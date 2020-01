"Chaleco" López queda a más de una hora de Currie

El chileno aún se mantenía a la expectativa de cara a la parte final del Dakar 2020 en Arabia Saudita, pero todo indica que quedó fuera de la pelea por la victoria si el estadounidense Casey Currie no tiene sobresaltos en los últimos dos días de acción.

La etapa del miércoles fue ganada por Mitchell Guthrie, seguido de Blade Hildebrand, a 25 segundos, y Gerard Farres Guell, a 1m22s, en una jornada donde la prueba especial fue recortada por fuertes ráfagas de viento y la falta de vehículos de rescate disponibles.

Currie, en tanto, fue séptimo en la etapa y afianzó su liderazgo en la clasificación general, donde ahora es escoltado por Sergei Kariakin, 12° hoy, a 46m40s.

Por su parte, Francisco "Chaleco" López tuvo problemas y llegó en la 33° posición, a 58 minutos del ganador del día, y en la general cayó de segundo a tercero, a 1h14m58s, seguido por Conrad Rautenbach, de Zimbabue, a poco más de seis minutos.

"Había decidido atacar y he atacado muy fuerte. He perdido un poco de tiempo, pero el vehículo va bien, no hemos tenido ningún problema y ya solo quedan dos días", dijo Currie.

"Lo único que podemos hacer es analizar el auto y prepararlo bien para que no haya problemas a mitad de etapa. Creo que no somos conscientes de que 12 días de carrera son muchos días: es difícil y hay que ser inteligente. Los 45 minutos de ventaja no son nada. Cualquier problema mecánico en el Can-Am, así que no hay nada seguro y aún quedan dos días de carrera", finalizó el estadounidense.

Disfruta de las mejores imágenes del Dakar 2020 en Arabia Saudita:

Galería Lista #516 Team KAMAZ Master: Anton Shibalov, Dmitrii Nikitin, Ivan Tatarinov 1 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool #516 Team KAMAZ Master: Anton Shibalov, Dmitrii Nikitin, Ivan Tatarinov 2 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool #14 GAS GAS Factory Team: Laia Sanz 3 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool #19 SLOAVNFT Rally Team KTM: Stefan Svitko 4 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool Kamil Wisniewski 5 / 22 Foto de: Orlen Team #412 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Mitchell Guthrie, Ola Floene 6 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool #500 Team KAMAZ Master: Eduard Nikolaev, Evgenii Iakovlev, Vladimir Rybakov 7 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool #305 JCW X-Raid Team: Carlos Sainz, Lucas Cruz 8 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers, Alex Haro Bravo 9 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool #409 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Blade Hildebrand, Francois Cazalet 10 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool #412 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Mitchell Guthrie, Ola Floene 11 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool #409 Red Bull Off-Road Team USA OT3: Blade Hildebrand, Francois Cazalet 12 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool #304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers, Alex Haro Bravo 13 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool #300 Toyota Gazoo Racing: Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel 14 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool #2 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner 15 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool #2 Red Bull KTM Factory Racing: Matthias Walkner 16 / 22 Foto de: Red Bull Content Pool #40 KTM: Edwin Straver 17 / 22 Foto de: Motul #406 Xtremeplus Polaris Factory Team: Jose Luis Pena Campo, Rafael Tornabell Cordoba 18 / 22 Foto de: Motul #49 KTM: Nicolas Brabeck-Letmathe 19 / 22 Foto de: Motul #44 KTM: Emanuel Gyenes 20 / 22 Foto de: Motul #428 BBR Mercier Racing - Can Am: Herve Diers, Alain Brousse 21 / 22 Foto de: Motul #39 KTM: Benjamin Melot 22 / 22 Foto de: Motul

