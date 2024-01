Dakar 2024: los mejores latinos tras la etapa 5

Pablo Quintanilla, con una Honda, logró la victoria en la quinta jornada del Dakar 2024 entre las motos luego de completar el recorrido en 1h32m53s, lo que marcó su séptima victoria de etapa en su historial en la carrera más difícil del mundo.

El piloto chileno fue escoltado por escoltado por el francés Adrien Van Beveren, de Yamaha, y por el australiano Toby Price, de KTM.

"Después de dos días horribles, al final todo ha salido bien. Lo he dado todo, no ha sido fácil porque las trazas no eran muy visibles con el sol tan alto. Pero he estado al 100% desde el primer kilómetro. Ha sido duro, pero he conseguido marcar un buen ritmo y he hecho una gran etapa", comenzó Quintanilla su repaso de la jornada.

"No me esperaba este tipo de arena blanda porque había oído que había llovido los últimos días, pero aun así he disfrutado. Me he divertido mucho con la moto. Estoy contento de haber quedado en esta posición para la “48h Chrono”. Me va a ayudar y quizás me abra algunas oportunidades", finalizó Quintanilla, quien se ubica sexto en la clasificación general.

Su compatriota José Ignacio Cornejo, quien había saltado al liderato de la carrera al ganar la etapa del martes, fue 13º hoy, con lo que cayó al segundo lugar de la general, a 1m14s de Ross Branch, el nuevo puntero.

“No ha sido fácil abrir en las dunas, pero he intentado hacer un buen trabajo. Mi compañero de equipo Ricky Brabec se me ha unido en torno al kilómetro 50 y creo que hemos trabajado bien juntos. Veremos si eso me mantiene en el Top 5 o 6 para estar en una buena posición mañana por la mañana, ya que se invertirá el orden de salida. Espero no haber perdido demasiado tiempo y hacer una buena etapa mañana”, dijo Cornejo en la meta, antes de perder más terreno en el clasificador.

Kevin Benavides logró quedar un puesto por delante de Quintanilla en la Etapa 5, con lo que cayó de cuarto a quinto en la general de la competencia, ubicándose a 21 minutos del líder.

Su hermano, Luciano Benavides, fue contendiente a la victoria este miércoles hasta que su moto comenzó a presentarle problemas que lo forzaron a detenerse en varias ocasiones. Para colmo, al llegar al vivac, el argentino debió cambiar el motor de su unidad, con lo que se le sumaron 15 minutos de sanción que lo dejaron 49º en la jornada y 11º en la general.

En la categoría Challenger, la victoria también fue chilena de la mano de Francisco “Chaleco” López y su navegante, Juan Pablo Latrach, quienes se impusieron por dos minutos a Austin Jones, de Estados Unidos, y Gustavo Gugelmin, de Brasil.

Por su parte, los argentinos Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini fueron cuartos en la especial, a 3m38s de la dupla ganadora.

La clasificación general de los Challenger tiene como líderes al polaco Eryk Gocza, de solo 19 años, y al español Oriol Mena, mientras que “Chaleco” López ocupa la cuarta colocación.

En los quads, la victoria de la jornada quedó en manos del brasileño Marcelo Medeiros, seguido del francés Alexandre Giroud, mientras que el argentino Manuel Andújar fue tercero y se mantiene al frente de la clasificación general con 20 minutos sobre Giroud.

En la categoría SSV, T4, la pareja Sebastián Guayasamin (Ecuador) y Fernando Matías (Argentina) fueron octavos, misma posición que ocupan en la clasificación general.