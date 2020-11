Un ganador de Le Mans, con una nueva serie de Esports alternativa

Mirando hacia el futuro, no hay duda de que esa industria crecerá aún más a medida que los fabricantes sufran por justificar los costes de las carreras reales, excepto en las categorías más populares, las élites. Sin embargo, las marcas aún requieren plataformas para comunicar su tecnología futura y sus credenciales de sustentabilidad a las nuevas generaciones. Los Esports son una plataforma muy accesible, con una barrera de entrada mucho más baja para espectadores y competidores.

Una nueva categoría de Esports que sirve como ejemplo de todo esto es el RCCO World eX, que comienza la próxima primavera, con carreras cortas cara a cara con monstruosos coches de carreras eléctricos, tecnología y concienciación sobre el cambio climático.

Esports action Photo by: RCCO World eX

Uno de los creadores de la nueva categoría es Mike Rockenfeller, ganador en categoría absoluta de las 24 horas de Le Mans, campeón del DTM y piloto oficial de Audi. Hemos visto más y más pilotos jóvenes como Max Verstappen, Lando Norris o Charles Leclerc usando plataformas como Twitch y las redes sociales para comunicarse entre sí y con sus aficionados, difuminando las líneas entre las carreras del mundo real y las carreras virtuales.

Después de ver cómo los simuladores se habían convertido en una parte importante de la vida de los pilotos de carreras reales en los últimos años, Rockenfeller conoció las carreras de Esports por uno de los mecánicos que forma parte de uno de sus mejores equipos del mundo virtual, el Team Redline. Según se fue involucrando más profundamente en la competición, "Rocky" se dio cuenta de cuántos pilotos de carreras importantes también estaban ahí, y del potencial que había para que el automovilismo encontrara una nueva vida y un sentido de propósito a través de los deportes electrónicos.

"Me encanta. Es una gran oportunidad para conocer gente de todo el mundo cuando estás en casa y hablar con ellos para comunicarte y, obviamente, para hacer lo que más amamos, que es conducir coches ”, dice Rockenfeller. “Y vas a algunos circuitos, haces un simple clic y dices: 'Bueno, ahora voy a Laguna Seca', vas allí y pilotas ese coche. Y tienes ese mismo tipo de sentimiento de batalla (como las carreras reales)".

Mike Rockenfeller Photo by: RCCO World eX

Esto le dio a él y a dos socios la idea de comenzar una categoría de Esports diferente, que mirara hacia el futuro con énfasis en los espectaculares coches de carreras eléctricos, en una serie de batallas cortas y tensas, con énfasis en la sostenibilidad.

Eso retoma una tendencia que estamos viendo con la Extreme E según se acerca a su temporada inaugural, de poner el cambio climático a la vanguardia de la propuesta.

“Todos tenemos que darnos cuenta de que tenemos que cambiar algo en las carreras, pero definitivamente nuestro mundo y la industria del automóvil ya se están transformando. Para ser sincero, estaba un poco anticuado. Siempre dije: 'Necesitamos un motor grande'. Pero luego pilotaba un Porsche Taycan en la carretera. Y realmente cambió mi forma de pensar sobre las posibilidades de rendimiento de los coches eléctricos, me di cuenta de lo genial que es conducir, lo diferente que es".

Esports action Photo by: RCCO World eX

Esto llevó al equipo de World eX a querer desarrollar coches eléctricos para Esports que sean entretenidos para conducir y ver, con 1000 caballos de potencia y 1000 kilos de peso, pero que también permitan a los fabricantes y empresas de tecnología reflejar sus tecnologías y sostenibilidad futuras.

"Con nuestra plataforma, pensando en el futuro, queremos tener la oportunidad de explicar a la gente lo genial que puede ser, pero también lo importante que es ahora reaccionar (al cambio climático) en todo el mundo", dice Rockenfeller, "tener a héroes pilotando coches y dando buenas batallas. Y por otro lado, tener la oportunidad de difundir estas innovaciones. Esta es una excelente manera de combinar ambas cosas con las carreras de simracing".

Los aficionados de las carreras de simulación, así como los aficionados de las carreras del mundo real que se convierten en virtuales, estarán encantados de saber que se ha prestado mucha atención al desarrollo del coche, y que pilotarlo será genial.

