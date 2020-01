'Crédito abierto al Dakar en Arabia', por Mauricio Gallardo

Sabemos que el panorama en cuanto convocatoria no es el mismo que cuando corrían en Sudamérica, pero considero que la llegada del Rally Dakar a Arabia Saudita tiene su encanto. A pesar de la falta de fanáticos y de que se lo extraña, es cierto que por aquí había cierto desgaste y tomar distancia puede permitir valorar las 11 ediciones en América del Sur y por qué no, trabajar para que regrese en un futuro, con más anfitriones en esta parte del continente.

De a poco y a ritmo de rally raid, la 42° edición de la prueba más dura del mundo va encontrando su lugar en un nuevo territorio.

Con 342 vehículos en acción y 68 naciones representadas, la llegada a Arabia Saudita fue apoyada por la comunidad de competidores dakarianos, quienes siempre están ávidos de más aventuras y de explorar nuevos escenarios.

Atrás quedaron las masivas convocatorias en Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Paraguay. Ese fenómeno de multitudes en cada etapa no se replica en la tierra de los árabes y es entendible. Los países sudamericanos tienen un fuerte arraigo con el motorsport desde décadas, algo que en Arabia Saudita no sucede, de hecho, hace apenas un par de años se abrió al mundo en esta materia, primero para alojar la Race of Champions en el Estadio del Rey, en Ryad, y luego allí mismo desarrollar, hasta el momento, dos competencias de la flamante Fórmula E.

#305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz

Situada entre países con muchos conflictos, Arabia Saudita hoy también está en el mapa global de las noticias para los fans del Rally Dakar, a pesar de todo lo que ocurre en una región donde las tensiones diplomáticas están a la orden del día.

Más allá del punto referido al público, o a la falta del mismo, claramente los escenarios que propone la prueba comandada ahora por David Castera, son realmente fascinantes. Dignos de un guión cinematógrafico, ya sea de ciencia ficción, de acción o épica, los héroes del Dakar están corriendo por lugares imposibles y absolutamente repletos de belleza.

Por esto y por las expresiones de los participantes, que sienten que la prueba ahora se acerca un poco más a los orígenes, a su esencia más pura, hay que darle crédito al Dakar en Arabia Saudita.

#310 Toyota Gazoo Racing: Fernando Alonso, Marc Coma

Respecto a lo deportivo, ya habrá tiempo para analizarlo, pero claramente la lucha en autos entre los históricos, la llegada de Alonso, la hegemonía de KTM que puede ser interrumpida por primera vez en 18 años, la armada de los Kamaz dispuestos a conquistar otro territorio, todos estos componentes hacen de la acción diaria una verdadera proeza y quienes se lleven el preciado touareg, el trofeo del Dakar, dejarán a fuego grabado sus nombres en Arabia Saudita y en la historia de la mítica prueba.

