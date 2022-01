Price gana la etapa 5 del Dakar y Petrucci segundo

Riad.- Ha estado un paso por detrás estos primeros días, pero Toby Price ya se ha mostrado ante sus principales rivales en la quinta jornada del Rally Dakar. El ganador de las ediciones 2016 y 2019 ha aprovechado los problemas que tuvieron algunos de sus rivales en los últimos 60 kilómetros para recortar distancias en una general en la que aún está a más de media hora.

Dirección de carrera ha neutralizado la etapa de motos, quads y Classics sobre las 12:16 hora local, debido a que "los recursos aéreos medicalizados están todos utilizados". Ahora la FIM está buscando cómo solucionar los resultados finales, que afectarían a la provisional de la etapa y a la general.

El gigante australiano de KTM no ganaba una especial del Dakar desde la cuarta etapa de la edición 2021, pero este jueves ha aprovechado su 29ª posición de salida para gustarse. En cambio, Joan Barreda, al que le ha tocado abrir pista tras su 29ª victoria del miércoles, ha cedido 21 minutos con el ganador.

La ración de este jueves en el Dakar para las motos y quad constaba de 88,5 km de enlace inicial desde el vivac de Riad, 345,2 km cronometrados y 127,7 de regreso a la capital saudí. Ya en la primera referencia del km 41 en una zona de navegación complicada en espacios abiertos, Daniel Sanders (GasGas) se colocó en cabeza por apenas cuatro segundos ante Price y 15 ante Kevin Benavides, que no está teniendo su rally hasta la fecha.

A mitad de la especial, después de pasar por una zona de piedras con pasos por cañones y una zona abierta con numerosas pistas en zonas llanas, el australiano revelación y mejor debutante de la edición 2021 mantenía el liderato con 1:10 sobre Price y 1:35 sobre Skyler Howes (Husqvarna). Joan Barreda, que abría pista, ya cedía 6:14 en ese punto kilómetro.

En los últimos kilómetros, donde se alternaron las pistas en zona abierta con 40 km finales de dunas de nivel 1 y 2, Sanders sufrió y se dejó más de 13 minutos respecto al ganador final, Toby Price, tras tener que volver para atrás a validar un Way Point que no se abría. El británico de GasGas, aun así, conserva el liderato de la general por 2:29 ante Matthias Walkner (KTM) y 5:59 ante Adrien Van Beveren (Yamaha).

Lorenzo Santolino ha vuelto a ser el mejor español tanto en la especial como en la general, tras acabar dentro del top 20 en un día en el que salía entre los cuatro primeros. El salmantino sigue en la pelea, ya que es sexto, a 15:27 del líder.

"Ha sido un día duro mentalmente, con mucha navegación en pistas muy poco visibles. Había que ir muy atento, he ido a un buen ritmo de navegación y en el km 60 he atrapado a mi compañero, Rui, y hemos ido juntos. Luego nos hemos juntado con Luciano Benavides. Pero ha llegado un momento en el que he tenido que volver para atrás para validar un Way Point y les he perdido de vista. Luego en las dunas, que me cuestan más, he intentado ir con un ritmo constante sin tomar riesgos. Contento con la etapa por no haber cedido demasiado tiempo", comentó el de Sherco.

Por su parte, Barreda fue el que más perdió de los favoritos, cediendo casi 9 minutos con Sunderland, tras haberle recuperado ayer una diferencia similar. El castellonense está a 22:58 en la general después de perder más de 40 minutos en la controvertida etapa 1.

Resultados Etapa 5 - Dakar 2022 - Motos (provisional)

Pos. #. Name Mark Time Gap Penalty 1 90 PETRUCCI DANILO KTM 03:23:46 00:00:00 2 16 BRANCH ROSS YAMAHA 03:23:48 +00:00:02 00:00:00 3 11 CORNEJO FLORIMO JOSE IGNACIO HONDA 03:23:51 +00:00:05 00:00:00 4 2 BRABEC RICKY HONDA 03:25:18 +00:01:32 00:00:00 5 18 PRICE TOBY KTM 03:25:32 +00:01:46 00:06:00 6 43 KLEIN MASON KTM 03:27:07 +00:03:21 00:00:00 7 29 SHORT ANDREW YAMAHA 03:28:15 +00:04:29 00:00:00 8 1 BENAVIDES KEVIN KTM 03:28:28 +00:04:42 00:00:00 9 5 HOWES SKYLER HUSQVARNA 03:30:09 +00:06:23 00:00:00 10 10 MICHEK MARTIN KTM 03:30:53 +00:07:07 00:00:00

Resultados de la General del Dakar 2022 en Motos tras la Etapa 5

Pos. #. Name Mark Time Gap Penalty 1 3 SUNDERLAND SAM KTM 19:01:50 00:00:00 2 52 WALKNER MATTHIAS KTM 19:04:19 +00:02:29 00:00:00 3 42 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 19:07:49 +00:05:59 00:00:00 4 4 SANDERS DANIEL KTM 19:09:51 +00:08:01 00:00:00 5 15 SANTOLINO LORENZO SHERCO FACTORY 19:17:17 +00:15:27 00:00:00 6 7 QUINTANILLA PABLO HONDA 19:18:45 +00:16:55 00:00:00 7 16 BRANCH ROSS YAMAHA 19:20:05 +00:18:15 00:00:00 8 1 BENAVIDES KEVIN KTM 19:23:41 +00:21:51 00:00:00 9 142 SVITKO STEFAN KTM 19:24:40 +00:22:50 00:00:00 10 88 BARREDA BORT JOAN HONDA 19:24:48 +00:22:58 00:01:00