Kevin Benavides y una etapa "muy complicada de navegación"

Un trabajo constante y equilibrado viene realizando el argentino Kevin Benavides en el primer Dakar que se disputa en Arabia Saudita, habiendo sido cuarto en las dos primeras jornadas y tercero este martes, lo cual lo deja segundo en la general de motos a 4m43s del nuevo líder y ganador hoy, Ricky Brabec, uno de sus compañeros en la estructura oficial de Honda.

"Ha sido una etapa muy bonita, de paisajes increíbles, pero muy complicada de navegación, de hecho he largado en cuarta posición y he encontrado a los pilotos de adelante, hemos ido abriendo pista uno y uno cada rato, luego hemos tratado de conseguir los lugares que estábamos mal", comentó el mayor de los hermanos Benavides a Motorsport.com.

"En un momento yo he seguido adelante y he abierto pista y cuando miré para atrás los otros no venían así que seguí adelante, hice una buena diferencia hasta el repostaje del kilómetro 300. De ahí partí de nuevo bien enfocado, seguí muy bien y en el kilómetro 392 pasó lo del way point que no estaba en su sitio".

"Lo del way point" que menciona Benavides fue "un problema técnico que ha afectado a los GPS de los pilotos de moto", según dijo la organización, lo que llevó a que se decidiera dar por finalizada la etapa en el kilómetro 389, es decir, 38 kilómetros antes de la meta.

"Fui el primer piloto en llegar, el way point anterior me había validado perfectamente, que estaba dos kilómetros antes, cuando llegué ahí no estaba. Volví atrás para recalar al way point anterior, volví a salir porque quizás me había equivocado, llegué al mismo sitio, no estaba. El roadbook estaba bien, me coincidía todo, seguí adelante al próximo way point que estaba a cuatro kilómetros adelante y llegué y lo validé perfectamente", explicó el salteño.

"Cuando llegué ahí pensé que sería un error de GPS pero como estaba yo abriendo pista, pensé '¿y si los demás lo agarran y yo no lo tenía o algo?' Entonces me volví para atrás y ahí los enganché a todos y estaban todos con el mismo problema".

"El roadbook estaba perfecto, solo ha sido eso, que pienso fue un error de GPS. Han cargado las coordenadas y tal vez están mal cargadas. Además era un way point C y el GPS lo tenía marcado como un way poit M, ya de por sí ahí había un error", finalizó Benavides.

