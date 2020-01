Kevin Benavides: "Llegó el momento de parar la racha de KTM"

Yeda (Arabia Saudita).- El argentino Kevin Benavides es una de las dos lanzas principales de Honda para romper la hegemonía de KTM, que ya dura 18 años. Junto a Joan Barreda, el salteño intentará batallar contra los Price, Sunderland y Walkner, todos ellos ya ganadores del Dakar en los últimos tres años.

Kevin Benavides sabe lo que es competir en los puestos de cabeza, ya que fue 4º en su debut en 2016 y acabó segundo en 2018, tras perderse la cita de 2017 por lesión de última hora. Su quinto puesto en la edición 100% peruana de enero de 2019 llegó meses después, tras la reclamación que Honda presentó ante una sanción por llevar notas en el depósito de la moto.

Esta temporada fue tercero en la general del Mundial FIM de Cross-Country, tras algunos problemas en las primeras carreras, pero deja claro que espera poner fina a la racha imparable de la marca austriaca.

Pregunta. Este año estuvo luchando de nuevo por el Mundial de Cross-Country, ¿con qué ánimo llega al Dakar?

Respuesta. He llegado tercero del Mundial. No era el mejor resultado que esperaba, pero igualmente terminar en el podio siempre es bueno, es positivo. He tenido bastantes problemas durante el año, en casi todas las carreras, pero ha sido un año de mucho aprendizaje, de maduración, así que contento y ahora llegando bien preparado para este nuevo Dakar, en este nuevo país, nuevo capítulo, así que listo para empezar a escribir historia aquí también.

P. ¿Cómo han sido las últimas semanas de preparación?

R, Este año he hecho más moto que en la anterior preparación, más entrenamientos de navegación tanto en Argentina como también he ido a entrenar a Chile, y obviamente todas las carreras que hemos hecho durante el año en el Mundial. He dejado de andar en moto sobre el 20 de diciembre, bastante cerca de la fecha [de inicio del Dakar] y luego después de Navidad anduve un día muy suelto, disfrutando. Pero la preparación ha sido muy buena, las últimas semanas obviamente se intensifica mucho más, se agudizan mucho más los entrenamientos en la parte aeróbica, física y demás, pero bien, lo he disfrutado, he pasado muy bien y he recuperado mucho mi condición física por lo cual ahora en la moto me siento fuerte y contento.

P. La carrera cambia la filosofía del libro de ruta, ¿cómo afectara esto?

R. La diferencia básicamente es la hora de entrega, nos entregan el roadbook por la mañana, por lo cual no tenemos tiempo de revisarlo pero creo que va a ser únicamente en seis etapas, lo que es la mitad de la carrera. Cambia mucho el juego ya que las notas cuando vas andando en la moto te vienen mucho más rápido porque cuando lo podés tener al roadbook el día anterior podés estudiarlo, memorizar y demás. No completo pero cuando lees una nota ya la interpretas más rápido, ahora cuando leamos una es como que se demora más en interpretar la nota y eso lo que va a hacer en general la navegación un poco más lenta y que también habrá más errores.

P. El dominio de KTM se prolonga ya 18 años, ¿llegó el momento de que acabe?

R. 18 hasta ahora (risas). La verdad que sí, son muchos años, también es un equipo que ha estado mucho tiempo solo compitiendo pero sí, es verdad, en los últimos cinco años o más, Honda ha intentado, no se ha podido conseguir, hemos estado muy cerca, pero tenemos la ilusión. Obviamente el equipo trabaja, yo también trabajo y cada uno de los que estamos dentro de Honda trabajamos para ganar, queremos la victoria. A Honda le vendría muy bien, creo que hemos hecho un trabajo durante los últimos años, este año ha sido muy bueno, hay cambios en el equipo, hay nueva gente, realmente creo que hay un buen ambiente, las cosas están funcionando bien, así que esperemos que estemos a la altura, que también un poco la suerte nos acompañe y poder llega a cumplir ese sueño de tener la victoria del Dakar. Y en lo personal ojalá pueda ser yo el que la consiga.

P. Cada año se sigue incrementando la velocidad y Castera nos ha dicho que este lo hará aún más, ¿cómo se lleva eso?

R. La velocidad siempre va a seguir aumentando por una cuestión de que hay cada vez más pilotos en la punta, más top, por lo cual todos empujan para ir rápido, entonces no te podés relajar nunca. Seguramente este año, por la tipografía del terreno, pensamos que tal vez será rápido en algunas etapas pero seguramente tendremos etapas rápidas y otras más lentas, pero la entrega del roadbook a la mañana hará que también en algunas etapas sí disminuya un poco la velocidad aunque igualmente será rápido.

P. ¿Hay algún sueño que no le permita dormir?

R. Que no me deje descansar, no, pero que realmente me levanto y pienso en eso es en ganar el Dakar, es mi sueño estar en la punta, conseguir la victoria, alzar ese trofeo y escribir mi nombre en la historia de esta gran y única carrera.

P. ¿A quiénes ve como principales rivales a temer?

R. Todos los equipos factory, los KTM, Husqvarna, Yamaha, Hero también con Paulo Gonçalves. No voy a nombrar ninguno en particular porque creo que todos están fuertes y pueden hacerlo bien y realmente me voy a concentrar mucho en mí. El rival más grande que voy a tener soy yo, como todos los deportistas, creo que si uno logra vencerse a sí mismo, ahí consigue mejores cosas.