Esports action Photo by: RCCO World eX

“Como piloto, sueñas con mucha potencia en un coche ligero, que no sea fácil de pilotar, en el que no te subas y después de tres vueltas digas 'estoy al límite del coche'. Necesitamos mucha potencia, que puedes conseguir con los motores eléctricos. La tracción en las cuatro ruedas es genial, porque puedes jugar con la relación de potencia, de adelante hacia atrás, y tienes muchas posibilidades de influir en el manejo del coche".

“Queremos tener cifras realistas, no queremos tener un coche de ensueño, que nunca sea posible fabricar en la vida real. No solo buscamos coches a batería, podría ser de pila de combustible o batería, pero definitivamente motores eléctricos. Carga aerodinámica, necesitas un poco, pero no demasiado para tener carreras geniales. El coche que necesitas para patinar y seguir siendo rápido, se ve genial. Y también es un desafío cuando, digamos, a 150-180 km/h, todavía tienes la posibilidad de derrapar".

Como describe Rockenfeller, el World eX logra un equilibrio entre la fantasía y la realidad; elementos del mundo real de las carreras, pero también cosas que son parte de la imaginación. Y entonces, ¿qué pasa con la infraestructura que lo rodea? Los aficionados que ven las carreras reconocerán los circuitos desde el principio ya en la plataforma rFactor que formará la base del juego de simulación, pero si la categoría despega y logra el presupuesto necesario, también habrá cada vez más pistas de fantasía.

Jörg Walz, Harry Unflath, Thomas Biermaier, Thomas Voigt Photo by: RCCO World eX

“En la primera temporada buscamos 10 carreras. Una vez al mes hay un evento y estoy seguro de que encontramos 10 pistas interesantes y desafiantes. Pero podemos imaginar que en el futuro también podremos hacer una carrera en una ciudad o carreteras reales. Haremos un sorteo antes del evento para qué circuito usamos, para que nadie pueda saberlo de antemano y hacer test continuos ahí. No queremos eso".

Uno de los desafíos que World eX ha identificado y abordado de los que sufren las carreras reales y las carreras de simulación es el tema del "punto de enfoque". En una retransmisión o transmisión en directo, a diferencia de los deportes de pelota que tienen un solo punto de enfoque para que las cámaras lo sigan, las carreras tienen docenas de participantes repartidos por todo el trazado, algunos metidos en batallas por posición, otros rodando solos. Y eso puede ser aburrido en carreras de formato más largo, especialmente para el público más joven".

“Creemos que las batallas cara a cara son realmente geniales. Y con un resultado rápido: tienes un ganador, pasas a la siguiente ronda o estás fuera del evento. También nos da la oportunidad de tener muchas carreras y hablar sobre los pilotos, contar historias, entrevistar a los protagonistas, hablar sobre tecnología futura y sostenibilidad”.

#9 Audi Sport North America Audi R15: Mike Rockenfeller, Timo Bernhard, Romain Dumas Photo by: Dirk Klynsmith / Motorsport Images

El éxito de la Fórmula E es que brinda a los fabricantes una plataforma para exhibir la tecnología de sus vehículos eléctricos y eso es el corazón de la propuesta de World eX. Rockenfeller está seguro de que los coches híbridos como los de la F1 o el nuevo formato de hipercoches para Le Mans y WEC aguantarán los próximos años, pero los coches eléctricos acabarán imponiéndoe. También cree que el automovilismo tiene un futuro sólido, basado en pilotos vistos como héroes que demuestran que todavía hay un gran atractivo en el dominio de la máquina por parte de hombres o mujeres.

“Sigo creyendo que hay potencial en el automovilismo”, dice. “Pero tienes que crear héroes. Porque no es solo la tecnología, son las personas que hay detrás. Cuando ves las carreras de niño, te fijas en los pilotos. Por supuesto, los coches son fascinantes, pero el que te gusta es un piloto, por el motivo que sea. Y creo que es importante que de alguna manera se traslade a la gente que todavía es genial conducir un automóvil así".

Escucha el podcast o mira el vídeo de la entrevista completa de 20 minutos. Para más información sobre World eX, visita https://www.rccoworldex.com