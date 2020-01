Un campamento destrozado recuerda a Paulo Gonçalves

Wadi Al Dawasir (Arabia Saudí).- Solo se escuchan el rugir de los vehículos que van terminando la séptima etapa del Dakar 2020. La mañana da paso a las primeras horas de la tarde y el tímido calor que llena la explanada interminable de arena donde el rally ha instalado su vivac para las próximas dos jornadas da paso a un frío que cala hasta lo más hondo. Los rostros de los pilotos reflejan una profunda tristeza, una gran preocupación, porque la vida parece haberles vuelto a recordar que lo que hacen es de otro planeta, que se juegan el pellejo cada jornada durante cinco horas.

El siempre revuelto comedor del campamento apenas ofrece alguna conversación más alta que los susurros que todo intercambian con la mirada en el suelo. La muerte de Paulo Gonçalves (1979-2020) ha conmocionado a todos y cada uno de los alrededor de 3.000 habitantes que tiene esta ciudad itinerante durante 12 jornadas. El accidente del portugués del equipo Hero en el kilómetro 276 de la especial, en una zona fuera pista marcada con peligro 2 (de un máximo de 3) debido a las ondulaciones de una planicie a alta velocidad previa a un cordón de dunas, rompe la buena racha de cinco años sin fallecimientos en el rally más duro del mundo.

"Estamos enormemente tristes por el fallecimiento de nuestro piloto Paulo Gonçalves. Nuestros pensamientos y oraciones van para sus amigos y su familia. Era un verdadero campeón, un gran ser humano y, sobre todo, tenía un espíritu familiar. Descansa en paz, Speedy", rezan las palabras del equipo en sus redes sociales.

Pocos quieren hablar este domingo, pero quienes lo han hecho han enviado sus condolencias a los familiares y amigos del piloto y han recordado lo peligrosa que es esta disciplina.

"Lo primero es que es un día triste para el Dakar, te queda mal sabor de boca cuando acabas... hemos visto que algo grave había pasado al pasar por ese sitio.... Mando un abrazo fuerte a toda la familia de Paulo", comentó Carlos Sainz, ganador de la etapa y líder de la general de coches.

El director del Dakar, David Castera, también tuvo palabras de cariño hacia el portugués y anunció que habrá un homenaje durante la tarde en el habitual briefing del final del día. El de hoy, no tendrá el ambiente festivo de jornadas anteriores.

"Son momentos muy difíciles. Estamos aquí para vivir todo lo contrario: soñar, disfrutar y ver a la gente feliz... y ahora nos toca vivir el peor de los momentos. Todos sabemos que la moto es peligrosa. Yo he hecho cinco Dakar en moto y cuando sales por la mañana a veces partes con una bola en el estómago porque no tienes protección, no tienes nada. Y eso lo saben todos", comentó el francés.

"Paulo era un profesional que conocía los riesgos. Es el deporte, este deporte es peligroso y lo sabemos. Evidentemente no podremos tener el mismo discurso que otros días [en el briefing]. Será ante todo un homenaje a Paulo que quiero rendirle delante de todo el mundo. Lo haremos todos juntos. Después, ya veremos".

Marc Coma, que compitió varios años contra el portugués, antes de pasar a ser director deportivo de la organización, se mostró visiblemente abatido al bajarse de su Hilux.

"En la especial he visto los dos helicópteros ahí parados y bastantes pilotos, por experiencia ya sabía que algo grave haba pasado. No le he dicho nada a Fer porque teníamos que seguir concentrados, pero la sensación que tenia no era nada bueno. Al llegar al final de la especial he preguntado que había pasado y me lo han comentado", explicó.

"Es triste. Es un precio demasiado alto el que algunos de nosotros han pagado por esta pasión por el deporte. Quiero mandar todos mis ánimo a la familia y al equipo. Es un momento complicado. Habíamos competido muy de cerca, habíamos pasado muchos años compitiendo de tú a tú y me quedo que siempre lo deportivo fue lo primero. Nunca hubo ninguna reclamación, ningún gesto antideportivo, siempre compañerismo. Era un caballero, un gentleman deportivo".

Alonso dejó claro lo complicado de estos momentos y aseguró haberse quedado "helado" al conocer la noticia de manera oficial al llegar al campamento.

"Te quedas helado. Más que nada porque me lo estáis confirmando ahora. Había algunos rumores cuando llegamos a meta, pero nosotros no tenemos contacto con nadie. Parece que uno de los comisarios había dicho algo pero Marc tampoco me lo podía confirmar y ahora que está confirmado te quedas helado. Son la misma gente que está aquí contigo compitiendo en la carrera por pasión, por ganas de hacerlo bien. No solo compartes la etapa, sino también momentos en el vivac, en reuniones, en verificaciones... cuesta creer que pasen estas cosas y te deja totalmente con pocas ganas de hablar nada más", apuntó

"En todas las carreras es igual, es muy difícil pasar página. Al final esto es un deporte, y es parte de nuestra carrera, de nuestra pasión. La vida está por encima de cualquier cosa y no por ser el Dakar o ser una carrera dura hay que aceptarlo y pasar página. El duelo tiene que seguir siendo increíble para todo el mundo".

Ricky Brabec, líder actual del Dakar, fue de los pocos pilotos de motos que hizo declaraciones al llegar al campamento: "Todos sabemos que las motos son un deporte peligroso, nunca sabes lo que puede pasar. Desgraciadamente hoy hemos perdido a uno de nuestros compañeros, Paulo Gonçalves, y hay poco de lo que hablar. Es un día muy triste para la industria y para el vivac. Rezaremos por su familia y es lo único que podemos hacer".

"Mi posición ahora mismo no importa realmente. Creo que la perdida de alguien que era muy cercano es lo que realmente importa. Hay mucha más vida que la posición en la que estoy y mandamos nuestras condolencias a su familia".