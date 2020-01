Toyota vs. MINI, un duelo con menos temperatura

Yeda (Arabia Saudita).- Los días de guerra entre las estructuras semioficiales del Dakar parecen haber tocado a su fin. Después de la marcha de Peugeot tras ganar su tercer Touareg consecutivo en 2018, Gazoo Racing Sudáfrica y MINI X-Raid se quedaron solos. Fue la filial de Toyota la que logró la victoria en el Dakar 100% peruano de enero de 2019, pero tras un intenso duelo entre los 4x4 de Al Attiyah y Nani Roma.

En esta 42ª edición, la primera en Arabia Saudita y la del cambio de filosofía en el roadbook, ambos equipos son los principales favoritos –aunque Borgward con Nani Roma y la escudería privada de Matthieu Serradori podrían dar alguna sorpresa– y parecen haber enterrado el hacha de guerra... de momento.

"Veo con buenos ojos esta nueva filosofía y el nuevo sistema de roadbook ayudará si todo se mantiene en secreto antes del evento. Ojalá lo entregasen por la mañana todos los días. La instalación de las cámaras es algo que hemos pedido desde hace tiempo y David, que estuvo en uno de nuestros coches el año pasado, entendió la importancia de revisar lo que pasa dentro del auto", apunta Sven Quandt, jefe de MINI X-Raid a Motorsport.com.

"En las últimas carreras los Toyota han ido súper rápido y ganaron las dos últimas en Arabia Saudita. Pero veremos, son 12 días, es uno de los Dakares más largos en kilometraje de los últimos años y no solo la velocidad será un factor decisivo. Será una buena batalla y no deberíamos subestimar a Nani Roma tampoco".

Insistido en si el rendimiento entre ambos autos está nivelado, respondió: "En los últimos años, todos nuestros coches han ido equipados con una caja negra de la FIA para evaluar el BoP (equilibrio de rendimiento) tras la carrera. La normativa actual salió de ahí y tenemos que aceptarla, pero veremos si el análisis fue correcto por parte de la FIA, porque me parece que hicieron un trabajo brillante".

"Creo que empezar detrás o delante no importa, ya que no es cuestión de rendimiento puro, es cuestión de constancia y fiabilidad, y aún más del papel clave que desempeñan los pilotos. Creo que todos vieron que ya no tenemos problemas técnicos en los buggies, así que espero que todo siga igual".

Por su parte, Glyn Hall, jefe de Gazoo Racing Sudáfrica, se muestra satisfecho con las evoluciones que han realizado en el Hilux 4x4 durante 2019, liderados por Giniel de Villiers.

"Tenemos el equipo más grande de siempre y uno de los más emocionantes para los grandes pilotos. Traer a Fernando al Dakar es ya una gran trabajo por sí mismo. Nasser está completamente listo para la carrera, así que tenemos un gran equipo. Hicimos muchos cambios, pero pequeños. Los pilotos dijeron en el shakedown que era el mejor coche que habían visto", comentó a Motorsport.com.

"Por los datos que vimos de la FIA en octubre, la aceleración parece estar muy igualada, lo cual es emocionante de veer. Pero el Dakar es la mayor carrera del mundo, así que cuando llegamos aquí, todos damos el máximo. En cuanto al motor, ya vamos al máximo posible. MINI, con el turbo, tiene cierta variación y con el aumento de la velocidad media, podrían tener gran ventaja en algunos lugares. Veremos cómo vamos nosotros".

Quandt quiso responder a esta afirmación: "Creo que la velocidad de ambos coches es la misma. Es una cosa bonita que me digan que somos más rápidos que ellos. Pero creo que no es así, incluso ellos lo son en algunas zonas. Lo demostraron en las dos últimas carrera. Al final, el roadbook y la posición en pista que tengas en los sitios más complicados, serán la clave".

↓ Todos los ganadores del Dakar en autos ↓