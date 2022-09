Sainz critica el aumento de peso para Audi en el Dakar 2023

ASO ha revisado el reglamento técnico para el Dakar del próximo año, aumentando el peso mínimo de los coches híbridos o eléctricos inscriptos en la división T1U de 2.000 a 2.100 kilos. Este cambio no se ha producido en los coches de gasolina que dominan la categoría T1+ y luchan con los vehículos T1U por la victoria en la general, ya que su peso mínimo sigue siendo de 2.000 kilos.

Esto significa que el Audi RS Q e-tron E2 será al menos 100 kg más pesado que sus rivales directos en la segunda participación del fabricante alemán en el Dakar el año que viene, dejándolo en gran desventaja.

Esto se debe a un importante ejercicio de ahorro de peso por parte de Audi desde su debut en el Dakar a principios de este año, donde su coche superó el requisito mínimo en al menos 200 kilos debido a su increíblemente complejo tren de potencia.

Sainz, tres veces ganador del Rally Dakar, dice que lo sorprendió la decisión de ASO de aumentar el peso de los vehículos T1U, cuando en realidad debería ayudar a los fabricantes que están dispuestos a arriesgarse con las nuevas tecnologías.

"El año pasado teníamos un peso mínimo de 2.000 kilos", dijo Sainz. "Obviamente, estábamos muy por encima del peso porque era el primer intento de esta nueva tecnología".

"Esta nueva tecnología es genial, pero obviamente no es fácil hacer un coche de dos toneladas o 2.000 kilos con un paquete de baterías, con tres motores eléctricos que llevamos. El año pasado íbamos bastante sobrados".

"Este año el equipo ha hecho un trabajo fantástico, pero tenemos la sorpresa de la nueva normativa que llega a los coches eléctricos. En lugar de 2000kg son 2100kg, así que en cualquier caso este año seremos 100kg más pesados que nuestros competidores y vamos a tener un poco menos de potencia. Esto es algo difícil de entender".

"No me gusta crear polémica. No me gusta entrar demasiado en detalles, pero diré que me ha sorprendido que la normativa no ayude a alguien como Audi, que ha tenido la valentía de intentar entrar en este tipo de coches sostenibles".

"Lo haces y descubres que la normativa no te favorece. Esto es algo que diría que me ha sorprendido".

Audi RS Q e-tron E2 Photo by: Audi Communications Motorsport

Sainz cree que el aumento del peso mínimo del Audi lo perjudicará especialmente hacia el final de las etapas, cuando a los coches de gasolina les quedará poco combustible en el depósito y, por tanto, serán más ligeros.

"Queremos pensar que estaremos cerca (de nuestros competidores)", dijo Sainz. "Estamos hablando de una diferencia de cinco kilovatios de potencia [respecto a los coches T1+], que no es mucha. Y luego, obviamente, llevamos 100 kg más".

"Cuando se habla de los kilos al principio de la etapa, tendremos un peso probablemente similar porque otros tienen que llevar más combustible. Pero cuando lleguemos al final de la etapa tendremos 100 kg de más".

"Esto, obviamente, no es muy agradable. En cualquier caso, será imposible que lleguemos al peso mínimo de 2000kg, pero como principio es difícil de entender (el cambio de reglas) desde mi punto de vista."

Sainz espera que el Toyota del último ganador, Nasser Al-Attiyah, y el coche Bahrain Raid Xtreme de la leyenda del WRC Sebastien Loeb, gestionado por Prodrive, sean sus principales rivales el año que viene, pero también cree que los tres pilotos de Audi estarán en la mezcla.

"Nuestros principales competidores están muy claros", dijo. "Son Toyota y Nasser, la mayor amenaza allí. También tenemos (el equipo) de Bahrein, el coche también es muy rápido y Prodrive tiene todos los ingenieros, y obviamente Sébastien Loeb estará allí".

"Y los pilotos de Audi. Mattias (Ekstrom) va a ser rápido, Stéphane (Peterhansel) siempre está ahí y ha ganado muchas veces. Y yo también me considero uno de los favoritos. Tenemos un equipo fuerte, pero nuestros principales competidores están muy claros".

A diferencia de su compañero de equipo Sainz, Peterhansel, ganador del Dakar en 14 ocasiones, no quiso pronunciarse sobre el sistema de Balance de Performance utilizado para igualar la velocidad de los coches que funcionan con energía eléctrica y con combustible convencional, afirmando que es mejor dejar este asunto en manos de los reguladores.

"El balance de performance siempre es complicado de encontrar", dijo Peterhansel. "Creo que si la gente de la FIA decide este equilibrio de rendimiento, creo que es justo".

"Pero nunca digo que estoy contento o no. Tenemos reglas, tenemos que seguir las reglas y tenemos que hacer lo mejor con las reglas".

"Así que si pierdes energía para luchar contra la decisión de la FIA, pierdes energía para nada porque nunca van a cambiar por ti".

"Lo más importante es centrarse en el desarrollo de nuestro coche, hacerlo lo mejor posible con la solución que tenemos y ya veremos qué pasa. No hay comentarios sobre el BoP".