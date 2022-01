El gran gesto de Nani Roma con un motociclista en el Dakar

Al Qaisumah.- El gigante español es puro Dakar. El rally más duro del mundo corre por sus venas y así lo ha demostrado este martes, durante la tercera etapa de la edición 2022.

El catalán, que marcha 11º de la general, a 1h29:39 del líder, Nasser Al Attiyah, tuvo una jornada movida, en la que la velocidad fue predominante y donde a punto estuvo de sufrir un percance serio con un motociclista de Original by Motul (Malle Moto, sin asistencia).

Roma logró acabar la etapa en cuarto lugar, a 2:41 del ganador, Carlos Sainz, que se apuntó su 40ª victoria de especial en el Dakar. Pero el catalán de Prodrive y su copiloto, Alex Haro, sufrieron un sobresalto inesperado en la bajada de una de las múltiples dunas de este martes.

Cuando se disponían a bajar el obstáculo con su BRX Hunter T1+ EcoPower, vieron al piloto italiano Tiziano Internó (#73), que compite en Original by Motul, agitando los brazos a pocos metros del morro de su prototipo. En el último momento, el catalán evitó la tragedia, pero se llevó por delante la KTM del transalpino.

Todo esto fue presenciado por el helicóptero de dirección de carrera, con David Castera, director del rally, dentro de él. A la vuelta de la especial, en el vivac de Al Qaisumah, el francés informó a Roma de lo que había pasado, ya que el español no sintió que hubiese pasado por encima de ninguna moto.

“David me ha avisado al llegar de que había pasado por encima de la moto, pero es que ni nos hemos enterado. Al piloto le hemos visto en el último momento; se nos ha quedado muy mal cuerpo. ¡Qué susto!”, reconoció Roma a Motorsport.com.

“Castera me ha dicho que estaba viéndome llegar muy rápido y al piloto de motos que no se levantaba, temiendo que pasara lo peor. Aunque el helicóptero se ha puesto de cara a mí, yo no podía saber qué había al otro lado de la duna, porque no había indicado nada que me hiciera pensar que Tiziano estaba ahí”.

El catalán se movió rápidamente al conocer lo sucedido con la moto de Internó y habló con sus ex compañeros de KTM para proveerle de las piezas necesarias para repararla. De hecho, delante de la asistencia del Bahrain Raid Xtreme, estuvo intercambiando pareceres con el italiano y le explicó como cambiar las piezas dañadas (dado que los Original by Motul no pueden recibir asistencia externa).

El peligroso lance acabó con un abrazo entre ambos protagonistas y una foto que seguro que Intenró guardará para siempre en el álbum de su vida.

