¿Por qué los pilotos reales padecen ante los sim racers?

Durante las últimas semanas se han establecido eventos y campeonatos virtuales, creando una oportunidad para que los pilotos de varios campeonatos compitan juntos por primera vez, donde se han visto nombres conocidos del automovilismo enfrentando a muchas de las principales estrellas de los Esports, dando una idea de cuán grande es la división entre competir en el mundo real y virtual.

Veloce Esports y Motorsport Games han organizado eventos regulares con pilotos profesionales y de simulación, incluidos los eventos "No the GP", que han tenido como fecha lo que normalmente serían fines de semana de carrera del gran circo.

El "Not the Bah GP", celebrado el fin de semana de carrera de Bahrein, contó con seis profesionales en la parrilla: los competidores de F1 Lando Norris y Nicholas Latifi, el ex piloto de Renault Nico Hulkenberg, más Stoffel Vandoorne y Esteban Gutiérrez.

Sin embargo, a pesar de toda su experiencia en autos de carrera del mundo real, les resultó más difícil traducir su talento en el mundo virtual en el videojuego F1 2019.

El piloto de Williams, Latifi, fue el mejor piloto del mundo real al obtener el quinto lugar, pero quedó a más de 25 segundos del ganador y piloto profesional de simulación Daniel Bereznay, que compite por Alfa Romeo en la serie F1 Esports. El podio fue completado por los pilotos de simulador Jarno Opmeer y James Baldwin.

De los profesionales, Vandoorne terminó séptimo; Norris fue décimo por delante de Gutiérrez en undécimo; y Hulkenberg terminó en el 17 ° lugar.

F1 2019 screenshot Photo by: Veloce Racing

La segunda carrera ofreció una historia similar, incluso con una parrilla inversa. Cem Bolukbasi se llevó la victoria por delante de Bereznay y Baldwin, con Norris liderando a los profesionales en el séptimo lugar.

El evento más reciente de Veloce "Not the GP" cambió el formato, enfrentando a los pilotos en una serie de carreras uno a uno.

Si bien Norris logró la victoria esta vez, el YouTuber Benjamin ‘Tiametmarduk’ Daly alcanzó la final luego de haber derrotado a Latifi, al piloto de autos deportivos Archie Hamilton y al piloto de F3 David Schumacher. La campeona de la W Series, Jamie Chadwick, también sufrió una eliminación anticipada a manos del YouTuber Will 'WillNE' Lenney.

Un factor que explica la falta de éxito para los pilotos profesionales en estos eventos es la plataforma: el videojuego F1 2019. Se comercializa para ser más un juego de estilo arcade que una simulación perfectamente precisa, lo que significa que hay ciertas formas de ganar tiempo de vuelta que simplemente no funcionarían en la realidad.

Es por esa razón que Max Verstappen de Red Bull ha descartado participar en cualquier evento usando el juego oficial de F1.

"Hay pequeños consejos y trucos que debes conocer para ellos", dijo Norris. "Para F1 2019 más que nada, hay muchas cosas pequeñas que debes saber sobre otros”.

"Para las personas nuevas que ingresan, esas cosas pueden ser fácilmente una o dos décimas por vuelta, y eso es mucho tiempo de vuelta al final de un giro normal”.

Prueba de ello se produjo en el evento Veloce Pro Series una semana después de la carrera de Bahrein, que se realizó en la plataforma iRacing, ampliamente considerada como la plataforma de simulación más completa. Norris obtuvo una victoria dominante en la carrera de apertura desde la pole, mientras que el ex piloto de IndyCar Ed Jones y el de SUPER GT / Super Formula Sacha Fenestraz cumplió con su papel dentro de los favoritos.

Veloce eEsports Pro Series Race screenshot Photo by: Veloce Racing

Lo que diferencia a los corredores sim de sus contrapartes del mundo real es simplemente el tiempo de juego. A medida que los pilotos mejoran con cada vuelta y salida con el auto en pista, aquellos que pasan la mayor parte de su tiempo compitiendo en estos juegos y simulaciones pueden construir un banco de experiencia que es difícil de acelerar.

"Si no tienes las horas detrás de ti, no conoces los trucos y consejos, no vas a estar al frente", dijo el piloto de simulación Baldwin, cuyo reciente éxito en Esports le ha asegurado un asiento en la serie GT World Challenge Europe para 2020 con el equipo de Team Rocket RJN de Jenson Button.

“Espero que todos estos muchachos [profesionales] estén al frente en iRacing. Es bastante realista, la física está cerca de la vida real”.

En el caso de Norris, también existe el conocimiento desarrollado del juego explicando de alguna manera su éxito: "¡Me encantaría ver mis horas dedicadas a iRacing! ¡No sé si debería estar orgulloso o avergonzado! "

El piloto de Williams F1, George Russell, es un recién llegado a las carreras de simulación, pero ha comenzado a participar en una serie de eventos, incluidos los GP virtuales de F1, además de ayudar a establecer un evento de caridad también basado en el juego de F1 2019 con Norris, Latifi, Charles Leclerc , Alexander Albon y Antonio Giovinazzi.

Russell admitió que no esperaba que los pilotos de simulación estuvieran tan al frente.

"Pensé, '¡Dios mío, voy a tener que hacer un poco de esfuerzo aquí!'", Dijo Russell en BBC 5 Live. “Para ser honesto, el nivel es realmente alto ahora. En la última carrera hubo seis pilotos de F1, y hay más entrando en este momento. [Pero] no hay presión adicional con los de afuera, ya que obviamente esto es lo que hacemos”.

Es posible que los pilotos de F1 no digan que existe una presión adicional en contra de sus rivales mundiales virtuales, pero al menos, les está dando un incentivo para seguir practicando para que puedan obtener las ganancias marginales necesarias para mejorar, de una forma similar a como lo hacen en un circuito real.

"Definitivamente es muy, muy difícil", dijo Latifi, el compañero de equipo de Russell en Williams. "¡Creo que podría usar todas las horas que me quedan de aislamiento y todavía no llegaría al nivel de estos chicos [los sim racer]!”.

