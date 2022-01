Kevin Benavides: "El motor se paró de repente y no tuve más que llorar"

El Rally Dakar en Arabia Saudita perdió a uno de sus principales protagonistas en las motos ante el retiro de Kevin Benavides, ganador de la carrera más difícil del mundo en 2021.

El piloto argentino, en su primera participación con KTM luego de haber dejado Honda el año pasado, comenzó la jornada desde la segunda posición en el orden de salida y sexto en la clasificación general.

En el control de paso del kilómetro 128 de los 374,58 km cronometrados previstos para el miércoles, Kevin Benavides era segundo en los tiempos, a 47 segundos de Joan Barreda, pero apenas un par de kilómetros más tarde sus chances terminaron de un momento a otro ante la repentina rotura del motor de su KTM 450 Rally Factory.

"Hoy era la décima etapa, estábamos seis pilotos entre los diez minutos, o sea que todo podía pasar hasta que termine la carrera. Salí muy enfocado a empujar y al kilómetro 130 la moto dijo 'basta', se rompió algo en el motor, no sé qué claramente pero no me hizo ningún alerta o indicación", contó Kevin Benavides en el campamento de Bisha.

"De repente se paró y no hubo más nada que hacer que llorar, enojarse un poco y se esfumaron ahí todas las posibilidades", agregó.

"No hice parar a nadie porque no tenía solución, no había nada que hacer, el motor no tenía solución. Obviamente mi hermano (Luciano Benavides) sí freno a cero a preguntar pero le dije que siga y después también Diego Llanos. No había nada que hacer, era innecesario que parara alguien".

Benavides comentó que la situación le recordó lo que vivió hace dos años, cuando problemas con el motor en su Honda lo sacaron de la lucha en aquella edición del Dakar.

"La forma en que se rompió el motor fue exactamente la misma. Me hizo acordar a ese mismo momento, solo que aquí estaba solo a un par de días nada más y ahí fue a mitad de carrera. Pero bueno, se gana, se pierde. Hay que tratar de estar positivo, aunque es más fácil decirlo que estarlo. Tenía muchas ilusiones de poder pelear hasta el final y si no era pelear por la victoria, por lo menos hacer un podio que iba a ser muy importante después de un año de muchísimos cambios, de un montón de cosas, de un Dakar que tampoco había sido fácil desde un principio", expresó.

#1 Red Bull KTM Factory Racing: Kevin Benavides Photo by: A.S.O.

Preguntado por las sensaciones de romper en llanto por el abandono en la soledad del desierto, el argentino respondió: "Creo que es una sensación, un sentimiento que todas las personas lo tenemos cuando algo fuerte nos pasa. Imaginate que acá son muchas emociones que se viven dentro de la carrera. Estás todo el día peleando, batallando, arriesgando todo por un puesto y por algo que no ha sido mi culpa, porque no es que yo exigí al motor de una manera diferente o algo, se rompió".

"Los fierros son así, eso ya lo sabemos. Se rompen los autos de Fórmula 1 inclusive, se rompe todo. No sé por qué habrá sido la falla pero fue una sensación horrible ver que se van las posibilidades más que nada. Porque si bien venía en un Dakar que no tenía posibilidades, bueno, pero estando en la pelea, poniéndole el pecho todos los días, el sacrificio que es llegar hasta un Dakar. Es un año entero de preparación, eso es lo que te da esa impotencia. No es que la semana que viene vuelvo a correr y tengo otra oportunidad. Tenés que esperar un año. Es duro".

Por último, Benavides prometió volver con más fuerzas en la edición 2023 del Dakar para tomarse revancha de lo sucedido en esta ocasión.

"A las 8:18 de la mañana se paró mi moto. Ya pasaron más de cinco o seis horas. Hay que ver lo positivo, que estoy bien, que he seguido avanzando y aprendiendo y veremos qué es lo que sigue para el futuro. Me voy con un sabor amargo pero con mucha más hambre de volver por más. Si hay algo de lo que siempre he vuelto ha sido de todas las lesiones, caídas y demás. Y cuando pierdo no me gusta perder así que voy a volver", finalizó.

Galería: Las fotos de Kevin Benavides en el Dakar 2022

