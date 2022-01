Loeb admite que no puede alcanzar a Al-Attiyah en el Dakar 2022

El piloto de Bahrain Raid Xtreme se enfrenta a una desalentadora desventaja de 32m40s con respecto a Al-Attiyah, de Toyota, de cara a la penúltima etapa que se disputará alrededor de Bisha el jueves, lo que lo deja con muy pocas posibilidades de añadir una victoria en el Dakar a sus nueve títulos en el Campeonato del Mundo de Rallyes.

Loeb ha estado en la cuerda floja desde que perdió más de media hora por un problema mecánico en la tercera etapa, y los problemas de navegación de las tres etapas posteriores lo dejaron a 50 minutos de Al-Attiyah en el ecuador del rally.

Aunque desde entonces ha recuperado parte del tiempo con una serie de buenas actuaciones, incluyendo una segunda victoria de etapa el domingo, el tiempo se está agotando para que el piloto de 47 años pueda reducir significativamente la ventaja que lo separa de Al-Attiyah.

En la 10° etapa del miércoles, entre Wadi Ad Dawasir y Bisha, Loeb sólo pudo recortar 1m35s a su rival, y acabó quinto y dos puestos por detrás de su compañero de equipo, el argentino Orlando Terranova.

A falta de 510 km de competición en las dos últimas etapas del jueves y el viernes, el francés ha reconocido que no podrá superar el liderazgo de Al-Attiyah a su ritmo actual.

"No podemos intentar más de lo que estamos haciendo ahora", admitió Loeb. "Estamos empujando al máximo todas las etapas, esforzándonos al máximo y la diferencia es demasiado grande. Así que es así".

"Seguiremos empujando mañana y el último día y veremos al final dónde estamos. Pero tenemos que hacer mucho más que eso, la diferencia es demasiado grande".

#201 Toyota Gazoo Racing Toyota: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel Photo by: Red Bull Content Pool

Al-Attiyah ha liderado el rally desde el prólogo del día de Año Nuevo, a pesar de haber ganado sólo dos etapas, el mismo número que su principal rival, Loeb.

El piloto qatarí reveló que su estrategia el miércoles era pasar la etapa sin problemas, consciente de que tenía una buena ventaja en la clasificación general.

"He dicho que no quiero arriesgar ni apretar, sólo necesito tener un buen ritmo, no importa si pierdo dos o tres minutos, pero perder sólo un minuto y 35 segundos con Seb es un buen trabajo", dijo.

"Hoy no ha habido pinchazos, ni problemas con el coche, la navegación ha sido buena con Matthieu (Baumel). Mañana es una buena posición en de salida para nosotros y estamos bastante contentos".

"En general, hemos hecho un buen trabajo, no importa ganar todos los días (o no). El año pasado ganamos siete etapas pero terminamos segundos. Este año hemos ganado dos etapas y somos líderes. Es una buena sensación".

En caso de concretar la victoria el viernes, Al-Attiyah se convertiría en tetracampeón del Dakar tras sus anteriores triunfos en 2011 (Volkswagen), 2015 (Mini) y 2019 (Toyota).