están tratando de que todo sea lo más real posible y demás y van y usan una cámara desde arriba (risas). No tiene sentido", comentó Norris cuando Motorsport.com le preguntó al respecto.

"Entiendo que es porque vas un poco más rápido y es más fácil de conducir, pero no es inmersiva, no es real. Deberían obligar a que se usara la del cockpit, es así como estamos sentados en el Fórmula 1".

En cambio, otros, como Carlos Sainz o Pierre Gasly, que ha llegado a disputar algún evento público con ella, defienden la vista superior.

"Uso habitualmente la onboard de la cabina, la real, pero no es fácil. En los simuladores, ayuda a que sientas que es más real y que estás dentro del coche. En el videojuego de la Fórmula 1 me pongo la que se ve desde arriba, así veo más circuito", comenta Sainz, nuevo piloto de Ferrari de 2021 a 2022.

Gasly justifica esa decisión por el espacio que ocupa el Halo en el videojuego oficial de la F1

"Cuando uso la cámara interior, en mi pantalla el Halo es simplemente enorme y es algo que no encuentro realista en el juego en comparación con la realidad. Porque en la realidad ni siquiera le prestas atención. Cuando juego en iRacing o Assetto Corsa, uso la cámara del cockpit", aseguró el francés ante la pregunta de Motorsport.com.

Cuando se le comentó que Norris estaba decepcionado por verle usar esa cámara, insistió: "Es que el Halo es demasiado grande. Además, ellos probablemente pasan días y noches jugando. Yo tengo otras cosas que hacer y cuando juego al F1 con mis amigos, no es algo que encuentre realista y es bastante caótico, lo hago por pasar el rato. Quizás a él se le parezca a su McLaren, no sé".

Rudy van Buren, ganador de la primera edición del World's Fastest Gamer y piloto de simulador, se muestra contundente al respecto y justifica la vista de Alonso, Buemi, Nakajima, "Pechito" López, Kobayashi y Conway en un evento del WEC 2018/19.

"Para ser sincero, no creo que haya una razón detrás. Parece que el simulador que usaron estaba configurado así. Alonso no es un profesional del simracing, hay un pequeño salto generacional en este sentido. Si hubiera podido elegir, estoy seguro de que no hubiera cogido la cámara en la que se ve el coche desde detrás. Pero en ese tipo de eventos muchas veces llegas, te sientas, conduces y te vas, no hay opción de configurar nada. No puedo imaginar que un piloto real elija esa vista", apunta a Motorsport.com.

"No, no tiene más feeling de la trasera del coche con ella. Pierdes la percepción y tampoco es que ganes mucha visibilidad. Con los simuladores que se tienen ahora, como iRacing y rFactor, usar la cámara del cockpit es algo obligatorio".

De hecho, Alonso compitió con la cámara de dentro del habitáculo en las recientes 24 horas de Le Mans virtuales organizadas por el WEC, el ACO y Motorsport Games, y en otros campeonatos de eSports que ha disputado estos meses.

Van Buren también abre el debate de por qué los pilotos de la F1 Esports usan la cámara con visión superior y si el videojuego oficial de la categoría puede ser considerado un simulador como tal.

"Puede haber cierto debate, porque, por ejemplo, en la F1 Esports usan la que está en la toma de aire (superior). Desde arriba puedes ver el Halo y la delantera del coche. Dicen que ven más así y que pueden colocar mejor el coche en pista. Ahí surge el debate de si el F1 2019 es un simulador propiamente dicho", añade.

"Es un buen juego de carreras, pero ¿es lo suficientemente realista? El problema es que si alguien hace eso y va más rápido, entonces la mayoría usará esa misma cámara porque todo se basa en ir más rápido también en el simracing, usando cualquier ventaja posible, ya sea algo realista o no".

Parece quedar por tanto clara la opinión de los profesionales: cámara interior para la experiencia más inmersiva posible, en busca de sensaciones que tengan cierto parecido con lo que ellos experimentan a 300 km/h en circuitos de medio mundo. ¿Se animan?

Información adicional de Oleg Karpov y Erwin Jaeggi



