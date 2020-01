Casale pierde mucho en la décima etapa

Cuando todo parecía decidido, ¡aquí está la emoción en los quads! Confirmando que nada puede darse por sentado en el Dakar, Casale se arriesgó seriamente a perder el liderazgo entre en la acortada etapa 10 por razones de seguridad.

Los competidores fueron detenidos después de 354 kilómetros de los 534 cronometrados en la primera parte de la etapa "Maratón", que fue de Harad a Shubaytan, debido al viento y a la falta de vehículos de rescate disponibles.

Tras una buena salida, el chileno se perdió y se desplomó en la clasificación de tiempos, siendo 17° al final de la etapa, y su principal rival, Simon Vitse, lo aprovechó mucho, logrando reducir la diferencia de 44m57s a 16m18s a pesar de ser apenas 12°.

"Una etapa para el olvido. Venía todo muy bien hasta que en el kilómetro 200 me perdí más de 40 minutos. Anduve perdido buscando el waypoint 13, más de 50 kilómetros hasta que lo encontré y pude llegar a la meta de la especial. Una etapa muy negativa para mí. Es un error que no puedo volver a cometer. Esto me enseña que el Dakar se puede perder en cualquier minuto, así que creo que mañana y el último voy a tener que concentrarme al 100%", explicó Casale.

Las dos grandes sorpresas del día son Kamil Wiśniewski y Zdeněk Tůma. Los pilotos del Orlen Team y del Barth Racing Team lograron la hazaña de terminar primero y segundo respectivamente, separados por 48 segundos, con Rafał Sonik pasando tercero a 3m42s, seguido del argentino Manuel Andújar.

Un resultado que en cuanto a la clasificación general, sin embargo, afecta poco, ya que detrás del dúo Casale-Vitse siempre está Sonik con más de 3h de retraso, mientras que Andújar y Wiśniewski mantienen el Top5 con el argentino y el polaco siempre muy por delante de Sébastien Souday e Italo Pedemonte.

Grandes imágenes de los quads en el Dakar 2020 de Arabia Saudita: