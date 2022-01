De Villiers recibió amenazas de muerte en las redes

De Villiers atropelló al piloto chileno César Zumarán en la segunda etapa del rally raid el lunes pasado, lo que le valió una penalización de cinco minutos por la colisión.

A esto le siguió un segundo accidente el mismo día, en el que el sudafricano no pudo evitar la moto accidentada de Mohamedsaid Aoulad Ali tras bajar una duna.

Los comisarios de la FIA le impusieron inicialmente una sanción de cinco horas por actuar de forma "insegura", dejándole fuera de la lucha por la general.

Sin embargo, de Villiers fue absuelto de cualquier infracción tras una apelación presentada el viernes por Toyota, lo que lo devolvió a la cuarta posición de la clasificación general.

Toyota pudo facilitar los datos exactos del GPS del coche, que no estaban a disposición de los comisarios en el momento de la sanción.

Además, una investigación ERTF, el proveedor del sistema de seguridad Sentinel del Dakar, concluyó que la recepción dentro del coche era "adecuada pero no óptima", lo que podría haber provocado que la señal se transmitiera más tarde.

Se comprobó que el sistema avisó a de Villiers sólo dos segundos antes de la colisión, lo que les dejó poco tiempo para actuar. Como de Villiers pudo evitar al motociclista, la FIA decidió retirar la sanción.

Aunque de Villiers dijo que estaba contento de cerrar el capítulo después de demostrar que no tuvo culpa en el segundo incidente, el sudafricano admitió que se quedó muy afectado por los mensajes que recibió en redes sociales.

"El maltrato que recibes en las redes sociales e incluso las amenazas de muerte, es increíble", dijo de Villiers a Motorsport.com.

"Es la primera vez que experimento algo así. Debo decir que no es muy agradable".

"Esto es normalmente de gente que no conoce la situación, no están aquí. Están sentados en casa y es muy fácil comentar algo cuando no se conocen los hechos. Pero aun así es bastante molesto ver este tipo de cosas".

"Así que, desde ese punto de vista, estoy contento de que esto haya quedado atrás".

"Sabemos que hicimos absolutamente todo al máximo para no atropellar esta moto. Es muy difícil en las dunas, que la gente esté detrás de las dunas. Es desafortunado".

"La investigación no se hizo bien (inicialmente). Lo bueno es que se ha eliminado la sanción y ya podemos competir, estamos de vuelta en la carrera".

#304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers Photo by: Toyota Gazoo Racing South Africa

De Villiers se ha ofrecido a compensar a Aoulad Ali por los daños sufridos por su KTM, así como a pagarle la cuota de inscripción de 2023, después de que se viera obligado a retirarse de la prueba de este año.

Aunque tanto Zumarámn como Aoulad Ali entendieron por qué no pudo evitar el accidente, De Villiers dice que se podría hacer más para mejorar los estándares de seguridad en las competencias cross-country.

"Sigo pensando que hay que intentar mejorar aún más la seguridad, porque si tienes motos y coches corriendo en la misma pista en dunas como esas, es increíblemente difícil", dijo.

"El sistema Sentinel de mi coche tampoco funcionó, algo de lo que nos quejamos desde el principio de la primera etapa. Tuvimos un retraso de 12 minutos al comienzo de la Etapa 1, no funcionaba bien. Así que no oímos la alarma en cada momento".

"Por fin lo arreglaron hace dos días. Se dieron cuenta de que no funcionaba bien, así que no pudimos recibir un aviso en ningún caso en esta situación".

"Tuve mucha suerte de que en el último momento pasara por encima de la duna para esquivarlo instintivamente, porque es imposible que lo viera detrás de la duna".

"Pero lo más importante es que los dos chicos están bien. He hablado con los dos pilotos y son muy buenos chicos. Les pedí disculpas por lo sucedido".

"El primero está en la carrera, es un tipo muy agradable. He hablado con él y entiende perfectamente (la situación)".

"Y el segundo chico, lo siento por él porque su moto estaba dañada, no pudo continuar. Nos aseguraremos de que tenga una moto para el año que viene, le arreglaremos la moto y le pagaremos la inscripción".

"Es la primera vez que corre el Dakar y ahora no ha podido vivir la carrera completa. Aunque parecía que otros también pasaron por encima de la moto".

"Nos aseguraremos por nuestra parte de rectificar la situación y dar a este chico la oportunidad de correr el Dakar el año que viene. Es lo mínimo que podemos hacer y está en el espíritu del Dakar".

"Lo que no está en el espíritu del Dakar es lo que ha sucedido en los últimos dos días y es lamentable, pero tratamos de dejar eso atrás y tratar de enfocarnos".