El Dakar neutraliza la etapa 6 de motos, aún sin resultados

Riad.- Por segundo día consecutivo, el Dakar ha tenido que neutralizar la etapa de motos y quads. Si el jueves fue debido a que los helicópteros medicalizados estaban en su mayoría movilizados, este viernes se ha debido al mal estado de la especial después de que los coches y camiones la completasen un día antes.

La sexta etapa del Dakar 2022 para las motos contaba con 109,75 km de enlace desde Riad y 404,2 km cronometrados, antes de 108,9 de regreso al vivac. Pero apenas se completaron 101 después de las quejas de los pilotos en el primer refuelling.

Los primeros 60 kilómetros fueron a gran velocidad, en zonas abiertas por pistas y plateau con algo de vegetación, y ahí Daniel Sanders (que salía 14º) impuso su ley. El australiano de GasGas le endosó 26 segundos a Pablo Quintanilla (Honda) y 55 a un Ricky Brabec (Honda) que parece querer renacer tras un inicio gris de rally.

Joan Barreda finalmente tomó la salida, pese al hombro izquierdo magullado tras su caída en la etapa de ayer, y apenas cedió 1:58 en los primeros 40 kilómetros. Por su parte, Lorenzo Santolino (Sherco), quinto en la general, pasó a 1:54.

En el segundo punto de referencia, en el km 80, en una zona muy lenta con pasos de trial y piedras, a la que sucedieron pistas arenosas con piedras escondidas, Sanders endosó 1:26 a Matthias Walkner (KTM), mientras que el líder de la general, Sam Sunderland (GasGas) pasó a 1:47.

Quien sufrió de lo lindo este viernes en el segundo bucle en torno a Riad fue Danilo Petrucci, el sorprendente ganador de la etapa 5, que tuvo que abrir pista por primera vez en su vida y se dejaba la friolera de 11:50 en el km 80.

Pero el estado de la pista después de que los coches y camiones hicieran ayer esta especial era realmente "peligroso", según reconocieron muchos de los pilotos y la organización decidió neutralizar la especial en el refuelling del kilómetro 101, por donde habían pasado ya los nueve primeros (Petrucci, Walkner, Price, Klein, Brabec, Luciano Benavides, Cornejo, Short y Kevin Benavides).

De hecho, Ross Branch (Yamaha), tuvo que ser evacuado en helicóptero al centro médico del campamento, después de un accidente en los primeros kilómetros, tras salir segundo. El de Botswana salió por orejas y sufre varias contusiones, según ha confirmado el equipo Yamaha a Motorsport.com.

Los participantes fueron reagrupados y volvieron en convoy hacia el campamento. La FIM está tratando de dilucidar la clasificación final con los tiempos de llegada al refuelling.

"Está súper peligroso, con muchísimas zonas con piedra que los coches dejaron muy destruidas. Además, se rueda a una velocidad media alta y con el terreno tan roto es una lotería prácticamente el no caerte, sobre todo cuando hay zonas un poco blandas, debajo tienen rocas y escalones duras. De hecho, Ross Branch se ha caído en un bordillo que no se veía nada…. Por seguridad han cortado la etapa. Yo he salido con precaución, la moto se movía muchísimo, he intentado salirme de las rodaras de los coches y en el km 51 he cometido un error porque había dos Way Points en el mismo kilómetro", comentó el español Lorenzo Santolino.