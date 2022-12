La ruta del Dakar 2023: más difícil que otros años con cambio de ritmo

El Rally Dakar ha revelado el mapa final de la edición 2023 que iniciará el 31 de diciembre de 2022 con el tradicional prólogo y terminará el 15 de enero después de 8,549 kilómetros de recorrido; 4,706 de ellos cronometrados para todas las categorías, con un importante diferenciador; el ingreso a una zona no explorada del desierto de Rub-al Jali o Empty Quarter.

“Es un recorrido que hemos trabajado para poner un poco más difícil que los años pasados”, expresó David Castera, director del Rally Dakar en una reunión con medios selectos donde estuvo presente Motorsport.com.

La edición 45 del Rally Dakar iniciará en el mar Rojo terminando en el golfo arábigo en Dammam, donde se conocer a los ganadores de este año tan especial.

La organización del Rally Dakar ha creado un recorrido que pretende cambiar el ritmo de la primera a la segunda semana de competencia.

Durante las primeras ocho especiales las jornadas serán largas, como la cuarta como la más corta con 573 kilómetros totales, mientras el resto irá en ascenso hasta llegar a los 877 kilómetros. En los tramos cronometrados la menor será de 375 kilómetros.

Después del día de descanso en Riyadh, la situación será diferente y a excepción de la especial con la que reiniciarán las actividades (Riyadh-Haradh), el resto tendrá menso de 275 kilómetros cronometrados, pero esto no es para facilitarles el recorrido, sino por el ingresó a una zona inhóspita del Empty Quarter, un área que ya fue vista en la edición 2020.

“La semana 1 será como el Dakar que hemos conocido hasta ahora, con dunas, arena, rápido, técnico, con la particularidad de que hay muchos más kilómetros, que es mucho más de lo que hemos conocido hasta ahora.

“Para la segunda semana cambiamos totalmente de ritmo. Pasamos de etapas largas en kilómetros a etapas cortas de kilómetros, pero con muchas dunas, pero va a cambiar la configuración del Dakar. Son más de 200 kms por día, que parece nada, pero son puras dunas. Es la primera vez que hacemos este recorrido tan distintas entre las dos semanas”, expresó Castera.

Los días finales transcurrirán en el Empty Quarter con la etapa maratón iniciando el 12 de enero (etapa 11) con 426 kilómetros totales, 275 kms cronometrados, sumados a los 375 kms de competencia del día posterior (185 kms de especial). Serán en estos días donde las dunas serán como nunca antes se han visto, según asegura el director de la competencia.

“Hay nada, no hemos encontrado ningún animal, persona, ninguna huella, ninguna pista. Es un vacío del todo. Es interesante por eso, porque son dunas de verdad. Las dunas que hemos hecho hasta ahora no estaban muy difíciles porque no son muy cerradas, ahora tendremos un nivel de dificultad más grande”.

Los cambios en las reglas

Los ganadores de las etapas sentían que su victoria previa los ponía en desventaja para la jornada posterior al tener que abrir el recorrido y con ello estar más expuestos a perder la ruta. Sumado a esto, la huella que dejaban podía facilitar el camino para otros competidores haciéndoles recortar su diferencia.

ASO ha cambiado esta mecánica y quiere premiar a los hombres que abren la navegación con un sistema de compensación para quien se mantenga en el liderato y que se medirá desde la salida hasta la detención para el repostaje (aproximadamente 200 kilómetros) con una recompensa de 1.5 segundos por kilómetro para el primero, 1 segundo/km para el segundo y 0.5 segundos/km al tercero.

Esto se traduce en que, si el ganador del día previo mantiene el liderato durante los primeros 200 kilómetros podrá ganar hasta cinco minutos a su favor.

Otra de las modificaciones es que los pilotos de motocicletas elite no podrán reincorporarse a la carrera si abandonan. Cualquier falla significará tener que dejar el campamento.

“En motos, si los pilotos elite de moto tienen un problema van a casa”, decretó Castera antes de informar que en coches la situación será diferente permitiendo una reincorporación para esta clase de vehículos.

Respecto al sistema de navegación, el sistema de tabletas se estandariza para casi todas las categorías, a excepción de las motocicletas donde aún tienen que encontrar formas de facilitar la visibilidad de los competidores ante los reflejos del sol en las pantallas de los dispositivos.

“Con los pilotos top de motocicletas no lo hacemos por momento. Hay un concepto que cambia mucho por la tablet. Leer la Tablet en el sol, a la luz del día, no lo puedes poner plano por los reflejos. Debes ponerlo vertical, a 60 grados, y ellos (los competidores) aún no lo aceptan”, finalizó el directivo que avecina una intensa lucha en cada una de las categorías.