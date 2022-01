El problema del orden de salida que tiene de cabeza al Dakar

Riad.- Que el Rally Dakar siempre ha aplicado de manera particular ciertas normas en función de las circunstancias de la carrera es algo inherente al rally más duro del mundo. Pero las seis primeras jornadas de competición de la edición 2022 han traído de cabeza a los participantes que no están en la llamada lista de pilotos prioritarios FIA para el nuevo Mundial de rally raid.

El motivo: los órdenes de salida. En las últimas ediciones del Dakar, la posición de salida se establecía por el resultado scratch de la etapa anterior (es decir, contando a todos los vehículos FIA). Además, en algunas ocasiones, el organizador introducía una etapa Prólogo de pocos kilómetros para poder definir el orden de partida de la primera especial con algún criterio más que el número de dorsal.

Pero ASO llegó a un acuerdo con la FIA durante 2021 para organizar y promocionar el nuevo Mundial de rally raid bajo el paraguas de la federación e introdujo nuevos reglamentos. El texto definitivo de las normas deportivas se publicó el 29 de diciembre (tres días antes del inicio de la 44ª edición del rally) y en él se recogía en sus artículos 32.1 y 32.2 las siguientes condiciones para determinar el orden de salida:

-En la primera etapa de la primera prueba (el Dakar en 2022), se alineará a los pilotos en función de la clasificación general del campeonato del año anterior. Pero siempre los pilotos prioritarios T1 empezarán primero, seguidos del resto de T1 y luego los T3, los T4 y los T2 (con los prioritarios de cada una de estas categorías saliendo en primer lugar de las mismas). Los camiones T5 "tendrán que empezar 10 minutos después del último T4".

-En las "siguientes etapas, el orden se basará en la clasificación del sector selectivo de la etapa previa".

Pero en una modificación del reglamento emitida el 2 de enero a las 16:00 hora local (en la segunda jornada de carrera del Dakar 2022), se cambió la redacción del artículo 32.2.1 "para evitar que los coches lleguen al siguiente vivac de noche". Así, en ese momento se estableció que los 30 primeros coches (T1, T2, T3 y T4) saliesen en el orden de la etapa del día anterior, pero se introdujo a los siguientes 10 T3 que no estuvieran en el top 30; a los siguientes T4 que no estuvieran en el top 30 y a los primeros 10 camiones por delante del resto de participantes, que saldrían con el orden de la etapa anterior.

Esto ya provocó algunas quejas de pilotos de T1, que vieron cómo vehículos a priori más lentos que los suyos salían por delante a pesar de acabar por detrás en la etapa del día anterior.

Curiosamente, el miércoles 5 de enero, a las 20.15h, una vez acabada la cuarta etapa del rally, se volvió a publicar una modificación de este mismo artículo. Ahora, "tras la experiencia de las últimas cuatro etapas del Dakar 2022, por razones de seguridad y tras consultar con el departamento de rallies de la FIA", se establece que después de los 30 primeros de la scratch, estarán todos los pilotos prioritarios T1; después del grupo de 10 T3, todos los pilotos prioritarios T3 y después del grupo de 10 T4, todos los prioritarios de T4. Todos estos, antes de los 10 camiones y del resto de participantes.

Esto hizo que, por ejemplo, Isidre Esteve saliese 99º este jueves a la quinta especial, cuando había sido 52º scratch (contando a los camiones T5). Parecido es el caso de Laia Sanz, que acabó 84ª scratch y arrancó 112ª esta mañana.

"No es justo que pongan delante en el orden de salida a los T3 y T4 y a los camiones, porque la mayoría son más lentos y quedan por detrás. Tampoco se entiende que antes, para ser prioritario, te lo tenías que ganar con tus resultados y ahora hay muchos prioritarios T1 que lo son porque han pagado para inscribirse al campeonato del mundo. Es una cuestión de sentido común y de seguridad", comentó Laia Sanz.

"Hay equipos que ayer no acabaron la etapa o que tenían penalizaciones muy grandes y esta mañana salían delante de nosotros. Si acabas el 31 y no eres prioritario, te mandan 40 posiciones más atrás. Así es muy difícil poder competir con el 25º, por ejemplo, porque saliendo tan atrás te encuentras la pista destruida y el polvo de los de delante, mientras que él tiene unas condiciones absolutamente distintas y más favorables. Y estamos hablando de seis puestos de diferencia. Espero que la FIA y la organización reflexionen sobre esto y lo cambien, porque no es lógico".

Por su parte, Isidre Esteve, piloto del Repsol Rally Team, añadió: "Han cambiado el orden de salida de un día a otro. No sé qué van a hacer mañana. Es muy desconcertante, no estoy nada de acuerdo. Porque cuesta mucho salir desde ahí atrás, hay mucho tráfico y la pista está rota".

"Han sacado un reglamento en diciembre sobre un nuevo campeonato del mundo y todo ha pasado muy rápido. Parece ser que si te inscribes en el Mundial para sumar puntos, lo que quiere decir que tienes que pagar 15.000 euros para inscribirte, vas a estar en la lista de prioritarios. Creo que se han tomado decisiones muy rápido sin ver sus consecuencias. Es como cuando se toman decisiones desde una oficina, pero no se toman desde el terreno".

¿Quiénes son los pilotos prioritarios FIA del Dakar 2022?

La lista de pilotos prioritarios de la FIA tradicionalmente ha sido un espacio donde estaban incluidos aquellos con resultados de renombre en campeonatos internacionales. Pero con el nuevo Mundial de Rally raid se han incluido en la lista a todos aquellos inscritos para el campeonato completo. Por lo tanto, los inscritos en el Dakar que no hayan abonado la tasa de inscripción en el nuevo W2RC, no son considerados prioritarios en ninguno de sus eventos.

