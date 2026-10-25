Dakar

Oficialmente el Dakar 2027 no se realizará en Arabia Saudí y habrá nueva ubicación

En los próximos días se anunciará una nueva sede para el Dakar, mientras los organizadores ultiman un reemplazo para Arabia Saudí

Rachit Thukral

Publicado: 25 oct 2026, 14:38

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente preferente

#227 Ford M-Sport Ford: Nani Roma, Alex Haro Bravo

Foto de: Red Bull Content Pool

El Rally Dakar 2027 ya no se celebrará en Arabia Saudí como estaba previsto inicialmente, después de que los organizadores Amaury Sport Organisation (ASO) y Saudi Motorsport Company (SMC) confirmaran que el evento se trasladará a una región diferente.

En un comunicado conjunto emitido el domingo, ASO y SMC dijeron que la situación geopolítica imperante en Oriente Medio hace imposible celebrar el evento en Arabia Saudí, donde el rally se ha disputado cada año desde 2020.

Sin embargo, la 49.ª edición del Dakar seguirá adelante según lo previsto del 1 al 15 de enero, con una nueva sede que se anunciará en los próximos días. Se espera ampliamente que el evento se traslade a Marruecos, devolviendo el Dakar a su hogar espiritual en África, mientras que también se entiende que los organizadores están considerando celebrar el Prólogo en Portugal o España antes de viajar a través del mar de Alborán.

“Amaury Sport Organization (ASO) y Saudi Motorsport Company (SMC) han decidido conjuntamente que Dakar Saudi Arabia 2027, programado del 1 al 15 de enero de 2027, no se celebrará en el Reino, tras los recientes acontecimientos en la región”, decía el comunicado.

“Esta decisión es excepcional y puntual, y se tomó en estrecha coordinación con la Saudi Automobile and Motorcycle Federation (SAMF), y con el apoyo de la FIA y la FIM. El Dakar 2027 seguirá adelante.

“La edición de 2027 se celebrará en un territorio diferente y será organizada por ASO. La ubicación se anunciará por separado en los próximos días.

“ASO está en contacto directo con competidores, equipos y socios para apoyarlos durante esta transición”.

#77 Red Bull KTM Factory Racing KTM: Luciano Benavides

Photo by: A.S.O.

Los organizadores subrayaron que la decisión de trasladar la carrera del próximo año sigue siendo puntual, con el Dakar previsto para regresar a Arabia Saudí en 2028 para celebrar la 50.ª edición del evento.

El primer Rally Dakar de la historia tuvo lugar en 1978, con un recorrido de París a Dakar, la capital de Senegal. África siguió siendo el hogar del Dakar durante varias décadas, antes de que el evento se trasladara a Sudamérica en 2009.

No fue hasta 2020 cuando los organizadores trasladaron los eventos a los vastos desiertos de Arabia Saudí, aunque el plan original también contemplaba expandirse a otros países de la región a partir de 2021.

“Arabia Saudí acogerá el Dakar 2028, una edición emblemática que celebrará la 50.ª disputa del rally”, decía el comunicado. “Ambas organizaciones ya están trabajando juntas para hacer de este hito un momento excepcional para el Dakar y para el Reino, con el compromiso compartido de volver a ofrecer un evento icónico y de talla mundial con los más altos estándares”.

Varios eventos de automovilismo en Oriente Medio han sido pospuestos o cancelados por completo desde que estalló una guerra en la región a finales de febrero.

Mientras que la Fórmula 1 y MotoGP siguen adelante con sus carreras en la región, con Qatar albergando ambos campeonatos y Abu Dhabi previsto como final de temporada de la F1, la situación de Arabia Saudí se ha vuelto más precaria después de que los hutíes respaldados por Irán atacaran varias zonas clave del país, incluido el aeropuerto de Riad este mes.

La era Gen4 de Formula E también debe comenzar en Arabia Saudí, con el Jeddah Street Circuit acogiendo la ronda inaugural de la temporada 2026-27 los días 18 y 19 de diciembre.

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También lee :





Share Or Save This Story

Copy link

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Compartir en WhatsApp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo previo ¿Qué se sabe del plan de Fernando Alonso para correr el Rally Dakar 2027 con Aston Martin?

Top Comments

¿No hay comentarios. Por qué no escribes uno?

View More & Comment

More from

Rachit Thukral





Ganadores y perdedores del cancelado GP de Australia de MotoGP



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



49 min



Ganadores y perdedores del cancelado GP de Australia de MotoGP





Jack Miller dice que la cancelación del GP de Australia es “difícil de digerir”



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



4 h



Jack Miller dice que la cancelación del GP de Australia es “difícil de digerir”





Marc Márquez: Las condiciones de la pista eran “aceptables” pese a la cancelación del GP de Australia



MotoGP



MotoGP



GP de Australia



4 h



Marc Márquez: Las condiciones de la pista eran “aceptables” pese a la cancelación del GP de Australia

Últimas noticias





Oficialmente el Dakar 2027 no se realizará en Arabia Saudí y habrá nueva ubicación



Dakar



DAKR Dakar



Oficialmente el Dakar 2027 no se realizará en Arabia Saudí y habrá nueva ubicación





Ganadores y perdedores del cancelado GP de Australia de MotoGP



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



49 min



Ganadores y perdedores del cancelado GP de Australia de MotoGP





Así es por dentro el centro de operaciones remotas de la FIA y la F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Estados Unidos



1 h



Así es por dentro el centro de operaciones remotas de la FIA y la F1





MotoGP explica por qué no cambió el día de la carrera en Australia ante el aviso de mal tiempo



MotoGP



MGP MotoGP



GP de Australia



1 h



MotoGP explica por qué no cambió el día de la carrera en Australia ante el aviso de mal tiempo

Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.

From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.

You have 2 options:

Become a subscriber.

Disable your adblocker.

Suscríbase ahora Already subscribed? Sign in here

Already disabled your adblocker?

Reload page

Gestionar Alertas

Suscríbete