Cornejo: "Quería aprovechar para apretar y recuperar en la general"

El Dakar 2022 no venía siendo como esperaba el chileno "Nacho" Cornejo, pero finalmente hoy se le dio todo al piloto de Honda para alcanzar la victoria en la etapa, la primera para él en esta edición y la cuarta en la carrera más difícil del mundo tras las dos obtenidas en 2020 y la ganada el año pasado.

Cornejo, quien comenzó retrasado el domingo luego de haber sido 21° en la etapa del viernes previa al día de descanso, marcó el mejor tiempo en el paso por el kilómetro 120 de la prueba especial prevista a 401,74 kilómetros.

A partir de allí el chileno logró mantener el ritmo para terminar ganando la jornada por 44 segundos sobre el argentino Kevin Benavides, mientras que el español Joan Barreda fue tercero, a 2m51s, pese a sus problemas físicos.

"Fue una etapa en la que tenía un buen lugar de salida por lo que quería aprovechar para apretar y minimizar errores y recuperar tiempo en la general, así que salió como esperábamos y es una buena forma de empezar la segunda semana", comenzó Cornejo su análisis del día en diálogo con Motorsport.com desde el campamento de Al Dawadimi.

Preguntado cómo había sido la etapa, el piloto de la Honda CRF 450 RALLY N°11 del equipo oficial explicó: "Partimos con piedra, después pasamos a arena, dunas, zonas muy rápidas, luego de nuevo dunas, otras zonas de piedra. Así que fue muy completa y de navegación bastante complicada en algunas zonas con notas de roadbook muy seguidas, muchos cambios de dirección. Fue bastante técnica".

La victoria en la etapa de hoy marca un buen impulso para Cornejo luego de una primera semana donde apenas una vez había terminado entre los diez primeros, lo cual consiguió en la quinta etapa cuando finalizó tercero.

"Fue un poco dura, amarga por así decirlo, con un error grande en el primer día que muchos cometimos pero yo perdí muchísimo", comentó Cornejo sobre la primera parte del Dakar 2022.

"Luego tuve unos días que costó un poco volver a la concentración, dejar el error atrás pero finalmente lo pudimos hacer al final de la primera semana y también ahora empezando la segunda semana. Así que con las energías renovadas para esta segunda semana y listo para luchar".

Con su triunfo en la jornada del domingo, Cornejo avanzó de 13° a noveno en la clasificación general de motos, a 26m37s del nuevo líder, el francés Adrien van Beveren de Yamaha, y el chileno plantea que aún puede haber muchos cambios en las posiciones.

"Se ve muy abierta la carrera, a pesar de que hay un grupo, pienso los seis o siete primeros, que están cerca, después venimos otros. Puede pasar de todo, ya lo hemos visto. Hay que minimizar errores, mantener el ritmo que traemos y puede pasar de todo, así que no vamos a bajar los brazos. Pienso que casi todos los pilotos en el equipo (Honda) tenemos buenas opciones, vamos a luchar hasta el final cada uno para intentar cumplir con el objetivo", expresó.

Ese objetivo, explicó Cornejo, no es otro que ir por la victoria en el Dakar 2022: "Cumplir con el objetivo del equipo es ganar el Dakar. Así que si no lo logro yo, ojalá que algunos de mis compañeros lo haga y se quede la victoria en el equipo".

Por último, el piloto de Iquique destaca que quedan jornadas muy difíciles en las cinco etapas restantes del Dakar en Arabia Saudita y no se achica ante el desafío de abrir pista el lunes por haber ganado hoy.

"Esta semana hay muchos días que están difíciles, como hoy, la etapa de mañana, la 9 se dice que va a ser muy técnica de navegación y la 11, que todos dicen que va a ser la más difícil. Sí o sí pienso que había sacrificar alguna para intentar hacer alguna estrategia. Así que mañana me va a tocar abrir pero me gusta eso. En el pasado se me ha dado bien y estoy motivado", finalizó.

Galería: Las fotos de Ignacio Cornejo en el Dakar 2022

