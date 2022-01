Quintanilla: "Cometí un error al ir por un valle y perdí tiempo"

Quintanilla, quien se encuentra en su primer Dakar como piloto oficial Honda luego de haber competido varios años para Husqvarna, tuvo un buen inicio el domingo al finalizar la primera etapa en la segunda posición, a poco más de dos minutos del ganador, Daniel Sanders.

Ese resultado dejó al chileno, que persigue su primer triunfo en la carrera más difícil del mundo, en una expectante segunda posición para la acción del martes, pero hoy las cosas no resultaron de la mejor manera para el piloto de 35 años de edad.

"Ha sido una etapa no tan buena para mí. Sabíamos desde el principio que íbamos a perder tiempo. Fueron 330 kilómetros de arena, con cerca de 80 kilómetros de dunas. Eso siempre hace que cuestione un poco el frente, se pierde tiempo", comentó Quintanilla su explicación en el campamento de Al Qaisumah.

"Fui abriendo desde el kilómetro 170 en adelante, pistas rápidas, con cruces de cordones de duna. Cerca del kilómetro 260 cometí un error, me fui por un valle hacia la izquierda y ahí me mareé un poco, perdí algo de tiempo intentando entender cuál había sido el error para coger el camino correcto", agregó.

Con esa situación, Quintanilla llegó al final en el 26° puesto del clasificador de motos, a 30m53s del ganador de la especial, Joan Barreda, y así cayó de segundo a séptimo en la clasificación general, a 12m31s del nuevo líder, Sam Sunderland.

Preguntado por Motorsport.com si era posible trazar una estrategia de carrera o si lo mejor es ir día a día debido a las dificultades de navegación que está presentando el Dakar 2022, Quintanilla respondió: "De momento estamos día a día. Sabemos que probablemente el día 4 sea uno de los días complicados, así que veremos ahora con el equipo cómo enfrentamos el día de mañana, cuáles son las opciones que tenemos y cuál es el panorama en donde quizás tendríamos que privilegiar el día 4".

"Pero de momento es día a día, ir pasando, ir cogiendo ritmo. Ya sabíamos que iba a ser un rally difícil en cuanto a navegación. Van dos días y ya tuvimos dos sorpresas de navegación. Quedan las etapas más difíciles, las más largas. Queda mucho, así que es importante mantener la calma", comentó.

Por último, Quintanilla explicó sus sensaciones conduciendo la Honda CRF450 Rally, con la que debutó en mayo pasado en el Rally de Andalucía.

"Me siento muy cómodo con la moto, la verdad que el feeling es muy, muy bueno. Me gusta mucho, me siento muy bien. Es una moto súper estable, fácil de manejar y que se disfruta mucho ahí en las dunas", finalizó.

Galería: Las fotos de Pablo Quintanilla en el Dakar 2022

#7 Monster Energy Honda Team 2022: Pablo Quintanilla