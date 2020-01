Los consejos de las 'leyendas' del Dakar para Alonso

Xavi Foj (29 Dakares) 1 / 10 Foto de: Xavier Foj "Por muchos Dakar que haya hecho desde la brújula hasta la máxima sofisticación del GPS, no soy nadie para darle ningún consejo porque mucha gente más experta y que lo conoce de cerca creo que le ha dado todos los que necesita. Ha sabido dejarse asesorarse y ponerse a los mejores a su alrededor. Si me dijeras '¿Qué tienes que decirle?', lo que le dijo Carlos Sainz creo que es lo más adecuado y lo que más puede aprovechar: que respete la carrera, que no se fíe, porque el riesgo es grande. Pero si él conduce cómodo y se va adaptando sin querer asumir ningún riesgo más allá, va a hacer una gran carrera, pero que no se precipite".

Xavi Foj (29 Dakares) 2 / 10 Foto de: Xavier Foj "Tiene que tener en la cabeza que es como una carrera de resistencia de un campeonato cada día. Son 12 etapas seguidas y por mucho que corra un día, si no llega al campamento por una salida de pista o error, la carrera se acabó. No es como en el WRC o la F1, que si te pasa eso un domingo, al domingo siguiente tienes otras oportunidad. Por lo tanto, hay que conducir no al límite, sino justo por debajo".

Nani Roma (23 Dakares) 3 / 10 Foto de: Borgward Team “Yo no soy de dar consejos y menos a un tío como Fernando. Pero que lo disfrute mucho y que salga a disfrutar cada día, que progrese durante la carrera y poco más. No se le escapa ni una, así que lo único que le puedo decir es que disfrute de una carrera larga, que nunca ha estado seis horas dentro de un baquet. Es una carrera distinta al Rally de Marruecos y todo pasa muy rápido. A la que te descuidas, te has levantado a las 4 de la mañana y ya son las 9 de la noche. Que cuando tenga un minuto, que coma y duerma, lo básico".

Isidre Esteve (13 Dakares) 4 / 10 Foto de: Repsol Rally Team "Es una carrera muy bonita, con una esencia increíble y es larga. Toda la información que tenemos del roadbook, de lo que vamos a encontrar y demás, hay días que es imprecisa. Muchas veces las cosas no están en el kilómetro que deben, ni están dibujadas como son, pero está hecho todo con la mejor intención. Es fácil cometer errores, que los cometemos todos, y muchos son debidos a esta imprecisión. Debemos tener un margen de seguridad por tanto, y tiene que ser más o menos amplio según nuestras capacidades".

Isidre Esteve (13 Dakares) 5 / 10 Foto de: Repsol Rally Team "Cuando vas muy al límite, a veces es peligrosa y hay que ser consciente de ello. Estoy seguro de que este gran equipo técnico y humano que le rodea se lo ha hecho saber. Pero incluso sabiéndolo puedes decir 'Este cruce no estaba, este agujero no estaba' y el día de la carrera está. Te puede parecer excesivo a veces este margen de seguridad, pero es importante que esté ahí, para disfrutar de la carrera, conseguir el objetivo que cada uno se marque y para poder llegar al final".

Carlos Sainz (12 Dakares) 6 / 10 Foto de: X-Raid Team "Fernando conoce bien la carrera. Ha estado en Marruecos, ha hecho varias Bajas, ha estado haciendo test… el único consejo que le puedo dar es el que ya le he dado, que respete la carrera. Ya ha demostrado que lo hace, porque se ha preparado bien y le deseo lo mejor. Es un gran piloto, seguro que lo va a hacer bien, espero que termine la carrera y que adquiera el máximo de experiencia que pueda".

Manuel Plaza (12 Dakares) 7 / 10 Foto de: Kike Belenguer “A Fernando Alonso le diría que disfrute de la dureza de este rally, que vaya más despacio de lo que él sabe. Que si tiene algún problema, que es probable que todos los tengamos, que no tire la toalla y que el rally es muy largo”.

Gerard Farrés (12 Dakares) 8 / 10 Foto de: South Racing "Al final nadie discute qué Alonso es un crack en todos los sentidos y más dando este paso a esta complicada modalidad en la que necesitas mucha experiencia. Lo primero que le diría sería que hiciera mucho caso a Marc [Coma], porque a veces nos pasa a todos que las rodadas nos hacen tirar hacia otros sitios diferentes a los que dice el copiloto. Con cinco Dakar ganados, lo que le puede decir él es lo que le diría yo: hacer una primera semana más tranquila, que no quiere decir ir despacio, pero si guardando un poco. Y la segunda semana habrá menos pilotos, porque va a ser un Dakar donde acabe poca gente".

Gerard Farrés (12 Dakares) 9 / 10 Foto de: South Racing "Con el cambio de escenario a las dunas, ahí es importante que sea consciente que lo que tus ojos ven, no es lo que hay; hay que bajar una marcha más. Piensas que es llano y hay una cortada de cuatro metros. Hay que ir con más precaución. En mi caso, siempre me ha ido bien gestionar la carrera, de 12 Dakar, he acabado 9 y los que abandoné fueron por problemas mecánicos. Los coches y las motos tienen memoria, así que también hay que conservar la mecánica, que no quiere ir despacio, sino vigilar. En algunos momentos tendrá que ser el más rápido y luego el más lento. Esa es la clave, ese on/off, on/off".