El DTM presenta un concepto de categoría eléctrica de turismos

El DTM se encuentra evaluando la introducción de tecnología híbrida, algo que se espera para la temporada 2022. A la espera de que eso llegue, el organizador ha presentado un concepto de autos "impulsados ​​por baterías o combustible de hidrógeno" que podrían superar los 1000 CV y los 320 km/h.

Estas cifras representan un aumento significativo de potencia en comparación con los actuales coches, que alcanzan los 600 CV y ​​una velocidad máxima de más de 190 km/h.

El actual formato de carrera del DTM obliga a hacer una parada en boxes para cambiar de neumáticos, pero la visión para esta nueva serie es que la carrera de 40 minutos tendría una parada en boxes para recargar.

Esto se conseguiría mediante "grandes robots industriales" que cambiarían los neumáticos y reemplazarían la batería o el tanque de hidrógeno.

El DTM cree que este campeonato proporcionaría a "los fabricantes una oportunidad sin precedentes para diseñar y desarrollar sus propios vehículos eléctricos de alto rendimiento en el futuro".

"Es un concepto valiente e innovador", afirma el jefe de DTM, Gerhard Berger. “Tienes que mirar hacia adelante si quieres dar forma al futuro del automovilismo y ofrecer carreras con sistemas alternativos que inspiren a los aficionados".

"Está claro que los fabricantes que quieren participar en competiciones se están centrando cada vez más en conceptos de conducción alternativos".

El comunicado del DTM señala tres pasos en el "camino hacia el futuro" para hacer realidad este campeonato.

La viabilidad técnica es el primero de ellos, un equilibrio entre la tecnología que se pueda alcanzar y los requisitos de la categoría, con el DTM interesado en no sacrificar la competición por la tecnología.

La viabilidad financiera y el interés de los aficionados, fabricantes y patrocinadores son los otros dos pasos que el DTM considera críticos.

"La categoría descrita funcionaría como un campo de pruebas para los fabricantes, así como un acelerador para el desarrollo de tecnologías relevantes para los coches de producción. Ha llegado el momento, y las ganas para hacer ese cambio están ahí", señala también.

Berger añadió que faltaba un "concepto verdaderamente nuevo e inspirador" para dar forma al futuro del automovilismo.

"Tienes que mirar hacia adelante si quieres dar forma al futuro del deporte", dijo. “Aunque los vehículos híbridos y eléctricos han establecido un punto de apoyo en el mercado, creo que hasta ahora faltaba un concepto verdaderamente nuevo e inspirador".

"Además de los millones de aficionados al automovilismo de todo el mundo, estamos hablando de un gran número de empresas y proveedores que desean involucrarse más en el automovilismo".

"Con este proyecto, queremos demostrar que estamos abiertos a lo que depara el futuro y que tenemos algo nuevo que ofrecer a los fabricantes", concluyó.

Industrial robots will effortlessly remove and replace the car’s underbody battery pack during the mandatory pit-stops

Photo by: ITR eV