La historia de Juan Pablo Guillén, el único mexicano en el Dakar 2021

La presencia de mexicanos a lo largo de la historia del Rally Dakar se puede contar con todos los dedos del cuerpo humano, algo que parece contradictorio en un país que cuenta con una de las carreras más importantes de todo terreno como es la Baja 1000.

Los pilotos de esta nacionalidad que asisten a la carrera más dura del mundo viajan con la ilusión de cruzar la meta, conocedores de que la posibilidad de pelear por un podio es lejana dado que no pertenecen a un equipo oficial y compiten con sus propios recursos.

El número de mexicanos dentro del Dakar aumentó cuando la competencia se trasladó a Sudamérica con la edición de 2014 como la de mayor número con ocho participantes en diferentes categorías.

Cuando el Dakar se mudó a Arabia Saudita en 2020 el camino parecía más complejo debido a la distancia, pero en 2021 el país cuenta nuevamente con un representante: Juan Pablo Guillén, un empresario que radica en España y, gracias a ello, ha tenido la oportunidad de desarrollarse en los rally-raids en África.

“Desde que estaba en Sudamérica se me antojaba hacer el Dakar, pero ahora con una mayor pasión de conocer Arabia Saudita y sus increíbles paisajes. Esto viviendo una aventura”, dijo el motociclista marcado con el número 35.

En su primera experiencia en el Dakar, Guillén se ubica en la posición 67 de la general después de las tres primeras etapas a los mandos de su KTM 450.

#35 Nomadas Adventure KTM: Juan Pablo Guillen Rivera Photo by: A.S.O.

Pero tomar el rally más duro del mundo no es una tarea sencilla y por ello se ha preparado en los últimos años con todas las herramientas posibles para alistarse. Con 43 años de edad, compró su primera motocicleta en 2002 y dos años después se aventuró al Campeonato de Enduro de México. De forma más reciente compitió en el Rally de Marruecos y la África Eco Race finalizando segundo en la categoría +450.

“Además de las competencias, he tomado cursos con Gerard Farrés (piloto español que en 2017 finalizó tercero en motos), pero también he entrenado en Marruecos. Me divierto mucho en las dunas”.

“Gracias a que vivo en España se me hace fácil ir a Marruecos porque está cerca, por eso también me he involucrado en los rallies de este tipo, porque es más sencillo encontrarlos en esta zona. Se me ha hecho más fácil acceder a ellos aquí porque en México no es así”.

Pero la preparación física no ha sido lo único en lo que se ha centrado, porque algunos mexicanos que han alcanzado la meta se han puesto en contacto con él para aconsejarle detalles que debe cuidar durante las dos semanas de competencia.

“Soy amigo de Octavio Valle (el primer mexicano que ha concluido dos veces el Dakar) . En noviembre competí en la Baja 1000 y me dio muchos tips para esta carrera. Al igual lo hizo Pedro de Uriarte (primer mexicano en terminar el Dakar) quien se contacto conmigo en cuanto supo que correría. También lo hizo Carlos Gracida”.

“Básicamente me recomendaron que tuviera mucha fuerza mental porque era un aspecto clave en la competencia y el cual tendría un peso para completarla. Me dieron el apoyo y eso me dio ánimo”.

“Mi estrategia ha sido ir de menos a más, cuidar los fierros. El rally comienza a partir de la segunda semana. Después del día de descanso es cuando comienza y es cuando debes apretar”, finalizó el mexicano que este martes recibió su primera penalización de 20 minutos por saltarse un waypoint.