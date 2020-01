Casale tras ganar el Dakar en quads: No sé cuál será mi futuro

El regreso del chileno Ignacio Casale a la categoría de cuatrociclos dentro del Rally Dakar resultó un éxito. Después de haber probado suerte en los UTV en la última edición en Latinoamérica en 2019, donde abandonó en la sexta etapa, ahora su nombre está inscrito como el primer ganador de quads en Arabia Saudí.

“Significa mucho, nunca me hubiese imaginado ganar por tercera vez un Dakar. Hace 10 años mi sueño era correrlo y ahora estoy festejando mi tercer triunfo. Nunca lo imaginé”, dijo el chileno al llegar a la meta al sumar el 2020 a las victorias obtenidas en 2014 y 2018 en la misma categoría.

Desde el primer día Casale se instaló en la cima, consiguiendo la victoria de la etapa y tomando el mando de la general. A partir de ahí tomo fue casi perfecto, con cuatro victorias e igual número de top tres, lo que le permitió construir una sólida ventaja, misma que estuvo a punto de perder en la décima etapa cuando finalizó 16 por una situación de combustible, donde él admite, pensó que todo estaba acabado.

“Estoy muy lejos de casa, pensé que me iba a costar adecuarme al desierto árabe, pero me acostumbré muy rápido desde la primera etapa y creo que en la primera semana lo hice bien, saqué una muy grande ventaja a mis rivales, para así en la segunda semana correr más tranquilos las etapas más largas”.

“(En la décima etapa) Sí, en un minuto pensé que yo había perdido la carrera, me estaba quedando sin combustible y no sabía dónde estaba. La experiencia me hizo tomar buenas decisiones. Un kilómetro más y no llego. Algo quería que ganara esta carrera”.

“Respeté la estrategia al pie de la letra, y aquí estamos levantando el premio de primer lugar”, apuntó el vencedor que cruzó la meta final con un tiempo total de 52 horas, 04 minutos y 39 segundos, con una ventaja de 18m24s sobre el francés Simon Vitse.

El futuro

Casale admite que tan pronto recoja su trofeo tomará vacaciones para aclarar su mente, y a pregunta expresa de Motorsport.com sobre qué hará en el futuro, pide paciencia para llegar a una decisión.

“Ahora quiero bajar de la moto, han sido dos semanas a fondo, con la cabeza llena de información, quiero relajarme, tomarme unas vacaciones, no saber de la moto, porque han sido dos semanas muy duras”.

“No sé (que haré de mi futuro). Es una pregunta que necesito pensarla con tiempo. Llevo 11 dakares de manera consecutiva. El problema es que la pasión que llevo por dentro por este deporte es tan grande, tan fuerte, que a las dos semanas quiero subirme a la moto y ponerme a entrenar. Tengo que tomarme unos días para pensarlo bien”, indicó el chileno.