Rojas, Campeón ELMS, en riesgo de perderse inicio de temporada

Rojas, múltiple campeón de resistencia en Europa y Estados Unidos, además de triple ganador de las 24 Horas de Daytona, enfrenta un inesperado obstáculo para iniciar la temporada de la serie ELMS.

Cuando se preparaba para viajar a España el pasado lunes, recibió la negativa de la aerolínea para embarcar el avión en México, afectando sus planes inmediatos que incluyen pruebas en Barcelona con su equipo Dragonspeed antes de la primera carrera del campeonato, programada para el próximo 19 de julio en Paul Ricard.

Campeones #28 IDEC Sport Oreca 07 Gibson: Paul Lafargue, Paul Loup Chatin, Mémo Rojas Photo by: ELMS

"European Le Mans confirmó su calendario hace 15 días aproximadamente y apenas hace poco más de una semana confirmaron nuestros primeros entrenamientos en Barcelona el 1 y 2 de Julio y por eso volaba hasta ahora," dijo Rojas a Motorsport.com.

"Intenté volar ayer 29 de Junio y desafortunadamente las restricciones de viaje siguen vigentes para casi todos los países de América. La aerolínea me negó abordar el avión y me voy a perder mis primeros tests en Barcelona."

"Arrancamos en tres semanas la temporada, tengo más tests las próximas semanas y espero que haya alguna solución porque si no, no voy a poder competir en la primera carrera del año. Estoy muy preocupado al respecto."

Esta semana los países de la Unión Europea acordaron una lista de quince naciones a cuyos ciudadanos se les levantarán las restricciones de entrada a partir de este 1 de Julio. Sin embargo ni México, ni Estados Unidos, además de la mayor parte de países de América, aparecen de momento en ese listado que excluye hasta 150 estados.

Rojas advierte que la falta de información precisa lo ha llevado a encontrarse en la incertidumbre de si podrá viajar o no antes de la primera carrera y cómo podrá hacerlo.

"Hay mucha desinformación," explica. "La aerolínea se lava las manos, incluso te venden el boleto y ellos te dicen que se reservan el derecho de no subirte. La embajada tampoco da mucha información. En la embajada de España la información es que supuestamente se liberaba la restricción para esta fecha pero luego la aerolínea me dijo que no, que tenían otras indicaciones. Te dan informaciones contradictorias."

"Llevé toda la documentación posible, cartas del equipo, de patrocinadores, de la FIA, una prueba de COVID-19 que me hice un día antes y no me dieron opción alguna. La única opción es que lleve un permiso de la embajada, pero allí me dicen que los deportistas no se consideran casos excepcionales, que son a los únicos a quienes si les pueden dar un permiso."

"No sé si me iré remando o nadando pero tengo que llegar a Europa en los próximos 15 días y esperemos que lo podamos solucionar. Me está apoyando la FIA y la ELMS", agregó.

Su caso no es el único de un piloto o equipo afectado por las restricciones de desplazamiento en vigor debido a la pandemia por coronavirus, pero tal vez si de momento el de más alto perfil.

Rojas aspira este año, además de defender su título de ELMS, a conseguir la victoria en las 24 Horas de Le Mans, la prueba de resistencia más importante que aun tiene pendiente en su palmarés deportivo.