Quintanilla pierde terreno y Benavides recupera el segundo

Kevin Benavides apuntaba el lunes que la segunda especial del Dakar 2021 resultó complicada al haber estado junto con el australiano Toby Price a la vanguardia del pelotón luego de haber ocupado las primeras posiciones.

El argentino descendió dramáticamente en el clasificador en la segunda etapa finalizando 24 y situándose 13° de la general.

Pero la situación fue diferente el martes durante la tercera especial en la que aprovechó junto con Price que Joan Barreda y Ricky Brabec abrían los caminos. Con el cambio de cartas, el sudamericano de Honda avanzó a la segunda plaza general y está ahora a 33 segundos del sorpresivo Skyler Howes, puntero de la total.

Benavides comandó la primera mitad de la especial en los terrenos de Wadi Ad-Dawasir por delante de Price, y solo en la parte final de la etapa perdió 1m16s contra el de KTM, quien se quedó con la victoria pero es cuarto de la general.

“Ha sido un día bueno para mí. He salido de atrás y he podido apretar un poco”, expresó el argentino con el dorsal #47.

“Estoy contento con el ritmo y con el sentimiento que tengo con la moto. Estamos en un juego de posiciones”.

#47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides Photo by: Honda Racing

Benavides explicó que la situación del miércoles será compleja porque, de nueva cuenta, tendrá que ser de los pilotos que abran camino. “Hoy salí de atrás y podía atacar, mañana si salgo de adelante habrá que tratar de hacerlo lo mejor posible por el tema de los tiempos”.

“Este Dakar está siendo muy complicado y difícil de navegación, así que todos los días nos da alguna sorpresa y estamos así, adelante y atrás. Lo importante creo que es mantener bien el físico, la concentración y las ganas”.

Kevin saca cinco posiciones de ventaja a su hermano Luciano, séptimo de la general a 7m56s de diferencia respecto al puntero.

“Estoy feliz de terminar la tercera etapa. Fue otro día largo, y durante gran parte de la etapa lo pasé solo después de pasar al competidor que estaba delante de mío”.

“Hice una buena etapa, no tan rápido pero no cometí demasiados errores y me quedé en el medio del pelotón, lo que me dará una buena posición de salida para mañana”.

El piloto marcado con el número 77 es el mejor integrante de Husqvarna y supera a su compañero chileno Pablo Quintanilla, 12° de la general a 10m44s de Howes.

Quintanilla perdió más tiempo de lo esperado como consecuencia de tener que liderar la navegación, pero para él, esta es la dinámica del Dakar en donde un día puedes ser puntero, pero al siguiente descender drásticamente por lo que la clave está en perder el menor tiempo posible.

“Fue un día largo con navegación bien complicada. En el arranque alcancé en el kilómetro 40 de carrera a Joan (Barreda) y Ricky (Brabec)”, dijo el integrante de Husqvarna.

“Desde el comienzo del día sabíamos que íbamos a perder tiempo, así que la intención era una navegación limpia, sin errores. El objetivo se logró”.

“Si bien la diferencia de tiempo en la tabla es bastante, es un poco la dinámica que se está dando en la carrera. El grupo que sale atrás recupera mucho”.

“Cuando vas adelante, el objetivo es no cometer tantos errores en la navegación”.

