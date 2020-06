Gasly, "sorprendido" por lo que vivió en el Le Mans Virtual

A traves de una organización conjunta entre el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, el Automóvil Club de l'Ouest y Motorsport Games, las 24 Horas de Le Mans Virtual se llevaron a cabo durante el fin de semana del 13-14 de junio como reemplazo del evento real, pospuesto por el coronavirus.

Con una parrilla compuesta por 50 autos y con estrellas actuales de la F1 como Gasly, Charles Leclerc, Max Verstappen y Lando Norris, así como los mejores talentos de IndyCar, WEC y la Fórmula E.

Gasly compitió en el auto #24 de Veloce junto con el doble campeón de FE Jean-Eric Vergne que alcanzó el quinto lugar de la clasificación general en una carrera ganada por el auto #01 de Rebellion Williams de Louis Deletraz/Raffaele Marciello/Nikodem Wisniewski/Kuba Brzezinski.

Comentando la experiencia en el más reciente podcast de la F1, Gasly dijo: "Me sorprendió cuánta emoción me dio, sólo por un juego. Pero todo era tan real, y me metí de lleno en ello, porque son realmente competitivos. Honestamente, fue genial".

"Terminé mi último turno a las 3:30am, hasta las 5am no me dormí, sólo miraba, comprobaba que el auto estaba bien, y aún así nos iba bien".

"No pasó nada, luego dormí tres horas y media, me desperté y después de dos segundos fui directo a Internet para comprobar cómo estábamos.

"Honestamente fue una experiencia que realmente disfruté".

Gasly vivió en Le Mans cuando formaba parte del programa de jóvenes pilotos de la Federación Francesa de Automovilismo, y realizó sus estudios allí.

Gasly tiene deseos de competir en el evento real algún día, pero por ahora está totalmente centrado en la F1.

"Siempre fui un gran fanático de las 24 horas de Le Mans", dijo. "Viví allí durante cinco años. Estudié de los 13 a los 18 años en Le Mans, así que siento una conexión especial allí con la ciudad, y he estado en la carrera muchas, muchas veces, sólo como un espectador puro cuando era más joven, iba al paddock, y luego vivía la carrera un poco más con mis amigos".

"Para mí hay una atmósfera muy especial".

"Hacer la carrera virtual, ya cuando veo cuánta emoción obtuve por sólo conducir en mi simulador en casa, puedo imaginar que en realidad debe ser increíble".

"Obviamente, un día me gustaría hacerlo, pero ahora mismo me estoy centrando al 100% en la F1. Pero si se presenta una buena oportunidad de hacerlo en buenas condiciones, seguro que estaré tentado".