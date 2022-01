Price se lleva la etapa 10 en motos y van Beveren vuelve a liderar

Bisha.- Si alguien esperaba que el Dakar 2022 quedase encarrilado antes de los últimos dos días, si alguien consideraba que la emoción se había diluido con la controvertida etapa 1 alrededor de Hail, estaba muy equivocado. La categoría de motos, una vez más, nos va a regalar unas últimas 48 horas de rally desenfrenadas.

La victoria de Toby Price y el segundo puesto de Luciano Benavides parecen una cortina de humo bien preparada por los jefes de KTM para proteger a sus verdaderos candidatos (Walkner y Sunderland) de cara a una 11ª etapa que promete emociones fuertes el jueves.

La 10ª especial del Dakar 2022 constaba de 223,21 km de enlace iniciales, antes de los 374,58 km cronometrados, y los 160,91 de traslado al campamento de Bisha, en el oeste saudí. En la primera referencia del kilómetro 41, Joan Barreda (Honda) dejó claro que quiere estar en la batalla hasta el final y marcó el mejor registro, empatado con un sorprendente Maciej Giezma (Husqvarna). Kevin Benavides (segundo en pista), apenas cedía siete segundos con la pareja en cabeza en una zona muy abierta y rápida de arena con algunas dunas poco visibles.

Nacho Cornejo mantuvo el tipo abriendo pista y en el kilómetro 81, después de pasar por un plateau y unas pistas sinuosas de arena entre valles y cañones, se quedó a solo 12 segundos del mejor tiempo, el de un Barreda aparentemente desatado.

Benavides aún aguantó en el top 5 en los primeros 127 km, a 47 segundos de Barreda, pero su KTM dijo ‘basta’ en el kilómetro 133, poniendo fin a sus esperanzas de revalidar la victoria de 2021 (había arrancado la mañana 5º en la general, a 10:22 del líder).

La noticia y el vídeo: El ganador del último Dakar en motos abandona

Antes de llegar al refuelling (en el km 212), en una zona de pistas y trazas con sectores de fuera pista, Barreda cedió el liderato de la etapa, dejándose 5:52 con su compañero Pablo Quintanilla, que aventajaba en 22 segundos a Toby Price (KTM). Desde ese momento, Cornejo, Barreda, Ricky Brabec (Honda) y Matthias Walkner (KTM) rodaron abriendo pista.

Cuando la especial se adentró en los últimos 150 km, donde las pistas de montañas estrechas con piedras y los valles con wadis (ríos secos) arenosos cobraron protagonismo, Price abrió gas y superó a Luciano Benavides (Husqvarna) por 2:09 y Barreda por 3:21. El castellonense recuperó terreno en los compases finales y eso le vale para subir al cuarto puesto de la general, a solo 6:47 del nuevo líder, Adrien van Beveren (Yamaha), que vuelve a la cabeza del rally por segunda vez.

Lorenzo Santolino (Sherco) sube al 11º de la general, ya a más de 40 minutos, tras la sanción por el cambio de motor durante la tarde del martes, y después de ser quinto este miércoles, a 5:40 de Price.

"Ha sido una etapa bastante rápida, donde he ido cogiendo a algunos pilotos. Creo que llevaba buen ritmo hasta el refuelling, luego venia una zona de pistas donde he visto que iba 9º a tres minutos del primer y he decidido tomarme con calma la segunda parte e intentar no atacar en las pistas de montaña, porque prefería un ritmo fluido sin tomar muchos riesgos. Había que pensar en la etapa de mañana, que, en teoría, es la más dura de navegación de todo el rally. Mañana cuanto más atrás, mejor. Lo importante es estar ahí y seguir concentrado", añadió Santolino en meta.

Resultados Etapa 10 - Dakar 2022 - Motos

(Provisional)

Pos. #. Piloto Marca Tiempo Gap Sanción 1 18 PRICE TOBY KTM 03:05:32 00:00:00 2 77 BENAVIDES LUCIANO HUSQVARNA 03:07:41 +00:02:09 00:00:00 3 88 BARREDA BORT JOAN HONDA 03:08:53 +00:03:21 00:00:00 4 42 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 03:09:07 +00:03:35 00:00:00 5 15 SANTOLINO LORENZO SHERCO FACTORY 03:11:12 +00:05:40 00:00:00 6 29 SHORT ANDREW YAMAHA 03:12:01 +00:06:29 00:00:00 7 142 SVITKO STEFAN KTM 03:12:01 +00:06:29 00:00:00 8 22 GIEMZA MACIEJ HUSQVARNA 03:12:16 +00:06:44 00:00:00 9 19 GONÇALVES RUI SHERCO FACTORY 03:12:21 +00:06:49 00:00:00 10 7 QUINTANILLA PABLO HONDA 03:12:37 +00:07:05 00:00:00

Resultados de la General del Dakar 2022 en Motos tras la Etapa 10 (Provisional)

Pos. #. Piloto Marca Tiempo Gap Penalty 1 42 VAN BEVEREN ADRIEN YAMAHA 33:27:06 00:00:00 2 7 QUINTANILLA PABLO HONDA 33:31:21 +00:04:15 00:00:00 3 3 SUNDERLAND SAM KTM 33:33:05 +00:05:59 00:00:00 4 88 BARREDA BORT JOAN HONDA 33:33:53 +00:06:47 00:01:00 5 52 WALKNER MATTHIAS KTM 33:35:30 +00:08:24 00:00:00 6 18 PRICE TOBY KTM 33:54:49 +00:27:43 00:06:00 7 29 SHORT ANDREW YAMAHA 34:01:03 +00:33:57 00:00:00 8 43 KLEIN MASON KTM 34:04:55 +00:37:49 00:00:00 9 2 BRABEC RICKY HONDA 34:05:11 +00:38:05 00:02:00 10 11 CORNEJO FLORIMO JOSE IGNACIO HONDA 34:06:06 +00:39:00 00:00:00

También puedes leer: La primera comisaria técnica de coches en el Dakar es española