Petrucci es declarado apto para correr el Dakar tras un falso positivo

Yeda.- El piloto italiano de KTM, ex de MotoGP, estará en la línea de salida del Rally Dakar por primera vez el 1 de enero. A pesar, de haber dado positivo en COVID-19 en la primera PCR obligatoria para todo integrante de la ‘burbuja’ dakariana, el italiano ha recibido el OK de los médicos de ASO para participar en la carrera.

"Claramente, estoy muy contento de estar aquí en el Dakar. Ha sido un recorrido hasta aquí realmente no largo, pero muy intenso. Han sido dos meses de preparaciones bastantes difíciles y hace tres semanas me fracturé un tobillo, y aunque hará que sea más duro, podré participar sin problemas. Espero acabar la carrera y sobre todo, divertirme. Es mi primera experiencia y no veo el momento de comenzar", comentó Petrucci.

El protocolo inicial de la organización establecía que si se daba positivo en la PCR realizada durante las primeras 24 horas en Arabia Saudí, se pasaría a un confinamiento de siete días. Pero debido a la actual situación con la variante omicrón y al varapalo que supone perderse un Dakar, se introdujo la opción de someterse a una segunda PCR de comprobación en caso de dar positivo.

KTM sometió a Petrucci, confinado desde el jueves, a un test sanguíneo de máxima precisión para descartar su contagio. El resultado, que llegó a primera hora de la noche saudí del jueves, fue negativo y por ello el italiano podrá tomar la salida.

Petrucci no ha tenido una preparación sencilla para su estreno dakariano desde que el pasado 10 de noviembre KTM confirmara su acuerdo para participar en la 44ª edición del rally. Después de completar varias semanas de navegación junto a Jordi Viladoms, director deportivo de la estructura de rallies de la marca austriaca, el italiano se lesionó el tobillo tras un salto entrenando en Dubái. A pesar de todo, podrá experimentar qué es correr un Dakar por primera vez con 31 años.

Las primeras imágenes del Dakar 2022

#214 MD Rallye Sport Optimus Md: Christian Lavieille, Johnny Aubert 1 / 49 Foto de: A.S.O. #450 Team BBR-Pole Position 77: Davy Huguet, Nicolas Falloux 2 / 49 Foto de: A.S.O. #43 BAS Dakar KTM Racing Team: Mason Klein 3 / 49 Foto de: A.S.O. #43 BAS Dakar KTM Racing Team: Mason Klein 4 / 49 Foto de: A.S.O. #42 Monster Energy Yamaha Rally Team: Adrien Van Beveren 5 / 49 Foto de: A.S.O. #42 Monster Energy Yamaha Rally Team: Adrien Van Beveren 6 / 49 Foto de: A.S.O. #316 PH-Sport Dans Les Pas de Lea: Lionel Costes, Christophe Tressens 7 / 49 Foto de: A.S.O. #313 Black Horse Team: Saleh Alsaif, Oriol Vidal Montijano 8 / 49 Foto de: A.S.O. #31 MX Ride Dubai KTM: Mohammed Balooshi 9 / 49 Foto de: A.S.O. #31 MX Ride Dubai KTM: Mohammed Balooshi 10 / 49 Foto de: A.S.O. #286 Century Racing: Ernest Roberts, Henry Kohne 11 / 49 Foto de: A.S.O. #267 Jürgen Schroeder Nissan: Jürgen Schröder, Ryan Bland 12 / 49 Foto de: A.S.O. #254 MD Rallye Sport Optimus MD: Jean Remy Bergounhe, Gérard Dubuy 13 / 49 Foto de: A.S.O. #247 Maxxis Dakarteam Century: Tom Coronel 14 / 49 Foto de: A.S.O. #247 Maxxis Dakarteam Century: Tim Coronel, Tom Coronel 15 / 49 Foto de: A.S.O. #236 Ph-Sport Peugeot: Lionel Baud, Jean-Pierre Garcin 16 / 49 Foto de: A.S.O. #229 Overdrive Toyota Toyota: Ronan Chabot, Gilles Pillot 17 / 49 Foto de: A.S.O. #229 Overdrive Toyota Toyota: Ronan Chabot, Gilles Pillot 18 / 49 Foto de: A.S.O. #229 Overdrive Toyota Toyota: Ronan Chabot, Gilles Pillot 19 / 49 Foto de: A.S.O. #226 GCK Motorsport Buggy: Guerlain Chicherit, Alex Winocq 20 / 49 Foto de: A.S.O. #226 GCK Motorsport Buggy: Alex Winocq 21 / 49 Foto de: A.S.O. #22 Orlen Team KTM: Maciej Giemza 22 / 49 Foto de: A.S.O. #218 YBS-Xraid Mini: Yasir Seaidan, Alexey Kuzmich 23 / 49 Foto de: A.S.O. #215 Rebellion Motors: Romain Dumas, Rémi Boulanger 24 / 49 Foto de: A.S.O. #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 25 / 49 Foto de: A.S.O. #211 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin 26 / 49 Foto de: A.S.O. #205 Overdrive Toyota Toyota: Yazeed Al Rajhi 27 / 49 Foto de: A.S.O. #205 Overdrive Toyota Toyota: Yazeed Al Rajhi 28 / 49 Foto de: A.S.O. #204 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Nani Roma, Alex Haro Bravo 29 / 49 Foto de: A.S.O. #204 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Nani Roma 30 / 49 Foto de: A.S.O. #204 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Nani Roma 31 / 49 Foto de: A.S.O. #204 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Nani Roma 32 / 49 Foto de: A.S.O. #202 Team Audi Sport Audi: Carlos Sainz, Lucas Cruz 33 / 49 Foto de: A.S.O. #183 Yamaha: Medeiros Marcelo 34 / 49 Foto de: A.S.O. #175 Orlen Team Yamaha: Kamil Wisniewski 35 / 49 Foto de: A.S.O. #174 Yamaha Racing - SMX - Dragon: Alexandre Giroud 36 / 49 Foto de: A.S.O. #167 Team Biachi Prata - Honda: Prata Pedro Bianchi 37 / 49 Foto de: A.S.O. #16 Monster Energy Yamaha Rally Team: Ross Branch 38 / 49 Foto de: A.S.O. #16 Monster Energy Yamaha Rally Team: Ross Branch 39 / 49 Foto de: A.S.O. #157 Team Motoclub Yashica KTM: Aldo Winkler 40 / 49 Foto de: A.S.O. #156 Team Motoclub Yashica KTM: Andrea Giuseppe Fili Winkler 41 / 49 Foto de: A.S.O. #155 XRaids Experience KTM: Joaquin Debeljuh Taruselli 42 / 49 Foto de: A.S.O. #151 Reality Beats Fiction Racing Team KTM: Stephan Preuss 43 / 49 Foto de: A.S.O. #150 Sherco: Bram Van Der Wouden 44 / 49 Foto de: A.S.O. #144 Puga Team Husqvarna: Juan Carlos Puga Davila 45 / 49 Foto de: A.S.O. #131 Vendetta Racing Husqvarna: David McBride 46 / 49 Foto de: A.S.O. #129 Happyness Racing JBS Moto KTM: David Gaits 47 / 49 Foto de: A.S.O. #12 HT Rally Raid Husqvarna Racing: Xavier De Soultrait 48 / 49 Foto de: A.S.O. #103 Team Fabaventure KTM: Fabrice Chirent 49 / 49 Foto de: A.S.O.