El piloto que pidió un préstamo y ganó una etapa del Dakar

Al Wajh (Arabia Saudita).- En las horas previas a la Noche de Reyes, en la región donde cuentan que los tres magos de Oriente iniciaron su viaje, un lituano de 32 años se propuso hacer historia. O quizás ni siquiera se le llegó a pasar por la cabeza. Simplemente no cometió errores, se aprovechó de los de sus rivales y llevó su nuevo auto –un MINI All4Racing de 2018– estrenado por primera vez este domingo, hasta la meta de Al Wajh, a 500 metros del Mar Rojo.

A miles de kilómetros de su Lituania natal, este piloto de sonrisa contagiosa, de ojos expresivos y hablar fluido hizo alzar las cejas a los 3.000 habitantes del vivac del Dakar 2020. Sus 3h19:04 en meta sorprendieron a todos y cada uno de los que estos días han iniciado un recorrido único por Arabia Saudita.

Vaidotas Zala asegura en conversación con Motorsport.com que no se cree lo que ha conseguido, que ni en sus mejores sueños imaginó batir a los Peterhansel, Sainz y Al Attiyah.

"Fue una gran sorpresa para mí. La etapa fue muy complicada y tuve suerte de no pinchar durante ella. Nuestro ritmo fue cambiando mucho, tuvimos algunas secciones muy rápidas y de repente llegábamos a rocas grandes y teníamos que aflojar. Empezamos 19º y tuvimos buenas trazas por delante. Muchos factores nos ayudaron y el coche es de locos. Es mi primera etapa con este coche y no es nada comparable a lo que tuve antes, es una nave espacial. Pero fue una sorpresa inmensa, no me lo creía", comentó el lituano.

La pasión por la competición de este lituano viene de la infancia, cuando su padre le llevó por primera vez a ver una carrera de rallies clásico con 12 años. Ese fue el día que se enganchó para siempre a los derrapes.

"Tuve que esperar, acabar la universidad y luego probé con un BMW viejo, luego un Subaru, luego el EVO y así hasta llegar al R5 el año pasado. Pero el Dakar es el proyecto número 1 en Lituania, es igual de popular que en Francia", asegura.

"Llevo compitiendo 8 años y suelo hacer rallies históricos. Empecé en el Dakar hace cinco años, hice dos con un auto (un SEAT) fabricando en casa, pero por problemas técnicos no pudimos acabar. Luego compré el OTB de Overdrive y acabamos 18º en 2018 y 12º en 2019, pero era complicado escalar puestos. Dudé si decantarme por los SSV o por un auto más caro. Compré este con un crédito al banco, y estoy un poco asustado ahora".

Pero ese temor se guarda en la guantera cuando engrana primera y suelta el freno de mano. Zala se ha colado en un club exclusivo, sin haberlo siquiera imaginado.

"No, estás loco, ¡anda ya!", responde cuando se le pregunta si alguna vez soñó con esto. "Nunca hablé de mis expectativas antes del Dakar, pero esperaba en secreto poder colarme en el top 10 algún día. Pero ganar una carrera está por encima de la razón. No sé cómo lo hice, de verdad. Pero trataré de mantener la calma los próximos días. Sé que los de detrás me apretarán y les dejaré pasar sin problemas. No tengo que ganar todas las etapas (risas)".

"El Dakar es como los Juegos Olímpicos del deporte motor. Recuerdo cuando acabé por primera vez hace dos años, fue de locos. Es una euforia enorme. Luego cambia, tienes más ambición. Por eso compramos este auto. Empezamos a pensar y a tener buenos patrocinadores. Los primeros 150 km le decía a mi copiloto '¡Es un auto genial, es un coche genial!".

Lituania, de tres millones de habitantes, y sobre sus patrocinadores, encabezados por Agrorodeo (empresa de productos de agricultura), están de fiesta. Si alguna vez dudaron de recuperar lo invertido, este domingo las dudas se escurrieron en las botellas de champagne abiertas.

Ahora quedan 11 etapas por delante, pero a Zala nadie le quita la sensación de levitar a orillas del Mar Rojo de la tarde del 5 de enero de 2020. Su regalo de Reyes no vino empaquetado, se lo ganó él solito. A partir de ahora espera mantener la cabeza fría y conservar la mecánica, no le sobran los repuestos.

"Mañana será una sensación extraña estar delante de toas esas leyendas", dice antes de entrar en su caravana, en la última esquina del vivac, y desear buenas noches.

