Sainz no siente nervios por el cierre del Dakar 2020

Haradh (Arabia Saudí).- 447 kilómetros (374 cronometrados) y un "paseo" final de 20 más en torno a Qiddiyah, uno de los macroproyectos de entretenimiento del gobierno saudí. Eso es lo que les queda Carlos Sainz y Lucas Cruz para proclamarse por tercera vez ganador del Dakar... y con tres marcas diferentes.

Pero el planteamiento "día a día" de Sainz se mantiene también este jueves. La calma y la paciencia siguen siendo virtudes que son claves en una carrera como esta y Sainz, que compite por 13ª vez en ella, lo tiene bien claro.

"La verdad es que muy prudente, por lo que vengo repitiendo estos días. Ayer vimos lo que pasa, hoy también. No sabemos cómo es la etapa de mañana, si es difícil de navegación o no. Lo único bueno es que no abrimos pista, pero son muchos kilómetros todavía los que quedan", aseguró en el penúltimo vivac del rally.

En la jornada del jueves logró limitar daños y mantener una ventaja de poco más de 10 minutos con Al Attiyah y Peterhansel.

"El hecho de llevar motos y quads delante siempre ayuda, pero no es lo mismo. Por otro lado era un poco peligrosilla, como digo yo, en algunos sitios, con esos cortados que no se ven bien, eran peligrosos. En la primera parte mucha duna, hemos hecho ciento y pico kilómetros de dunas, y luego arena, pero con esos cortados complicados", comentó sobre la 11ª etapa, segunda parte de la Maratón. "Sí, más o menos, calculamos que las pérdidas podrían estar ahí entre 6 y 8".

En cuanto al planteamiento para la última jornada, Sainz deja claro que se lo tomará como una etapa normal, sin pensar que tiene que conservar.

"Hay que hacer una etapa normal y seguir para delante y tratar de hacer una última jornada, porque cualquier pinchazo o error de navegación te puede retrasar", comentó.

Cuando se le preguntó si, a pesar de la edad, siente mariposas en el estómago, respondió: "Pf... no sé, yo creo que siempre hay tensión y según se va acercando el final del rally más, pero hemos estado en esta situación otras veces y las canas también sirven para algo".

Sainz no se fía de dos zorros del desierto como Peterhansel y Al Attiyah, y tiene claro que el viernes saldrán con el cuchillo entre los dientes a tratar de poner en aprietos su tercer Touareg.

"¿Cómo lo voy a valorar? Son dos enemigos tremendos que no ceden y que van a salir a fuego mañana, porque entre otras cosas se juegan el segundo puesto", sentenció.

Lo acaricia con los dedos, pero el bicampeón del mundo de rallies y dos veces ganador del Dakar sabe perfectamente que hasta el rabo...

Disfruta de todas las fotos del Dakar 2020 de Carlos Sainz y Lucas Cruz

