Dakar

Fernando Alonso vuelve al Dakar: por qué su primera experiencia en rally-raid fue un shock

Fernando Alonso sigue creyendo que su proyecto en el Dakar es "casi imposible", pero ve su participación en 2027 como otro paso hacia uno de sus objetivos pendientes: ganar el rally más duro del mundo

Ronald Vording

Publicado: 20 nov 2026, 15:00

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Mientras Fernando Alonso reiteró en Las Vegas que, en su opinión, la Fórmula 1 tiró por la borda 16 años de carreras puras antes del regreso de los motores V8 en 2030, el español sigue buscando esos desafíos puros también fuera de la máxima categoría del automovilismo.

En el paddock se sabía desde hacía tiempo que Alonso volvería al Rally Dakar el año próximo por primera vez desde 2020, aunque el bicampeón mundial de F1 todavía jugó con los medios antes del anuncio oficial.

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Consultado hace algunas semanas sobre si realmente iría al Dakar, Alonso respondió que lo consideraba "casi imposible", especialmente porque el desafío es muy diferente al de la F1.

Ahora que se confirmó oficialmente que Alonso competirá efectivamente con un auto de Prodrive basado en el Dacia Sandrider y con los colores de Aston Martin, el español se ríe: "¡No cambié mi opinión [sobre que era casi imposible]! Creo que el Dakar en 2027 será un desafío mucho mayor de lo que fue para mí en 2020.

"En aquel entonces tuve seis meses de preparación. Fui a distintos países para probar, incluidos Qatar, Namibia, Marruecos y Polonia. Fue un programa bastante amplio. Además, hice dos rallies en Arabia Saudita. Ahora tengo dos días en Marruecos y salimos", dijo Alonso, al ser consultado por Motorsport.com sobre la magnitud del desafío.

"Eso es un poco poco, pero al final del día decidimos, junto con Prodrive y con Aston, que sigue siendo una buena experiencia para todas las partes, especialmente para mí, porque no es ningún secreto que algún día quiero ganar el Dakar. Esta vez no será posible, pero creo que es una inversión a futuro en términos de acumular más kilómetros y conocer más sobre la categoría".

El hecho de que el foco esté puesto principalmente en ganar experiencia, y de que ganar vaya a ser especialmente difícil, también se refleja en el enfoque de Alonso de cara al próximo Dakar.

Aston Martin 2027 Dreadnought

Photo by: Aston Martin

"Creo que este es uno de los mayores desafíos entre los que he intentado por la falta de preparación, pero intentaré probar en la primera semana y ojalá correr en la segunda semana".

Según Alonso, lo que lo convierte en un desafío tan grande es que representa todo lo contrario de gran parte de lo que implica la F1. Su primera experiencia en el rally raid incluso fue un impacto para su sistema.

"Recuerdo los primeros días cuando probé en el Dakar, tenía dolor de cabeza por la noche. Creo que viene del nivel de concentración al que no estoy acostumbrado. Los ojos, no puedes parpadear durante cuatro o cinco horas", dijo.

"Mientras que aquí cambiamos cosas en el volante, hablamos por radio, miramos las pantallas y seguimos la carrera, porque estás en el mismo pequeño entorno vuelta tras vuelta. En el Dakar, es adentrarse en lo desconocido, cada metro es nuevo".

Como resultado, Alonso siente que tiene control total del auto, pero no de las condiciones, a diferencia de lo que ocurre en la F1.

"Lo que no tengo es control total de la velocidad con la que afronto los peligros, aunque tengo un gran copiloto con Marc Coma. Después de ir a fondo durante 10 kilómetros en medio de la nada, entonces a lo lejos ve un poco de vegetación o algo verde, y siempre me dice que cuando hay algo verde o vegetación significa un tramo con muchos baches", explicó Alonso.

Fernando Alonso, Aston Martin

Photo by: Aston Martin

"Así que este tipo de cosas las voy aprendiendo mientras manejo, gracias a su experiencia, pero imagino que para los otros pilotos todas estas cosas salen automáticamente porque ya pasaron por todo esto. Estoy en un proceso de aprendizaje rápido mientras estoy en medio de la carrera, pero eso es fascinante para mí como piloto".

Algún día, eso debería llevarlo a una victoria en el Dakar, un triunfo que a Alonso le encantaría sumar a su impresionante currículum en el automovilismo, pero cree que sus rivales todavía tienen una ventaja importante de cara a la edición de este invierno.

"Creo que, viniendo de mi trayectoria, el desafío va a ser mayor que si hubieras crecido en ese entorno. Creo que fui competitivo [en 2020], pero como dije, tuve unos buenos seis meses de preparación. Tenía unos cuantos miles de kilómetros antes de eso, algo que ahora no tengo.

"Mi compañero de equipo Sebastien Loeb probablemente sea el mejor piloto de rally de la historia. Intentó el Dakar nueve o 10 veces y todavía no logró la victoria. Soy plenamente consciente de la dificultad.

"Es un desafío muy grande, pero por eso resulta atractivo. Por eso es interesante y por eso quiero, en el futuro, intentar ganarlo algún día".

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