Laia Sanz sufre una dura caída pero sigue en carrera

Neom (Arabia Saudita).- Laia Sanz llegó este lunes al vivac dolorida, magullada, incluso aseguró no acordarse al 100% de lo que había experimentado desde su dura caída en el kilómetro 30 de la segunda especial del Dakar 2020.

La catalana acabó 37ª la etapa, a 43:52 del sorprendente ganador, Ross Branch, y se queda 29ª en la general, a 1h:00.58 de Sam Sunderland.

"En la primera especial, iba mirando al roadbook, no era una zona muy rápida, pero he pillado una piedra y me ha catapultado y me he golpeado muy fuerte. Me duele la cadera izquierda. El problema es que he roto uno de los trips [cuentakilómetros], me ha lastrado el ritmo, después había muchísimo polvo... A los 10 pilotos que me han adelantado, que son más lentos que yo, no he podido pasarles y encima mañana me espera un día igual", comentó a su llegada al vivac de Neom.

"La moto funciona bien, pero aparte del plástico que se ha roto, tengo suerte de poder continuar y no tendré problemas el martes. No he ido muy cómoda hoy, he perdido más tiempo por el polvo que por la caída, es súper peligroso".

Sanz explicó que la caída fue en una zona de piedras, en un río con alguna piedra grande, y mientras iba mirando el roadbook. La GasGas de la española tocó una piedra y la catapultó contra el suelo.

“Lo que peor me sabe de la caída no es el tiempo que he perdido, sino que mañana saldré muy atrás y, si seguimos entre cañones y con este polvo, me costará tres días volver a situarme donde me toca. Espero encontrarme bien, porque al enfriarse el golpe, me duele bastante la cadera”, apuntó

La rotura del trip le ha hecho configurar la segunda unidad con los grados del rumbo y el cuentakilómetros en la misma pantalla, pero con un tamaño mucho más pequeño.

Las fotos de la etapa 2 del Dakar 2020