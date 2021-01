Benavides dedica su victoria en memoria a Goncalves

Con tres días para concluir el Rally Dakar 2021, la lucha por la victoria en la categoría de motocicletas está en dos pilotos latinoamericanos: el chileno José Ignacio Cornejo y el argentino Kevin Benavides, separados en este momento por 11m24s en la tabla de tiempos.

Benavides se apuntó el triunfo de la especial del martes mientras que Cornejo resultó tercero. En el tramo la diferencia entre ellos fue de apenas 1m34s. El argentino avanzó en el clasificador ante las complicaciones de algunos de sus rivales como Toby Price, quien después de una complicada etapa maratón abandonó este día luego de una caída que obligó a evacuarlo en helicóptero.

Cornejo fue el encargado de abrir la ruta en el bucle de Neom y durante la primera parte del recorrido se mantuvo en cabeza, pero a la altura del kilómetro 239 cedió más de dos minutos ante su rival que, en ese momento, tomó la cima de la especial.

Dada su posición de partida, el chileno tenía en claro que habría una pérdida de tiempo ante sus rivales, pero esperaba fuera mínima. Si se compara con la octava especial, Cornejo otorgó poco más de un minuto en la diferencia contra el argentino.

“Hoy ha sido una etapa muy dura, durísima, mucha piedra y muy larga”, expresó al cruzar la meta.

“Largaba primero y la idea era abrir lo más rápido posible para que los de atraes no me recortaran tanto tiempo. Toby lamentablemente tuvo una caída y ojalá no sea nada grave, esa es la noticia que nunca queremos escuchar, que alguno de nosotros se cayó o se golpeó. Le deseo una recuperación rápida y espero que esté bien”.

“En cuanto a la etapa pude abrir todo el día yo, los 456 km, apretando, pero eso se hizo muy largo y cansado, pero creo que hice un buen trabajo y no perdí mucho tiempo con el piloto que ganó hoy la etapa”.

#4 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo Photo by: A.S.O.

Dedicada a Goncalves

El 12 de enero de 2020 una triste noticia invadía el Dakar: la muerte de Paulo Goncalves en la séptima especial de la edición del año pasado.

Un año después quien fuera su compañero en Honda, Kevin Benavides, obtuvo su segunda victoria de etapa de este año y dedicó su logro al fallecido piloto portugués.

“Un día bastante duro y especial también para mí porque hoy hace un año de la muerte de mi amigo Paulo. Salí a hacer la etapa lo mejor posible y esta victoria es para él”, dijo el argentino.

Pero mientras Kevin peleaba por la victoria, su hermano Luciano Benavides sufrió una caída en el kilómetro 242 lesionándose el hombro derecho. Ante esta situación fue evacuado al hospital de Tabuk.

“Estoy contento por el trabajo que pude hacer, pero tengo una combinación de emociones, porque recién me enteré al terminar la etapa que mi hermano Luciano se cayó y se hizo daño. Es raro. No se puede estar del todo feliz. Sé que él está bien y eso me deja tranquilo”.

Aunque la diferencia contra Cornejo luce considerable, Benavides no se da por vencido en su ambición por ganar su primer Rally Dakar. “Ahora a seguir concentrados, quedan tres días para seguir dando batalla y pelear, que todo puede cambiar de un momento a otro. Concentrado en el día a día”.

Con información de Sergio Lilo

GALERÍA: Imágenes de Ignacio Cornejo y Kevin Benavides

#47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 1 / 16 Foto de: Honda Racing #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 2 / 16 Foto de: A.S.O. #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides, #77 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing: Luciano Benavides, #2 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing: Pablo Quintanilla 3 / 16 Foto de: A.S.O. #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 4 / 16 Foto de: Honda Racing #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 5 / 16 Foto de: Honda Racing #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 6 / 16 Foto de: Monster Energy Honda Team #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 7 / 16 Foto de: Monster Energy Honda Team #47 Monster Energy Honda Team: Kevin Benavides 8 / 16 Foto de: Monster Energy Honda Team #4 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo 9 / 16 Foto de: Honda Racing #4 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo 10 / 16 Foto de: Honda Racing #4 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo, #1 Monster Energy Honda Team: Ricky Brabec 11 / 16 Foto de: Honda Racing #4 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo 12 / 16 Foto de: A.S.O. #4 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo 13 / 16 Foto de: Honda Racing #4 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo 14 / 16 Foto de: A.S.O. #4 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo 15 / 16 Foto de: Honda Racing #4 Monster Energy Honda Team: Jose Ignacio Cornejo Florimo 16 / 16 Foto de: Honda Racing

