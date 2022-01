Audi no apelará por lo ocurrido en la etapa 1 del Dakar 2022

Al Qaisumah.- El libro de ruta de la primera jornada del Rally Dakar 2022 provocó un auténtico caos entre los favoritos a pelear por la general del rally de todas y cada una de las categorías, y no solo. No obstante, los más beligerantes públicamente en las últimas 48 horas fueron los miembros del equipo Audi Sport, que debutan en el evento con tres prototipos eléctricos con extensor de autonomía.

El punto de la controversia fue el kilómetro 257,6, en una etapa que contó con 333 km cronometrados. Allí, infinidad de pilotos se desviaron de la dirección adecuada, volviendo sobre sus pasos y perdiendo gran cantidad de tiempo. Según explicaron los organizadores y varios copilotos a Motorsport.com, el roadbook especificaba que 200 metros después de una bifurcación en dirección 42º, se debía tomar una segunda en rumbo 10º medio y seguir la pista principal.

La confusión llegó porque esa "pista principal" se transformaba y cambiaba de direcciones pasados los primeros 800 metros. Sven Quandt, jefe de Q Motorsport, socio principal de Audi Sport en su proyecto Dakar, dejó claro desde la tarde del domingo que el equipo estaba estudiando reclamar ante la organización. No en vano, y debido a esta controversia, Carlos Sainz perdió 2h21 en meta y Mattias Ekström se dejó 1h44.

"Hemos tenido muchas discusiones en las últimas 24 horas y aún consideramos que el roadbook no estaba correcto. Si marcaba un rumbo medio de 10º y luego tenemos que ir en dirección 280º, creo que la desviación es un poco grande, digámoslo de esta manera. Se perdieron muchísimos competidores y esto es lo realmente sorprendente. Por el momento, el organizador no ha aceptado nada y dice que lo ha hecho todo bien, lo cual es una lástima, porque no se debería correr así", comentó el lunes Sven Quandt, jefe de Q Motorsport, socio principal de Audi Sport en el Dakar.

La polémica continuó con el cruce de declaraciones entre Quandt y el director del Dakar, David Castera, a quien el responsable alemán le reclamó de manera informal la redacción del roadbook en la jornada del lunes, como hicieron otros perjudicados. Pero la protesta formal a la FIA finalmente no llegará, según ha podido saber Motorsport.com este martes.

Audi tenía 24h desde la publicación de los resultados provisionales de la etapa 1, lo que ocurrió a las 17.30 de la tarde del lunes, hora local, para presentar el documento formal ante los comisarios de la carrera.

El motivo de su renuncia ha sido que el equipo no ha encontrado un apartado del reglamento en el que basar su protesta, dado que el artículo 14.2.1 del reglamento deportivo del Dakar establece que "el roadbook está creado y revisado por profesionales. No se puede registrar ninguna protesta contra las indicaciones del roadbook".

De este modo, la carrera y la batalla por la victoria continúa, así como el desarrollo del Audi RS Q e-tron, el prototipo más tecnológicamente novedoso de la historia del rally.