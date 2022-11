Estrellas están listas para el difícil circuito de Sebring

MIAMI, FL – Noviembre 29, 2022 - Hoy se ha revelado la lista de inscritos para las 500 Millas de Sebring, la cuarta ronda de las Le Mans Virtual Series 2022-23, la serie global de Esports de resistencia de élite y una empresa conjunta entre Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games") y el Automobile Club de l'Ouest ("ACO"). Con una parrilla completa de 40 coches, la lista total para el evento de 500 Millas (aproximadamente 4 horas) se puede encontrar AQUÍ. La carrera tendrá lugar el sábado 3 de diciembre, y es la última prueba antes de las legendarias 24 Horas de Le Mans Virtual en enero.

La lista incluye nombres destacados del mundo real del automovilismo, como el bicampeón del mundo de Fórmula 1 del equipo Redline, Max Verstappen, la antigua estrella de la F1 y actual de la INDYCAR, Romain Grosjean, y Beitske Visser, de las W Series y de las carreras de coches deportivos, del equipo Mahle Racing, además de muchos más que representan a los fabricantes de automóviles más prestigiosos del mundo. A ellos se suman escuadras de élite de los Esports de todo el mundo y estrellas de los videojuegos como Jeffrey Rietveld (Team Redline), Josh Rogers y Tommy Østgaard de Porsche Coanda Esports, y Lorenzo Arisi del equipo SIM Maranello de Ferrari.

Muchos equipos están aprovechando la oportunidad para alinear a pilotos profesionales que utilizarán las 500 Millas de Sebring como prólogo para Le Mans, dándoles la oportunidad de familiarizarse con la plataforma fFactor2 y con los participantes cada vez más competitivos. A falta de una ronda para la final de las Le Mans Virtual Series, las prestigiosas 24 Horas de Le Mans Virtual (14 y 15 de enero), el equipo Redline lidera la clasificación de puntos de LMP de Floyd Vanwall Burst y el equipo BMW Redline encabeza el Oracle Red Bull Racing en la tabla de puntos de la categoría GTE. Todo está en juego en cada una de las dos categorías, y los laureles de la serie elite de resistencia están en juego junto con la bolsa de premios de 250 000 dólares.

La carrera tiene lugar en el técnicamente complicado y prácticamente accidentado Sebring International Raceway, y la cobertura completa e ininterrumpida comenzará a las 12:30 pm (GMT / 7:30 am ET) del sábado 3 de diciembre. El circuito de Florida no tiene parangón por su historia, sobre todo en las carreras de resistencia, y por la pasión que suscita entre los aficionados al automovilismo, real o virtual. No dudes en que habrá mucha acción.

La clasificación es el viernes 2 de diciembre, y toda la acción de la carrera puede seguirse en los canales de YouTube del FIA WEC, Le Mans y TraxionGG, en twitch.tv/traxiongg, Motorsport.tv y en múltiples canales de redes sociales.