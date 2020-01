Las malas noticias parecen llegar siempre por partida doble. Y lo de este Dakar 2020 que terminó el pasado sábado en Qiddiya lo confirman. Después de la muerte de Paulo Gonçalves durante la etapa 7 en bucle alrededor de Haradh (en la zona sur de Arabia Saudí), Edwin Straver (#40) se ha sumado en las últimas horas a una lista que asciende a 30 participantes fallecidos en el rally más duro del mundo.

Straver, participante en la categoría Original, tuvo un accidente a 50 km/h en el kilómetro 124 de la etapa 11 (16 de enero), segunda parte de la Maratón, de Shubaytah a Haradh. Varios motociclistas alertaron a la organización y el helicóptero médico llegó al lugar del incidente rápidamente.

El piloto fue trasladado al hospital Alemán Saudí de Riad después de haber estado 10 minutos sin actividad cardiaca. Los médicos le reanimaron en el lugar del suceso antes de trasladarle a las instalaciones médicas, donde se determinó que tenía una fractura de la vértebra cervical superior. El parte médico de la jornada siguiente estableció que se encontraba en estado crítico y dentro de la unidad de cuidados intensivos.

Straver fue trasladado a Holanda este miércoles, donde se confirmó que sus daños cerebrales eran demasiado serios. En la noche del jueves al viernes su familia decidió parar la ventilación mecánica que mantenía con vida al piloto, según confirmó un comunicado emitido por los familiares.

El de 48 años estaba disputando su tercer Dakar, por tercera vez en Original (malle moto, sin asistencia). En 2018 terminó 49º en la general y el año pasado fue 30º, llevándose la victoria de la categoría. Este año marchaba 38º de la general y cuarto de la categoría.

En los últimos días previos a su accidente, tras la muerte de Gonçalves, el holandés había dicho: "Freno por todo y no paso una duna si no puedo ver lo que hay detrás. Todos sabemos que este deporte es muy arriesgado, pero intentamos pensar lo menos posible todo lo que puede pasar. Trato de pilotar con muchísimo cuidado, con mucho margen de seguridad, pero aun así algo puede ir mal. Aceptamos esos riesgos. Si no puedes hacerlo, es mejor quedarse en casa".

"El conjunto de la caravana del Dakar presenta su más sentido pésame y sus más sinceras condolencias a la familia, amigos y allegados de Edwin", reza un comunicado emitido por ASO este viernes.

Desde Motorsport.com queremos trasladar nuestro más sentido pésame a la familia y amigos del piloto. ¡Descanse en paz!