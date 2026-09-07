Valentino Rossi abandona los planes para correr en el Nordschleife en 2026

Valentino Rossi no competirá en la próxima doble cita de la Nurburgring Langstrecken-Serie (NLS), puede confirmar Motorsport.com.

Originalmente se esperaba que la leyenda italiana de MotoGP realizara el próximo fin de semana su carrera obligatoria para obtener el DMSB Permit Nordschleife (DPN), con los preparativos a toda marcha antes de la salida a pista.

La participación de Rossi en la doble cita de la NLS iba a anunciarse el lunes pasado, y estaba previsto que pilotara un BMW M2 Racing para obtener su DPN A, tal como había hecho el campeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen un año antes. La NLS ya se estaba preparando para la llegada de la superestrella.

Luego todo quedó en silencio, y el proyecto se puso en pausa. Ahora se ha confirmado que Rossi no correrá en el Nordschleife ni en la doble cita ni en la final de la NLS en octubre

"La próxima carrera de Vale será la ronda del GT World Challenge Europe en Zandvoort", dijo a Motorsport.com el director del equipo WRT, Vincent Vosse, citando conflictos de agenda por parte de Rossi como motivo.

BMW M Motorsport coincidió con esta postura en un comunicado oficial compartido con Motorsport.com: "Valentino Rossi no completará un permiso para el Nurburgring-Nordschleife este año. Aunque hubo conversaciones, el calendario de Valentino finalmente no permitió llevar a cabo el proceso del permiso."

La doble cita de la NLS coincide directamente con la carrera de MotoGP en Misano. Como propietario de equipo en la categoría reina, la leyenda de MotoGP sigue siendo una presencia clave en su evento de casa.

"Las 24 Horas de Nurburgring siempre han estado en la agenda de Vale porque es una carrera que le encanta. Pero eso no significa que vaya a ocurrir de inmediato. Lo hará cuando encaje bien en su calendario”, explicó Vosse.

Subrayó que no hubo un cambio de opinión repentino: "Es cuestión de alinear todas las fechas y encajarlas en el calendario, lo que hace que la logística sea bastante compleja.

"Actualmente estamos hablando con Vale sobre su programa para el próximo año, pero ese trabajo aún está en curso. Una cosa puedo prometer: verán tanto a Vale la próxima temporada como lo han visto este año."

Valentino Rossi competes with BMW in GT Photo by: Eric Le Galliot

Vosse niega fricciones con SRO

A pesar de la explicación, lo tardío de la decisión levantó cejas en el paddock. Sin embargo, parece improbable que la elección esté vinculada a las actuales disputas políticas en torno a las series de carreras de Nurburgring, ya que la preparación del permiso de Rossi seguiría siendo idéntica independientemente del organismo sancionador.

Vosse y BMW también rechazaron firmemente los rumores del paddock que sugerían que desacuerdos entre WRT y el SRO Motorsports Group estaban detrás de la decisión de pausar el programa del Nordschleife.

Las 24 Horas de Nurburgring forman parte del Intercontinental GT Challenge (IGTC) bajo el paraguas de SRO, aunque la organización de la carrera está a cargo de ADAC Nordrhein.

En una entrevista de julio con Motorsport.com, Vosse expresó su frustración por el Balance of Performance asignado a los coches de su equipo en las 12 Horas de Bathurst y las 24 Horas de Spa. El equipo hermano de BMW, Rowe Racing, se había quejado de manera similar por el BoP en las 24 Horas de Nurburgring.

La situación se ha calmado desde entonces, aseguró el belga. "Nunca tuve realmente un problema con SRO. Simplemente expresé mi opinión sobre algunos asuntos”, dijo Vosse.

“Pero si alguien disfruta de una relación sólida con SRO, sin duda estamos entre ellos. Nuestra relación con SRO nunca fue mala. Diría que es tan buena como siempre."

Problemas de hospitalidad en Nurburgring

Sumándose a los desafíos, WRT afrontó un problema inesperado en la ronda de la GTWC Endurance Cup en Nurburgring cuando las autoridades locales ordenaron el cierre de la unidad de hospitalidad del equipo para el sábado y el domingo, después de que ya hubiera estado operando durante dos días.

El equipo reubicó con éxito sus operaciones en un salón del paddock. Vosse aclaró que este incidente no tuvo ningún impacto en los planes de competición de Rossi.

"Hemos utilizado esta hospitalidad en Nurburgring en el pasado. Los oficiales nos pidieron hacer una modificación menor, que completamos. Al final, faltaba un único sello oficial, y no se pudo contactar a tiempo con las personas pertinentes para aprobarlo", dijo.

La participación de Rossi en las 24 Horas de Nurburgring sigue abierta. Aunque obtener el permiso a principios de 2027 sigue siendo técnicamente factible, el calendario sería ajustado dada la necesidad de tiempo de preparación en pista con el BMW M4 GT3 Evo.

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