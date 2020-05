Choquen entre Vandoorne y Abt da victoria a Rowland en FE virtual

El piloto de Nissan no había liderado una sola vuelta en el campeonato de Esports antes de la carrera en el aeropuerto de Berlín Tempelhof, pero se benefició de los accidentes de sus rivales para imponerse por 0.296 segundos en la carrera organizada junto a Motorsport Games y UNICEF para recaudar fondos para el coronavirus.

Vandoorne se hizo con su tercera pole, aventajado en 0.256 segundos al Audi del ganador del ePrix de Berlín en 2018, Daniel Abt.

El piloto de Mercedes tuvo una buena salida y mantuvo la posición antes de la curva 1, pero una fuerte frenada le dio a Abt la oportunidad de atacarle. Vandoorne cogió el interior antes de la curva 3 y pudo conservar el liderato, antes de que Abt se le acercara de nuevo en la curva 6.

Vandoorne fue demasiado cauto y fue superado tanto por Abt como por Rowland. Una vuelta más tarde, en ese mismo punto, Vandoorne adelantó a Rowland y se pegó a Abt.

La pareja llegó en paralelo a esa misma curva en la vuelta 6, pero cuando Abt se intentó defender de Vandoorne, chocaron.

Esto permitió a Rowland pasar por el interior y ponerse primero, lugar que conservó hasta el final, por delante de Vandoorne, para convertirse en el tercer ganador diferente en el campeonato.

El ritmo de Abt fue cayendo, pero mantuvo a raya al Mahindra de Pascal Wehrlein para cruzar la meta tercero a 3.2 segundos.

Wehrlein mantuvo el liderato en el campeonato con algo de fortuna después de tocarse con su principal rival por el título, Maximillian Guenther, en la segunda vuelta y evitar una penalización posterior.

En la curva 9, Wehrlein, quinto, se metió por el interior del BMW Andretti de Guenther, obligándole a irse contra el exterior y trompeando.

Eso permitió que el piloto de Venturi, Edoardo Mortara, lograra el quinto lugar, por delante del Dragón de Nico Mueller.

Guenther solo pudo remontar hasta el séptimo, con Andre Lotter y Antonio Felix da Costa a continuación. El piloto de Jaguar, Mitch Evans, completó el top 10, por delante de Neel Jani y el compañero de equipo de Rowland, Sebastien Buemi.

Kevin Siggy se convirtió en el primer piloto que repite victoria en el campeonato para corredores de simracing después de salvar un susto en la primera curva cuando fue golpeado por Petar Brljak y Peyo Peev.

El esloveno Siggy mantuvo su racha de podios en todas las carreras celebradas hasta la fecha y amplía su ventaja en la clasificación a 32 puntos. El campeón virtual ganando realizará un test con un Fórmula E real.

Todas las carreras de Formula E Race at Home serán transmitidas por Motorsport.tv.

Formula E Race at Home Challenge - Campeonato

1 Pascal Wehrlein 82 puntos

2 Stoffel Vandoorne 78

3 Maximilian Guenther 71

4 Robin Frijns 48

5 Oliver Rowland 43

6 Nico Muller 27

7 Edoardo Mortara 25

8 Neel Jani 24

9 Oliver Turvey 20

10 James Calado 19

11 Daniel Abt 15

12 Antonio Felix da Costa 12