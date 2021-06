Toby Price renueva su vínculo con KTM

Desde que debutó en el Dakar con la marca austriaca en 2015, Price se ha convertido en una de las caras más conocidas en los rally raid, ganando la categoría de motos en 2016 y 2019 y consiguiendo otros tres podios.

El australiano volvió a ser el mejor piloto de KTM en 2021 en un rally dominado por Honda antes de sufrir una caída importante en la novena etapa, rompiéndose la clavícula y viéndose obligado a abandonar.

El piloto de 33 años se ha sometido a tres operaciones desde entonces y se espera que complete su recuperación a tiempo para volver este verano en el Campeonato Mundial de Rallies FIM Cross-Country.

Cuando acabe su nuevo contrato de dos años, Price habrá formado parte del grupo KTM durante nueve temporadas.

"Estoy muy emocionado de firmar otros dos años con el equipo Red Bull KTM Factory Racing", declaró Price. "Me siento como en una gran familia y lo siento como un hogar lejos del hogar, por lo que estoy deseando vivir otros dos años con estos chicos"

"Con suerte, podré devolver la confianza que tienen en mí sumando algunas victorias más".

“Mi herida parece estar sanando bien. Hubo algunas complicaciones no deseadas al principio, pero ahora, después de tres operaciones, estoy en una posición mucho mejor. Yo diría que estoy en un 60-70% de forma, así que no me veo lejos de estar preparado para volver. Estoy ansioso por volver a subirme a la moto y competir".

"El plan es volver a subirse a la moto tan pronto como sea seguro hacerlo y mejorar mi estado antes de volver a hacer algunas carreras. El objetivo para los próximos dos años es alcanzar un tercer título del Dakar, y si puedo añadir dos, ¡sería aún mejor!".

La renovación de contrato de Price llega tras la noticia de que KTM ha firmado al vigente ganador del Dakar y actual piloto de Honda, Kevin Benavides, para reforzar su alineación para 2022.

Benavides ha sido reemplazado en Honda por el piloto chileno Pablo Quintanilla, que ha pasado los últimos cinco años con la marca hermana de KTM, Husqvarna.

"Estamos encantados de continuar con Toby en el futuro y seguir construyendo sobre todo lo que hemos logrado juntos", dijo el director del equipo de KTM, Jordi Viladoms. "Sabemos lo que se necesita para lograr el éxito en un rally y esperamos luchar por más victorias en carreras en el futuro".

"Toby es un piloto especial, y sabemos que nunca hay dudas sobre su mentalidad ganadora. A lo largo de los años, ha habido muchos momentos memorables en los que la actitud, su filosofía y la capacidad de Toby para acelerar han sido inolvidables".

“Tenemos una alineación realmente buena en el equipo Red Bull KTM Factory Racing, y estamos orgullosos de que Toby continúe luchando por nuestros colores. Estamos deseando vivir las próximas carreras con él y, por supuesto, el Dakar 2022".

